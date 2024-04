Silvia Pinal y Enrique Guzmán celebran la boda de su nieta Giordana

Silvia Pinal en primera fila de la boda de su nieta, Giordana

En vídeos que están circulando en redes sociales, se puede ver a la actriz Silvia Pinal disfrutando del íntimo matrimonio de su nieta desde la primera fila, mostrándose atenta y acompañada por sus hijos y amigos.

En cuanto al menú, que Silvia Pinal tuvo la oportunidad de disfrutar, fue elaborado por su leal asistente, Efigenia y su hijo. Incluyó salmón, espaguetis con mariscos, ensalada mediterránea, ensalada de papas, ensalada de camarones, ceviche y puré de papas.

“Ya terminó la ceremonia. Ahora va ser el brindis. La señora Silvia está muy feliz, doña Silvia si va poder comer el menú”, y sobre Luis Enrique Guzmán afirmó: “Ya se saludaron”, dijo Efigenia, asistente de la actriz en un encuentro con la prensa.

Selfie de Giordana con su abuela Silvia Pinal / Instagram: @giordanajewerly

¿Con quien se casó Giordana?

Giordana es hija de Luis Enrique y Viridiana Din, de quien no se conoce muchos datos. Giordana es una diseñadora de joyas que se mantiene al margen de la vida pública de la familia Pinal. La joven se casó con Justin Engel, un joven estadounidense, con quien lleva tres años de noviazgo.

Luis Enrique Guzmán reacciona a la boda de su hija

“Se me llenaron los ojos de lágrimas. Las emociones son muchas y a flor de piel, que hasta que no lo vives no sabes lo que realmente te pueden hacer sentir. Es precioso”, dijo Luis Enrique Guzmán.

“Acá están juntos mis papás. En esta casa vivieron mis papás durante muchos años. Ahora conmemorar la boda de mi hija es muy especial”, dijo a los medios sobre en reencuentro de su familia en la casa de Silvia Pinal.

Checa: Falleció María del Carmen Farías, actriz de ‘Las Aparicio’