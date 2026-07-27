Sylvia Pasquel: A más de 40 años de la muerte de Viridiana Alatriste, la señalan: “Viridiana se enteró de que Jaime Garza mantenía un romance con ambas... huyó de esa fiesta, chocó y perdió la vida”

En la dinastía Pinal se siguen revelando secretos. A casi 2 años de la muerte de Silvia Pinal el 28 noviembre 2024, aún se habla sobre la rivalidad que tuvo con su primogénita, Sylvia Pasquel, a quien procreó con Rafael Banquells (Q.E.P.D), productor, actor y director de cine con quien estuvo casada de 1947 a 1952.

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¿Por qué señalan a Sylvia Pasquel en la tragedia de Viridiana Alatriste?

Una persona allegada a Tere, quien fuera nana de Alejandra Guzmán, abre un episodio escalofriante en la vida de la familia y confiesa que Pasquel no solo le bajó a su mamá una pareja (Fernando Frade), sino que también a su media hermana, Viridiana Alatriste, le quitó a su novio, Jaime Garza (Q.E.P.D), situación que presuntamente causó su muerte el 25 de octubre de 1982.

“Durante años, se creyó que Viridiana, tras salir de una fiesta que organizó su entonces pareja, el actor Jaime Garza (Q.E.P.D), sufrió un percance al impactar su vehículo en una curva de avenida Toluca, CDMX. En ese entonces, se rumoró que ella iba alcoholizada, pero la verdad es otra. En ese evento Viridiana se enteró de que Sylvia tenía un romance con su novio. Andaba con las 2 al mismo tiempo. Eso hizo que Viri saliera huyendo de la fiesta tras una fuerte discusión. La revelación de Pasquel y su romance con Garza fue lo que causó esa desgracia”.

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¿Sylvia Pasquel le quitó una pareja a su madre Silvia Pinal? La historia detrás de Fernando Frade

“Silvia Pinal (Q.E.P.D) nunca se enteró, porque no le habría perdonado a Pasquel que por ella perdiera a su hija”.

Aseguran que Sylvia le tenía envidia a su mamá, tanto en el ámbito profesional como por su brillo y belleza. Tenía una fijación, desde lo de Viridiana, en tener a los galanes que de alguna forma eran parte de su familia, comentó la fuente. “Sylvia conoció a Fernando Frade en su juventud, en una disco. Fue un romance fugaz, de una noche”.

Aunque se dijo que Sylvia anduvo primero con él, no fue así:

Fuente de TVNotas “Pinal y Frade iniciaron su relación entre 1978-1979. Doña Silvia no sabía que su hija ya lo conocía. La relación de Silvia con Fernando terminó, porque él tenía problemas con el alcohol y sustancias, y Pinal prefirió dejarlo en 1983”.

En esta foto, Silvia ya era pareja de Frade. Mientras ella hablaba de negocios con otras personas en un restaurante, Sylvia coqueteaba con él.

Pasquel supo que Frade se había ido a EU y lo fue a buscar para retomar el romance que habían dejado atrás. “Ese mismo año ella inició el idilio, y en 1985 se casaron y tuvieron a su hija Viridiana Margarita Frade Banquells, quien falleció el 27 de octubre de 1987 a los 2 años. Sylvia se la había encargado a su hija, Stephanie Salas Banquells, y en un descuido la pequeña cayó a la alberca. Silvia se enteró del romance de su hija con Frade, porque ambos lo hicieron público y le reclamó. Pinal estaba en Europa por trabajo, pero regresó a México cuando se enteró de la muerte de su nieta”.

Nos cuentan que Pasquel le pidió perdón a su madre, y Pinal le dijo que lo sucedido fue el karma. Aunque aparentemente la perdonó, ¡no fue así! “Tras la muerte de la pequeña, Frade y Pasquel se divorciaron poco tiempo después. El dolor fracturó la relación”.

La fuente asegura que, a pesar de todo el daño que aparentemente Pasquel le había hecho a su familia, ella siguió con su vida.

“La relación con su madre fue muy conflictiva. Tenían muchos problemas. Silvia Pinal se sentía defraudada por su propia hija. No todo paró ahí. También doña Silvia contó algo que por años se guardó y tiempo atrás le había dolido bastante...” Fuente de TVNotas

En esta foto, Silvia ya era pareja de Frade. Mientras ella hablaba de negocios con otras personas en un restaurante, Sylvia coqueteaba con él.

¿Sylvia Pasquel tuvo un romance con Enrique Guzmán? La revelación que habría marcado a Silvia Pinal

En 1975, Sylvia Pasquel y Enrique Guzmán (padre de Alejandra y Luis Enrique Guzmán) protagonizaron la obra musical Sugar, en el Teatro de los Insurgentes, donde Silvia Pinal fue la productora. “A las espaldas de Pinal, en el teatro se decían muchas cosas, entre otras que presuntamente Pasquel y Enrique Guzmán habían tenido un idilio. Hubo gritos, reclamos y sombrerazos. Pasquel lo negó todo, pero también se enteraron Alejandra y Luis Enrique, quienes no lo podían creer. La relación de ellos con Pasquel se fracturó más, porque Sylvia siempre fue la manzana de la discordia en la familia. Sus envidias y crueldades no tenían límites”.

Comentan que ‘la Diva’ nunca tuvo la intención de perdonarle a su hija todas sus traiciones:

“Pasquel cargará con ese sentimiento de culpa toda su vida. Sabe el daño que le hizo a su propia madre. Por eso, cuando ya la vio mal de salud, quiso reivindicarse con ella”. Fuente de TVNotas

Finalmente, la fuente nos contó que ‘la Diva’ falleció con rencores: “Pinal, con tal de llevar la fiesta en paz y que no hubiese más conflictos familiares, le decía a Sylvia que todo estaba olvidado, pero nunca fue así. Esos momentos de dolor se los llevó con ella a la tumba”.

Aseguran que Sylvia siempre envidió a su mamá

¿Cómo reaccionó Silvia Pinal tras la trágica muerte de Viridiana Alatriste?

“Mi Viri… fue algo terrible. Chocó, ella se mató. Qué tremendo… Son cosas que no puedes ni medir ni nada y que siempre dejaron un hueco. No, nunca estás preparado para eso, para nada”. Silvia Pinal

“Me despertó el timbre del teléfono. Era la primera llamada, todavía estaba oscuro. Preguntaron por Viridiana, sentí un escalofrío horrible, no le di mucha importancia. Todo está bien, pensé. Después, las llamadas continuaron”.

“Ante la insistencia de quienes llamaban, ya no pude conciliar el sueño. Prendí el radio, hablaban de un accidente: ‘Un automóvil Atlantic azul cielo, con permiso para circular, accidentado en…’. Tulio y yo le habíamos regalado un auto así”.

“Llamé a Sylvia para que fuera a verificar… ella fue quien tuvo que ir a reconocer el cuerpo”. Silvia Pinal

“Cuando me confirmaron que era ella, caí en un estado de shock. No podía creerlo. Mi mente se negó a aceptarlo por mucho tiempo”, dijo Silvia Pinal.

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Viridiana falleció a los 19 años, el 25 de octubre de 1982, a causa de un traumatismo craneoencefálico.

¿Qué reveló Jaime Garza sobre las últimas horas de Viridiana Alatriste antes del accidente?

“Ella estaba ahí, era una reunión pequeña con amigos. De repente me dijo: ‘Oye, córrelos, quiero que se vayan, quiero estar sola’. No entendía por qué. Entonces dijo: ‘Yo me retiro’”.

“Sentí como un poco injustificada o repentina su decisión, pero ella no iba tomada, no iba nada…”.

“En la mañana me llegan a tocar, estaba yo dormido: ‘Se acaba de matar Viridiana’. Terrible… No hay de dónde fincar mi culpa. Me quedó una sensación de qué fue lo que sintió o qué la empujó a decidir de repente eso”. Jaime Garza

“Viridiana fue un ángel. Yo la conservo en mi memoria, en mi recámara tengo una foto de ella muy bonita. Ella es una estrellita ahí, un ángel”.

“Doña Silvia jamás me señaló de nada… Con ella tengo una relación muy bonita, es una gran señora”. Jaime Garza

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Durante años, se supo que, previo a su muerte, Viridiana tuvo una discusión con Jaime Garza y que por ello salió de la fiesta en la que se encontraba. Ahora nuestra fuente revela por qué fue la pelea.

¿Cómo vivió Sylvia Pasquel la muerte de su hermana Viridiana Alatriste?

“Yo estaba en mi casa cuando me hablan para decirme que mi hermana había sufrido un accidente. Ya me fui al lugar, reconocí a mi hermana”.

“Se pegó en la sien y ahí quedó. Se salió por la ventana y el coche le cayó encima. El trancazo fue muy fuerte”. Sylvia Pasquel

“Sí se cargó mucho de energía en mi cuerpo en el sentido de dolor, de todo lo que viví, y sí me tiré a la desgracia un buen rato, me deprimí”.

“Fue el primer gran golpe en mi vida… Uno no comprende la muerte, no logra entender por qué la gente se va, pero sé que algún día la voy a volver a ver”. Sylvia Pasquel

“Fue muy fuerte, imposible de poder resistirlo, de poder superarlo”.

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Sylvia Pasquel / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de Viridiana Alatriste y el accidente que conmocionó a México?

Es uno de los episodios más trágicos de la farándula mexicana. Surgieron diversos testimonios sobre las circunstancias y el impacto devastador.



Viridiana participaba en la obra ¡Mañana te hago el visado! y en la telenovela Mañana es primavera.



La noche del accidente acudió a una reunión en el departamento de su novio, el actor Jaime Garza (Q,E,P,D).



A lo largo de los años, Jaime declaró en varias entrevistas que durante la fiesta tuvieron un desacuerdo de pareja. Viridiana decidió retirarse repentinamente en la madrugada, conmovida o molesta.



La actriz conducía su automóvil, un Volkswagen Atlantic, de regreso a casa, bajo la lluvia y en una zona con poca visibilidad. Sobre la avenida Toluca, CDMX, perdió el control en una curva prolongada y el vehículo cayó por un barranco.



Ella falleció instantáneamente, a causa de un traumatismo craneoencefálico, ya que no llevaba puesto el cinturón de seguridad.



Tras el accidente, en los medios de comunicación circularon rumores sobre que conducía bajo los efectos del alcohol. Familiares y amigos lo negaron.



Sylvia Pasquel fue la primera en recibir la noticia y acudió al siniestro a reconocer el cuerpo de su hermana.



Silvia Pinal decidió que no se le realizara la necropsia a su hija.

Viridiana Alatriste / Redes sociales

¿Cuáles fueron las mayores polémicas y tensiones de Sylvia Pasquel dentro de la familia Pinal?

Años 80: La relación entre la familia se fracturó severamente cuando Sylvia inició una relación y se casó con Fernando Frade. Hubo un gran distanciamiento que afectó la convivencia de ella con sus hermanos menores durante varios años.



La relación entre la familia se fracturó severamente cuando Sylvia inició una relación y se casó con Fernando Frade. Hubo un gran distanciamiento que afectó la convivencia de ella con sus hermanos menores durante varios años. Enero-marzo de 2019: Durante el estreno de la bioserie de Silvia Pinal, resurgieron rencillas entre las hermanas. Alejandra declaró que no mantenía relación cercana con Pasquel. Sylvia pidió públicamente que dejaran de involucrarla en controversias y enfatizó que ella se mantenía enfocada en su trabajo actoral.



Durante el estreno de la bioserie de Silvia Pinal, resurgieron rencillas entre las hermanas. Alejandra declaró que no mantenía relación cercana con Pasquel. Sylvia pidió públicamente que dejaran de involucrarla en controversias y enfatizó que ella se mantenía enfocada en su trabajo actoral. Abril de 2021: Las acusaciones públicas de Frida Sofía (hija de Alejandra) contra su abuelo, Enrique Guzmán, por presuntos tocamientos indebidos dividieron a la dinastía.



Las acusaciones públicas de Frida Sofía (hija de Alejandra) contra su abuelo, Enrique Guzmán, por presuntos tocamientos indebidos dividieron a la dinastía. Mayo de 2022: Pinal regresó al teatro y Pasquel expresó desacuerdo. Señaló que el responsable era Luis Enrique.



Pinal regresó al teatro y Pasquel expresó desacuerdo. Señaló que el responsable era Luis Enrique. Octubre de 2022-febrero de 2023 : Se filtraron supuestos audios que suponían discusiones por la herencia de Pinal.



: Se filtraron supuestos audios que suponían discusiones por la herencia de Pinal. Febrero de 2023: Alejandra salió a defender a su hermano, señaló que su hermana Sylvia no era cercana y afirmó que siempre ha habido una distancia.



Alejandra salió a defender a su hermano, señaló que su hermana Sylvia no era cercana y afirmó que siempre ha habido una distancia. Marzo-junio de 2023: Hubo un señalamiento de una supuesta sustracción de objetos de valor y joyas de la residencia Pinal, en la que se vieron implicados Luis Enrique y su entonces pareja. Pasquel se pronunció y manifestó su molestia mediáticamente por el descuido en la seguridad en casa de su madre. Luis Enrique enfrentaba el proceso de impugnación de paternidad del hijo de Mayela Laguna.



Hubo un señalamiento de una supuesta sustracción de objetos de valor y joyas de la residencia Pinal, en la que se vieron implicados Luis Enrique y su entonces pareja. Pasquel se pronunció y manifestó su molestia mediáticamente por el descuido en la seguridad en casa de su madre. Luis Enrique enfrentaba el proceso de impugnación de paternidad del hijo de Mayela Laguna. Octubre de 2024: Periodistas reportaron una fuerte discusión en la casa de Pinal, entre Alejandra y Pasquel, a causa de desacuerdos sobre el manejo del personal de enfermería y la atención médica de su madre.



Periodistas reportaron una fuerte discusión en la casa de Pinal, entre Alejandra y Pasquel, a causa de desacuerdos sobre el manejo del personal de enfermería y la atención médica de su madre. Diciembre de 2024: Tras el fallecimiento de Silvia Pinal, surgieron versiones sobre roces entre los 3 hermanos, relacionados con la herencia y el control operativo del teatro Silvia Pinal.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Sylvia Pasquel en cine, teatro y televisión?

Logró consolidar una identidad propia en la actuación, gracias a su versatilidad para pasar del drama a la comedia y con personajes de villana.

Inició su carrera en el cine a finales de los años 60, con participaciones en cintas como El despertar de las lobas y El amor de María Isabel .

En televisión se dio a conocer en telenovelas como Los inconformes y Cruz de amor .

Destacó en telenovelas icónicas como: El amor tiene cara de mujer (1971), Mundo de juguete (1974) y El pozo de los deseos (1975), por mencionar algunas.

por mencionar algunas. Alternó en grandes producciones televisivas, entre ellas: Mi pequeña Soledad (1990), Huracán (1997) y Amarte es mi pecado (2004).

En cine, estelarizó películas como El diablo entre las piernas (2019).

Se ha mantenido vigente en series de plataformas, como Un extraño enemigo y Siempre reinas. Además, en monólogos como No seré feliz, pero tengo marido y actualmente la vemos en la obra Las leonas.



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