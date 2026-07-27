Ximena Herrera causa controversia en su ingreso a La casa de los famosos México 2026; ¿ya tiene rival?: “No sirve”

Tras semanas de especulaciones, se vivió el gran estreno de La casa de los famosos México 2026; como se esperaba, los habitantes dieron de qué hablar desde sus primeros minutos dentro del reality, tal es el caso de Ximena Herrera, ¿ya tiene rivales? ¡Aquí te contamos!

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Habitantes de La casa de los famosos México 2026 / RS

¿Qué dijo Ximena Herrera sobre los creadores de contenido en La casa de los famosos México 2026?

Ximena Herrera, quien fue la cuarta habitante confirmada de La casa de los famosos México, causó polémica en redes desde sus primeros minutos dentro del reality. De acuerdo con diversas publicaciones, la actriz de telenovelas lanzó un fuerte comentario contra los creadores de contenido.

“Si eres influencer, está bien, pero si eres creador de contenido, debes de entretener; de lo contrario, no sirves para eso y eres un influencer más del montón”, habría dicho Herrera en su llegada al programa 24/7.

Pese a que no hay un video sobre sus palabras, su frase rápidamente acaparó la atención, ya que varios aplaudieron su postura, lo que abrió debate entre el público de La casa de los famosos México. “Toda la razón” y “Se tenía que decir”, son algunas de las reacciones que circulan en Internet.

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¿Ximena Herrera ya tiene rivales dentro de La casa de los famosos 2026 tras su comentario?

Pese a que la opinión de la actriz de ‘El señor de los cielos’ sobre los creadores de contenido e influencers generó diversas reacciones en redes, hasta ahora no existe una repercusión dentro de La casa de los famosos México 2026.

Incluso, Herrera les propuso a sus compañeros hacer dinámicas en las que todos puedan compartir un poco de su profesión. Pese a que su propuesta generó algunos comentarios sarcásticos, su convivencia con los habitantes parece fluir y en redes varios apoyan su postura.

Por lo tanto, actualmente no tiene rivales dentro de la competencia, pese a que varias de las personalidades se identifican como influencers y creadores de contenido.

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Ximena Herrera sin alianzas en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Quién es Ximena Herrera, habitante en La casa de los famosos México?

Ximena Herrera es originaria de La Paz, Bolivia, pero gran parte de su carrera artística la construyó en México, donde ha participado en varias telenovelas.

Su debut ocurrió durante la década de los 2000; desde entonces ha sido parte de melodramas como ‘La madrastra’, ‘Duelo de pasiones’, ‘Las tontas no van al cielo’, ‘Mi camino es amarte’ y ‘El hotel de los secretos’.

Sin embargo, uno de los proyectos por los que más es reconocida en México es ‘El señor de los cielos’, donde dio vida a Letrán de Casillas. Su trabajo más reciente fue en ‘Con esa misma mirada’, junto a la actriz Angélica Rivera.

Cabe señalar que, además de su éxito en las telenovelas, ha tenido la oportunidad de formar parte de películas como ‘La otra familia’, ‘Siete años de matrimonio’ y ‘Amalganma’. Ahora se enfrenta a un nuevo reto en La casa de los famosos México 2026.

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