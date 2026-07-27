Famosa actriz y conductora estrena imagen tras pesar hasta 93 kilos; la llegaron a llamar “puerco”

La guapa Isabel Madow, de 52 años, estrena una nueva imagen tras perder 22 kilos. La actriz y conductora llegó a pesar 93 kilos debido a problemas de salud relacionados con la perimenopausia y otros desajustes hormonales; sin embargo, una vez que logró controlar esta situación, recuperó su figura y hoy luce espectacular.

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Isabel Madow llegó a pesar más de 90 kilos. / Facebook: Isabel Madow

¿Qué desafíos vivió la actriz Isabel Madow mientras pesaba 93 kilos?

Isabel nos confesó que el sobrepeso la convirtió en blanco de críticas y comentarios ofensivos en redes sociales. Incluso hace algunos años confesó que la llamaron “puerco” y que no le ofrecían trabajo. No obstante, aseguró que esa etapa quedó atrás y que ahora disfruta de la vida con salud y bienestar.

“No hay que criticar los cuerpos ajenos, porque no sabes por lo que están pasando. Yo pasé por un problema de salud hormonal, se me subieron los estrógenos, me dio anemia, tuve el hierro en 7, y me sentí bastante mal. Además, sobreviví al bullying que me hicieron y, agarrada de las manos de mis doctores, perdí 22 kilos. Ya peso 62 y estaba en 84". Isabel Madow

La actriz nos contó cómo ha vivido este bullying que recibió. “No fue por comer pizzas y, si así fuera, nadie debe juzgar los cuerpos ajenos. Las mujeres fueron quienes más me criticaron. Yo sabía que era un proceso, solo cuando estaba embarazada subí 30 kilos. Nadie se salva de esto y las que me hicieron estos ataques algún día tendrán mi edad y van a pasar por lo mismo. A unas les va bien y a otras peor, pero con mucha disciplina y voluntad, gracias a Dios, me siento muy saludable”.

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Isabel Madow fue fuertemente criticada por su peso. / Liliana Carpio, IG: @cuentameloyaof y @Bandolerashow

¿Por qué la actriz Isabel Madow subió más de 30 kilos?

Isabel nos explicó a qué se debió su aumento de peso. “Todavía no tengo menopausia. Sigo siendo fértil, porque tuve mi periodo más grande. Lo que me dio fue perimenopausia (etapa previa a la menopausia). Esta situación hizo que tuviera estos desajustes por 2 años”.

La modelo nos confesó cuáles fueron los síntomas que sintió. A mujeres que tuvieron su periodo a edades más grandes, la menopausia les puede dar hasta pasando los 50. “Ahorita me siento muy saludable, con mucha energía. Ya no me duele el cuerpo ni la cadera. Ya tengo todo controlado, y con 22 kilos menos muy feliz, regresé a ser como yo siento”.

La actriz ha ajustado su nutrición. “Llevo un hábito alimenticio bastante estricto. Lo cumplo de lunes a domingo. Todo suma, me siento muy realizada, muy feliz. Primero me trataron lo de la anemia y después me controlaron los estrógenos, las hormonas. Con el ejercicio y la disciplina se me quitó la ansiedad horrible que tenía. Todos pasamos por este proceso, hombres o mujeres, pero yo sabía que mi cuerpo iba a regresar a la normalidad y aquí estoy”.

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Isabel Madow reacciona a las críticas por su peso. / Redes sociales

¿Cuáles fueron las repercusiones emocionales que tuvo Isabel Madow al subir más de 30 kilos?

La integrante del grupo Bandoleras señaló que no fue necesario acudir a algún tipo de apoyo emocional. “Mi mayor terapia fue mi hijo. Después del reality Big brother tomo los comentarios de quien viene. Las mujeres no somos un pedazo de carne para que se nos juzgue por si tenemos 10 kilos de más o de menos. Yo tengo muchas más cosas que hacer que preocuparme por lo que digan de mí o de mi físico”.

Isabel nos contó cuál es la dieta que está siguiendo. “Mi orden del día comienza a las 6 de la mañana. No como harinas blancas ni carbohidratos, en general, comida chatarra ni azúcar. Espero que sea una motivación para más mujeres que sufren de lo mismo por alguna razón: Tiroides, hormonas, síndrome de Hashimoto. Como de todo, lo único que evito es lo frito y trato de tomar agua de frutas naturales con endulzante. Hago un ayuno de 16 horas. Después de las 8 de la noche ya no como nada hasta el día siguiente. Solo hago 2 comidas fuertes al día. Así mi cuerpo absorbe lo que necesita y me siento bien”.

Sobre si ahora le gusta lo que ve en el espejo, señaló: “Uno siempre tiene que amar su cuerpo. Siempre quise lo que vi en el espejo. Nunca dije que me veía gorda. Yo siempre he amado mi cuerpo porque nunca me enfermo. He superado físicamente muchas cosas, que son procesos que todos vamos a pasar en algún momento”, concluyó.

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Isabel Madow feliz con sus cambios físicos. / EDGAR NEGRETE

¿Quién es Isabel Madow?

Inició su carrera en El mañanero , conducido por ‘Brozo’, donde ella fungía como ‘La secretaria’.

, conducido por ‘Brozo’, donde ella fungía como ‘La secretaria’. En 2003, participó en el reality Big brother VIP. Después entró a Gran hermano , en España.

Después entró a , en España. Estuvo en programas, como La escuelita VIP , Bailando por un sueño y Las estrellas bailan en Hoy, entre otros.

, y en Hoy, entre otros. Ha posado para varias revistas para caballeros.

Trabajó en las telenovelas: Alma de hierro y Vivir de amor

¿Qué es la perimenopausia?

Ocurre cuando el cuerpo se alista para dejar de tener los periodos menstruales.

Es una etapa antes de la menopausia, entre los 40 y los 49 años. En algunos casos puede ocurrir a los 30 o hasta los 50.

Algunos de los síntomas incluyen periodos menstruales irregulares.

Los estrógenos pueden aumentar o disminuir, y las mujeres pueden dejar de ovular, presentar sofocos, problemas de sueño y resequedad vaginal.

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