Aldo Rendón se lanza contra Yanet García tras cambiarse de cuarto: “Que se le quite lo mam...na”

Apenas van unos cuantos días desde el inicio de ‘La casa de los famosos México’ 2026 y el reality ya nos ha regalado momentos momentos memorables entre sus habitantes. Unos más polémicos que otros.

Precisamente, un acontecimiento que dio mucho de qué hablar fue el cambio de habitación de Yanet García, lo cual causó reacciones en el resto de participantes; en especial la de Aldo Rendón, quien no se contuvo para expresar lo que pensaba al respecto durante una plática con Yahir. ¿Qué dijo? Te contamos.

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Aldo Rendón / Redes sociales

¿Por qué se cambió de cuarto Yanet García en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

La decisión de Yanet García de cambiar de habitación en ‘La casa de los famosos México’ 2026 fue uno de los temas más comentados del día dentro del reality.

“La chica del clima” prefirió pasar la noche en un cuarto distinto al que le había sido asignado, pues aseguró que los ronquidos de algunos de sus compañeros no la dejaban descansar.

Durante una conversación, varios de sus compañeros de habitación comentaron que, desde su perspectiva, el cambio podría tratarse solo de un pretexto, ya que todos estaban incómodos por alguna razón. Incluso, Luis Chaparro señaló que “no estaban de vacaciones” y que habían entrado al programa para trabajar, por lo que dijo no estar del todo de acuerdo con la decisión de Yanet.

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Llamenme loca, pendeja o lo que quieran.

Pero le doy la razón a Luis.

No están de vacaciones, están TRABAJANDO, en un reality SHOW. .

Los ronquidos no se pueden controlar, y si no te gustan, vete a tu casa a descansar o a un Resort en la playa🤷🏻‍♀️#LaCasaDeLosFamosososMx pic.twitter.com/pyZHbMBudF — Abisambra Pindter (@AAbisambra) July 29, 2026

¿A qué cuarto se mudó Yanet García en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Yanet García ingresó a ‘La casa de los famosos México’ como habitante del cuarto Ibiza. Sin embargo, decidió pasar la noche en la habitación Malibú para descansar mejor.

Uno de los momentos que más se ha viralizado tras su cambio de habitación fue cuando Yahir la ayudó a trasladar su colchón al nuevo cuarto. Para muchos seguidores del reality, la escena recordó lo ocurrido en temporadas anteriores, cuando el actor Sian Chiong manifestó su deseo de formar parte del cuarto Tierra y, como parte de una broma, sus compañeros sacaron su colchón del cuarto Mar.

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Yanet García fue la última confirmada para ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Qué dijeron Yahir y Aldo Rendón sobre Yanet García tras cambiarse de cuarto?

A la mañana siguiente de que Yanet se cambiara de cuarto, Yahir y Aldo Rendón conversaron sobre el tema.

El cantante le contó a Aldo que, en la habitación a la que se mudó Yanet, varios habitantes también comenzaron a roncar, por lo que su decisión de cambiarse no habría servido de mucho.

Como respuesta, Aldo Rendón no ocultó su satisfacción y reaccionó con una polémica frase: aseguró que le daba gusto que eso hubiera pasado para que “se le quite lo mam...a”.

Durante la conversación, Yahir le dijo a Aldo: “Llegó allá y empezaron a roncar todos”. Sin pensarlo mucho, el stylist respondió: “¿Neta? Ah, qué bueno, para que se le quite lo mam...na”.

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