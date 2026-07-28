Cynthia Klitbo confiesa que un actor “la calentaba mucho” en plena grabación de telenovela: ¡Sí dio el nombre!

La primera noche de convivencia en La casa de los famosos México 2026 ya comenzó a dar de qué hablar. En medio de una charla entre los habitantes, la actriz Cynthia Klitbo sorprendió al revelar que, durante las grabaciones de una telenovela, llegó a enamorarse genuinamente de uno de sus compañeros de reparto. ¿Qué más dijo?

Cynthia Klitbo molesta en La casa de los famosos México 2026 / Mezcalent, Redes sociales, Canva

¿Qué confesión hizo Cynthia Klitbo sobre una telenovela y su compañero actor?

Todo ocurrió en el vestidor de la casa, cuando su compañera en La casa de los famosos México 2026, Ese Pérez, le lanzó una curiosa pregunta frente a otros habitantes: "¿ Nunca te has enamorado en una escena ?”, presunto Pérez.

Fue ahí que Cynthia aceptó que sí ha tenido química especial con algunos compañeros de producción:

Me enamoré de un protagonista, un coprotagónico y me casé con él. Cynthia Klitbo

En ese momento, internautas recordaron que hablaba de Francisco Gattorno, actor con el que se casó y, aunque se separaron, han llevado una muy buena relación. Sin embargo, eso no fue todo lo confesado.

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Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno se casaron / IG: @laklitbocynthia

¿Qué actor enamoró a Cynthia Klitbo durante escenas fuertes en telenovelas?

Aunque esa primera pregunta ya tenía una connotación privada, Ese Pérez hizo una segunda: "¿ Sentiste algo de un beso en una escena equis ?”, y la respuesta de Cynthia Klitbo volvió a sorprender a todos:

Una vez sí me enamoré de Alberto Estrella, yo tenía pareja, sí me causaba una cosa más allá... hacíamos escena y yo así de... sí me calentaba mucho. Cynthia Klitbo

La actriz explicó que eso nunca ocurrió porque en ese momento mantenía una relación sentimental. Aunque reconoció que la atracción era completamente real.

Cabe resaltar que NO existió una relación sentimental entre Cynthia y Alberto, recordando también que ambos compartieron proyecto en la telenovela Alguna vez tendremos alas.

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@realityfamososmex LCDLF MX 4 KLITBO plática algo de su vida actoral ♬ sonido original - RealityMX

¿Cynthia Klitbo ya tuvo su polémica en La casa de los famosos México 2026?

Cynthia Klitbo entró como una de las favoritas por el público en La casa de los famosos México 2026, pues su amplia trayectoria en televisión la ha llevado a tener una gran comunidad de seguidores.

En el primer día, Cynthia mostró su molestia con un habitante, luego de descubrir que no le habían bajado al baño, recién después de haber sido lavados:

Pues una puerca dejó ahí los meados, los acabamos de lavar (las tazas del baño). Cynthia Klitbo

Al momento de confrontar a sus compañeros, ninguno aceptó la culpa, y tampoco hay videos en redes sociales que comprueben quién entró en ese momento y causó dicho conflicto. ¿Está en lo correcto o exageró?

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