La casa de los famosos México 2026: Estas son las pistas del séptimo habitante confirmado | VIDEO

Tras confirmarse la entrada de Cynthia Klitbo a La casa de los famosos México, la producción del reality show ya reveló las pistas del séptimo habitante, por lo que las teorías en redes no se han hecho esperar. ¿Quién será el siguiente confirmado?

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La casa de los famosos México 2026: habitantes confirmados. / Redes sociales

¿Quiénes son los confirmados hasta ahora para La casa de los famosos México?

Después de semanas de especulaciones, La casa de los famosos México comenzó a revelar a las celebridades que formarán parte de la cuarta temporada del reality 24/7. Hasta ahora, van 6 confirmados:



Ernesto Laguardia : El actor fue el primero en ser destapado como habitante tras semanas de especulaciones.

: El actor fue como habitante tras semanas de especulaciones. Karina Torres : La integrante de ‘las Perdidas’ será parte del formato 24/7 tras varias temporadas en las que su nombre sonó fuertemente.

: La integrante de será parte del formato 24/7 tras varias temporadas en las que su nombre sonó fuertemente. Ximena Herrera : La actriz del Señor de los cielos sorprendió al ser confirmada, ya que su nombre no apareció en ninguna de las listas filtradas.

: La actriz del sorprendió al ser confirmada, ya que su nombre no apareció en ninguna de las listas filtradas. Aldo Rendón : El stylist fue confirmado tras negar su participación en el reality, lo que avivó los ánimos del público, quienes e speran haga equipo con Karina Torres.

: El stylist fue confirmado tras negar su participación en el reality, lo que avivó los ánimos del público, quienes e Moisés Peñaloza : El actor fue uno de los más sonados desde la temporada pasada, debido a que es expareja de Elaine Haro.

: El actor fue uno de los más sonados desde la temporada pasada, debido a que es expareja de Cynthia Klitbo: La legendaria actriz llega al reality tras diversas especulaciones, noticia que fue bien recibida por los televidentes.

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Promocional de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuáles son las pistas del séptimo habitante de La casa de los famosos México?

Tras el anuncio de Cynthia Klitbo como sexta habitante de La casa de los famosos México, se revelaron algunas pistas sobre el séptimo confirmado. A diferencia de ocasiones anteriores, los objetos que aparecen han confundido al público, pero es claro que se trata de un cantante.

En el breve clip se observa un micrófono, un reloj en de mano con un guante negro, una pulsera de perlas, un saco de color rojo y una gorra verde, detalles que han llamado la atención del público. Mientras algunos mencionan que se trata de una mujer, otros aseguran que es un hombre.

Yahir es el nombre que más fuerte suena entre los internautas, ya que en una de sus presentaciones usa el mismo vestuario que aparece en el clip del reality, pero hasta ahora, su identidad sigue siendo un secreto.

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¿Cuándo se anuncia al séptimo habitante de La casa de los famosos México?

Al igual que la semana anterior, la revelación de los habitantes de La casa de los famosos México se seguirá realizando diariamente en punto de las 8:28 de la noche. Por lo tanto, será el próximo LUNES 13 DE JULIO, cuando se conozca el nombre del séptimo habitante.

Además de que la revelación podrá seguirse a través del canal de YouTube de La casa de los famosos México, en TVNotas ofrecemos la cobertura especial de las pistas, las reacciones y los habitantes que se van sumando al proyecto.

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