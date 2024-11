Silvia Pinal: ¿Quiénes conforman su familia? Hijos, nietos y bisnietos, el árbol genealógico completo

Silvia Pinal, considerada la ‘Diva del cine de oro’ mexicano, fue una figura clave en el entretenimiento del país durante más de 75 años. Silvia Pinal nació en septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora. Fue hija de María Luisa Hidalgo y Moisés Pasquel, aunque fue reconocida por su padrastro Luis Pinal, quien le dio su apellido. Desde pequeña, Silvia mostró inclinaciones artísticas, iniciando sus estudios en ópera a los 11 años.

Su legado refleja lo exitosa que fue carrera, y va más allá, pues formó una familia en la que la mayoría de sus miembros han seguido sus pasos en el mundo artístico.

Te contamos quiénes son los hijos, nietos y bisnietos que conforman la Dinastía Pinal.

Ellos son los esposos de Silvia Pinal

Doña Silvia se casó cuatro veces. Sus esposos fueron:

Rafael Banquells, con quien se casó cuando ella tenía 15 años (1947 - 1952),

Gustavo Alatriste (1961-1967),

Enrique Guzmán (1967 -1976) y

Tulio Hernández (1982 - 1995).

Silvia Pinal tuvo cuatro hijos, fruto de sus relaciones con hombres que también estaban inmiscuidos en el ámbito artístico y cultural.

Sylvia Pasquel, Viridiana Alatriste, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán son los hijos de Silvia Pinal

Sylvia Pasquel (75 años)

Sylvia es la primogénita de Silvia Pinal, nacida de su matrimonio con el actor Rafael Banquells. Sylvia Pasquel ha sido actriz y cantante, y ha tenido una carrera destacada en el cine y la televisión mexicanas. Sylvia es media hermana, por parte de su papá, de Rocío, Mary Paz, José Manuel, Ariadne y Rafael Jr. Banquells. Rocío, Mary Paz y Rafael también se dedican a la industria del entretenimiento.

Sylvia Pasquel es la hija mayor de Silvia Pinal. / Facebook: Sylvia Pasquel

Viridiana Alatriste (fallecida a los 19 años)

La segunda hija de Silvia Pinal fue Viridiana, nacida de su relación con el productor y director de cine Gustavo Alatriste. Viridiana fue una promesa del cine y la televisión, pero su vida fue trágicamente truncada cuando murió a los 19 años, en octubre de 1982 en un accidente. En ese tiempo, Viridiana era novia de Jaime Garza, actor.

Viridiana Alatriste y Silvia Pinal / TVNotas

Alejandra Guzmán (56 años)

La tercera hija de Silvia Pinal es Alejandra Guzmán, fruto de su matrimonio con el cantante Enrique Guzmán. Alejandra es una de las artistas más importantes de la música en México, conocida por su carrera como cantante de rock y su personalidad irreverente y controversial que la ha convertido en un ícono de la cultura pop.

Facebook: Alejandra Guzmán

Luis Enrique Guzmán (53 años)

El único hijo varón de la Dinastía Pinal, Luis Enrique, también es hijo de Silvia y Enrique Guzmán. Luis Enrique ha mantenido un perfil más bajo que sus hermanas, pero también ha estado vinculado al entretenimiento en su juventud, aunque ha destacado más por sus escándalos personales.

Luis Enrique y Alejandra Guzmán tienen medios hermanos por parte de su papá: Daniela, Jorge y Diego Guzmán, fruto del matrimonio de Enrique con Rosalba Welter Portes Gil.

Silvia Pinal y Luis Enrique Guzmán / Instagram

¿Quiénes son los nietos de Silvia Pinal?

La Dinastía Pinal continúa con el matriarcado de la actriz con sus nietas. Ellas también siguieron con el camino de las artes y el espectáculo, aunque algunas prefieren mantenerse fuera del foco mediático.

Stephanie Salas (54 años)

Stephanie Salas es la hija de Sylvia Pasquel y el músico Micky Salas. Al igual que su madre, Stephanie se ha destacado como cantante, actriz y también ha tenido una carrera como escritora. Es conocida por su relación con el cantante Luis Miguel, con quien tuvo a su hija Michelle Salas. Desde 2022, Stephanie mantiene una relación sentimental con Humberto Zurita, actor.

Silvia Pinal y Stephanie Salas. / Instagram: @stephaniesalasoficial

Viridiana Frade (fallecida a los 2 años)

Viridiana Frade, quien fue hija de Sylvia Pasquel y el empresario Fernando Frade, quien fue expareja de su mamá Silvia Pinal. El embarazo de Sylvia Pasquel fruto de su relación con Frade provocó un distanciamiento con su madre.

Al intentar quitarse las “malas vibras” en su matrimonio en un retiro espiritual, al regresar a casa se encontraron con que su hija de dos años se había ahogado en la alberca al caer por accidente.

Sylvia consideró que esto fue un “castigo divino” por los errores que cometió en aquella época. Además, doña Silvia nunca conoció a la pequeña. Tras su muerte, Sylvia y su madre se reconciliaron.

Frida Sofía (32 años)

Frida Sofía es la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma. A lo largo de su carrera, Frida ha sido cantante, modelo y ha generado controversia por su actitud pública y sus conflictos familiares. Precisamente los pleitos han hecho que esté distanciada de la familia e incluso acusó a su abuelo Enrique Guzmán de supuestamente haberla abusado en su infancia. Hace unos meses vino a ratificar la demanda.

Silvia Pinal con Frida Sofía y Michelle Salas / Instagram

Schersa y Giordana Guzmán

Hijas de Luis Enrique Guzmán, Schersa y Giordana han preferido mantenerse alejadas del mundo del espectáculo y, aunque parte de la dinastía, han llevado una vida más privada.

En abril de 2024, Giordana Guzmán se casó con un joven estadounidense en la casa de su abuela.

Familia de Silvia Pinal / TVNotas

Ellas son las bisnietas de Silvia Pinal

Michelle Salas (35 años)

Michelle Salas, bisnieta de Silvia Pinal, es hija de Luis Miguel y Stephanie Salas. Michelle ha hecho su propio nombre en el mundo del entretenimiento, destacándose como modelo, influencer y diseñadora de moda.

Michelle y su bisabuela fueron muy unidas / TVNotas

En octubre de 2023, Michelle llegó al altar con Danilo Díaz en Italia. Debido al estado de salud de su bisabuela, no pudo viajar a este gran evento, pero Michelle organizó un evento especial en casa de Silvia Pinal para que pudiera ser parte de este momento tan único.

Doña Silvia pudo ser parte de la boda de Michelle en México en un evento especial / Instagram

Camila Valero (27 años)

Es hija de Stephanie Salas y Pablo Valero. Camila Valero es otra bisnieta de Silvia Pinal que ha seguido los pasos de su bisabuela, desarrollándose como actriz en diversas producciones mexicanas, la más reciente, ‘La historia de Juana’ en Televisa.

La familia de Sylvia Pasquel pasaba mucho tiempo con Silvia Pinal / Instagram

Supuesto hijo de Luis Enrique Guzmán

Recientemente se determinó que el pequeño que se creía era hijo de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna en realidad no tiene el ADN de Luis Enrique, por lo que el pequeño en realidad no es bisnieto de Silvia Pinal aunque ella siempre lo quiso como uno y al parecer no se enteró de la determinación legal, tras un juicio, que Luis Enrique no es el padre del menor.

Mayela Laguna, Luis Enrique Guzmán y Silvia Pinal / Instagram, Archivo TVNotas

El legado de Silvia Pinal, no solo como artista sino como madre, abuela y bisabuela

Silvia Pinal, como matriarca de esta dinastía, seguirá siendo un referente no solo en su carrera artística, sino también como madre, abuela y bisabuela de una familia llena de talento.

A lo largo de los años, los miembros de la familia han seguido la huella de Silvia Pinal, cada uno destacándose a su manera, y convirtiendo a la dinastía Pinal en una de las más influyentes en la historia del espectáculo mexicano.