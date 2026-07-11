¿Ernesto Laguardia fue despedido de ‘HOY’? Revelan el verdadero motivo de su salida del matutino

A raíz de que se confirmó a Ernesto Laguardia como el primer habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’, muchos han tenido curiosidad sobre su vida; desde quiénes son sus hijos hasta en qué telenovelas trabajó a lo largo de más de 40 años de trayectoria.

No obstante, una de las dudas más recurrentes sobre él ha sido su salida del programa ‘HOY’. El famoso se integró al matutino en 1999 y anunció su salida en 2011. En aquel entonces, rodaban rumores de que, presuntamente, se iría a otra televisora. Te contamos qué se sabe sobre este tema.

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Ernesto Laguardia es el primer confirmado de LCDLFMX 2026 / Redes sociales

¿Qué ha dicho Ernesto Laguardia sobre su salida del matutino HOY?

En 2023, Ernesto Laguardia regresó al programa ‘HOY’ como invitado especial para conmemorar los 25 años del matutino. En ese momento, lloró al ver sus mejores momentos como conductor y agradeció el haber sido contemplado en el festejo.

Esto sorprendió a muchos ya que, en su momento, confesó que estar allí no había sido una experiencia muy grata. Incluso resaltó que no había hecho amigos.

“Hay personas que nada más son compañeros, de verdad hay que decirlo muy claramente. Hay muchas cosas que no quisiera revivir, pero bueno, en este medio desgraciadamente se manejan egos e hipersensibilidades y cosas también difíciles que el público no ve y que piensa que todo es glamour, pues no lo es”, indicó.

Aunque no contó exactamente qué había pasado, describió su estancia como “algo desagradable”. Si bien reconoció que había conocido gente increíble, dejó ver que, aparentemente, hubo muchos problemas internos.

“En Hoy fue una experiencia desagradable en cuanto a la producción y pues hasta ahí porque ya para qué darle más importancia. Hay gente que quiero mucho ahí. Soy quisquilloso con mi trabajo, es lo único que tengo, es mi única carta de presentación porque no tengo padrinos, no tengo nada, pero mi trabajo es mi mejor padrino. Claro que soy quisquilloso y que soy exigente, primero conmigo mismo y a veces a la gente no le gusta”. Ernesto Laguardia

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Ernesto Laguardia fue conductor de ‘HOY’ / Redes sociales

La supuesta verdadera razón por la que Ernesto Laguardia salió de ‘HOY’

Durante una reciente transmisión de su programa en YouTube, el periodista Gabo Cuevas recordó que, al parecer, Ernesto Laguardia habría salido de ‘HOY’ por “envidias” de otra conductora.

Aunque dijo no poder asegurar si esto era cierto o no, recordó un momento en el que la presentadora Andrea y Ernesto estaban haciendo una publicidad en el programa. Al parecer, el actor se habría “comido el spot” con su gran carisma. Esto habría hecho enojar a su compañera, quien, sin importar que estuvieran al aire, le reclamó.

“Me cuentan que ella era muy protagonista y a él lo hacía a un lado. Empezaron a tener fricciones. Fue cuando llegó Galilea. Él se sentía excluido y empezaron estas discusiones. Dicen que Andrea le metió el pie”, recalcó Cuevas.

Presuntamente, esta conductora habría “presionado” a los ejecutivos para que le dieran “las gracias” a Ernesto. Ella misma ha llegado a reconocer que su relación con el famoso llegó a ser complicada en algún punto.

Cabe mencionar que esta información jamás ha sido confirmada. Sin embargo, muchos de los usuarios creen que es verdad.

¿Cómo es la relación entre Ernesto Laguardia y el programa ‘HOY’?

Pese a todo, las cosas entre Ernesto Laguardia y los conductores de ‘HOY’ están más que bien. Al menos eso es lo que se ha dado a notar en los últimos años. Y es que incluso lo invitaron para que hablara sobre sus planes dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’.

Entre las cosas que mencionó, estuvo la reacción que tuvo su familia. El actor indicó que, si bien su esposa estaba “algo nerviosa”, al final apoyó su decisión. En tanto que sus hijos fueron los primeros en incentivarlo para que diera el “sí” definitivo.

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