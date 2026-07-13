La casa de los famosos México: Aldo Rendón advierte: “Agárrense, porque voy a hacer que lloren”

Ahora que comenzaron a revelarse los participantes de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México', reality que iniciará el 26 de julio, TVNotas habló con algunos de ellos, quienes nos dieron sus impresiones y hasta nos contaron qué harán si ganan, sus mayores miedos y otras confesiones.

Leer: La casa de los famosos México 4: ¿Moisés Peñaloza es gay? El polémico VIDEO con Kunno que desató rumores

Aldo Rendón y Karina Torres hablan de sus planes dentro de La casa de los famosos México

Aldo Rendón

Antes de entrar a La casa, el famoso consultor de imagen se previene de ataques y les advierte a los habitantes que, si esto ocurre, está dispuesto a darles con todo.

Aldo padece sordera del oído izquierdo y queratocono, una enfermedad ocular progresiva que afecta la córnea, pero él asegura que no teme sufrir discriminación, como el año pasado se quejó Olivia Collins de esto cuando participó en el reality, ya que ella también tiene problemas auditivos.

Rendón nos dijo: “Me vale, nunca me siento discriminado por nada. Bendito Dios estoy sordo, no voy a oir cuando hablen mal de mí. Si me llego a sentir atacado (por alguien), agárrense, porque voy a hacer que lloren”.

Se sorprendió ante las comparaciones que le han hecho con Ricardo Peralta, quien recibió mucho hate en la segunda temporada, y fue contundente: “Hay niveles. No entiendo por qué me comparan con él, no tenemos nada en común”.

En redes le escribieron que estaba vestido como Ricardo, a lo que Aldo no se dejó: “Él nunca trajo marcas de lujo, entonces, que por favor se cultiven, les voy a dar clases de lujo. Ricardo Peralta ya fue”.

El stylist lleva 16 años con su novio y asegura que no piensa serle infiel. “Ernesto Laguardia no me gusta (ríe) y vivo las experiencias, ni modo que se enoje mi pareja porque me gustó un wey con el que estoy encerrado, pues soy humana… Un coqueteito, pero mi relación es de suma confianza”.

Aseguró que si gana, el premio lo gastaría en un collar de diamantes.

Aldo Rendón fue el cuarto habitante confirmado / Redes sociales

Karina Torres

La integrante de Las Perdidas entra con una gran expectativa por parte del público, ya que además lleva un proceso de rehabilitación en Alcohólicos Anónimos y cuidará cualquier recaída.

Karina expresó que no necesita beber para pasársela bien: “Yo trabajo en antros y siempre estoy conviviendo con gente que le gusta el chupe, entonces no tengo ningún problema con estar ahí (en las fiestas de los viernes del reality). Yo tengo mi cotorreo y sé divertirme sin necesidad del alcohol”.

Nos confesó que a pesar de su personalidad desparpajada no se animaría a tener intimidad en La casa: “Hoy en día sí me gusta la privacidad en ese aspecto. Ya he pasado por muchas vivencias, incluso me dedicaba a ser sexoservidora, y llega un momento en el que quieres un poco de intimidad. No me atrevería”.

Ella sí tiene un poco de temor a la funa, “pero también siento que detrás de ese miedo hay libertad”, comentó.

Leer: La casa de los famosos México 2026: Estas son las pistas del séptimo habitante confirmado | VIDEO

Karina Torres / Luis Pérez/ Redes sociales

¿Qué hará Ernesto Laguardia si gana ‘La casa de los famosos México’?

A Ernesto Laguardia le preocupa la funa. Destinaría parte del premio a causas buenas.

El prestigiado actor de telenovelas señaló que con más de 40 años de trayectoria sí le preocupa la funa: “Claro, es un miedo natural, a nadie le gusta perder un cariño que ha forjado durante tantos años. Creo que no será el caso, pero si en algo me llego a equivocar, perdón de antemano, soy ser humano y estoy tomando un riesgo para mejorar como persona, como artista y estar cerca del público. Es un miedo más que fundado, pero trataré de hacer el mejor papel posible”.

Si llegara a ganar, haría esto con el premio económico: “Lo vamos a destinar a causas buenas. Siempre he estado con las mujeres en cuanto al cáncer de mama, con el monólogo El tiempo vuela, y trataremos de encaminar ese premio a lo mismo. He regalado consultas, llevado consultorios rodantes a lugares muy lejanos, a convencer a los maridos para que dejaran que sus esposas fueran al doctor”.

Leer: Cynthia Klitbo lanza advertencia antes de entrar a LCDLFM 2026, ¿a Aldo Rendón? “Nos vamos a odiar”

Ernesto Laguardia / Redes sociales

Ximena Herrera revela en qué gastaría el premio de La casa de los famosos México

Ximena Herrera quiere ayudar a la gente de Venezuela.

La actriz nos compartió qué haría si gana el premio económico del programa. “Me gusta compartir, siempre estoy trabajando con muchas fundaciones, buscaría ver de qué manera podría ayudar. Soy parte de la Casa de la Amistad, la Fundación para cáncer de colon, UNICEF, y ahora con lo que pasó con Venezuela, es algo que me ha tocado muchísimo el corazón y me toca diario porque no dejo de ver las noticias. No es solo un terremoto que ya pasó, ahorita viene el momento más fuerte”.

Y añadió: “Evidentemente también a mi familia. Para mí la vida no tiene sentido si no se comparte”.

La actriz no le teme a la funa: “No entro con miedo, no me da miedo ser yo, ni el rechazo, eso es parte de la vida. A la gente le puedes caer bien o mal, solo que ahora está más abierto que lo exteriorizan.

En lo profesional me avalan 22 años de carrera, mis personajes, los riesgos que he sabido tomar. Este es otro riesgo y esa adrenalina es parte de mi vida”.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.

Leer: La casa de los famosos México 2026: ¡Él es el séptimo habitante confirmado HOY, lunes 13 de julio!