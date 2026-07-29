¿Cynthia Klitbo abandona ‘La casa de los famosos México’? Explota ante la poca higiene de los habitantes

Los primeros problemas han comenzado a surgir en ‘La casa de los famosos México 2026’. Y es que Cynthia Klitbo se dijo muy molesta con el resto de los participantes por la aparente falta de higiene que han mostrado en estos días. ¿Quiere abandonar el show? Te contamos los detalles.

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Cynthia Klitbo dice que algunos habitantes son sucios / Redes sociales

Cynthia Klitbo se enoja con sus compañeros por mantener “cochino” el baño en ‘La casa de los famosos México 2026’

Desde que su nombre se reveló como una de las confirmadas para ‘La casa de los famosos México 2026’, Cynthia Klitbo dejó muchas cosas en claro. La primera fue que no tendría problema en exponer los malos comportamientos y la segunda fue que no toleraría la suciedad, pues se considera una persona muy ordenada.

Por ello, la actriz no dudó en reclamarles a sus compañeros por dejar “sucios los baños”. Según su versión, ha tratado de mantener limpia esa área, pero se ha encontrado hasta “papeles con popó” tirados en las regaderas.

“Esta parte del excusado está llena de caca. Acabo de sacar papeles con caca de la regadera… y alguien que se puso papel de baño en la cola, se le cayó y estaba en la puerta del baño. Ustedes ven cómo limpio porque hay gente que está muy pendiente”. Cynthia Klitbo

Por ello, dijo que había tomado una contundente decisión: “Yo tomé la decisión y espero que no salgan los rescatadores de siempre, pues de también (dejar mugre) en el gym y la alberca para ver hasta dónde llega la mugre”, indicó.

También aprovechó para señalar que algunos habitantes, si bien no estaban acostumbrados, sí hacían labores del hogar, por lo que considera que los demás no tienen excusas para intentar ser más ordenados. ¡Desde luego, no dejó el reality, ni amenazó con hacerlo!

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Weey, se noes vienen los colapsos, ya están con los temas de la limpieza y de las actividades y que algunos se hacen pendejos 🫢.

Mañana después de las nominación esto va a reventar! Y me urgeeee ver eso!#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/b2UJ7cTAdC — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) July 29, 2026

¿Por qué Cynthia Klitbo está siendo criticada en redes sociales?

Posteriormente, Cynthia Klitbo procedió a tener una charla con todos los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’. Durante la conversación, les repitió que muchos estaban dejando los baños y otras áreas demasiado sucias, por lo que debían esforzarse más en mantener limpio el espacio.

“Hay unos que, de plano, no hacen ni madres. Entonces partamos el baño… los que sí limpiamos el baño y los que no quieren hacer nada… Si todos nosotros vamos a dejar la mie… por todos lados, evidentemente va a haber gente que la va a recoger, pero eso no está chido… (Dicen) Es que Cynthia es bien regañona; no quiero ser regañona, pero sí tengo que estar detrás de la gente porque estoy hasta la madre de estar recogiéndole a todos”, indicó.

La actriz empezó a dar varias sugerencias para que todos puedan mantener limpios los baños. Al parecer, todos quedaron conformes con esto. Como era de esperarse, la situación dio mucho de qué hablar en redes sociales.

Algunos internautas le dieron la razón a la famosa, mientras que otros simplemente la tacharon de “insufrible” y hasta han pedido que abandone ‘La casa’. Esta no es la primera vez que Klitbo protagoniza algún tipo de polémica dentro del show. En su momento, también protagonizó una fuerte discusión con Massad.

Cynthia Klitbo habló con los habitantes sobre sus hábitos de higiene / Redes sociales

¿Por qué Cynthia Klitbo y Massad discutieron en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Todo se suscitó en la cocina de ‘La casa de los famosos México 2026’. Cynthia Klitbo contó que Massad le habló mal mientras cocinaba. Según su versión, el árabe le reclamó por su preparación, alegando que había cosas que él no podía comer.

“Estaba yo picando tomate y llega Massad y me grita: ‘Eso no me gusta a mí’. Me dijo que iba a hacer un atún y ya iba a agarrar el tomate que yo piqué, y le dije: ‘No, agarras una tabla y te picas el jitomate tú’”, expresó.

Si bien al final hubo una especie de reconciliación entre ellos, algunos usuarios justificaron la acción del influencer diciendo que actuó así por un asunto cultural.

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