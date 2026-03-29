¿Cómo ha cambiado el elenco de la telenovela Corona de lágrimas? Así lucen hoy los protagonistas a más de 14 años del estreno

Han pasado más de 14 años desde que la telenovela Corona de Lágrimas hizo llorar a millones de personas con la historia de una madre capaz de sacrificarlo todo por sus hijos. Aunque el tiempo ha pasado, sus protagonistas siguen dando de qué hablar. ¿Cómo lucen hoy? ¿Qué fue de sus carreras? Aquí te contamos cómo cambiaron Victoria Ruffo, José María Torre, Mané de la Parra, Alejandro Nones, Maribel Guardia y Ernesto Laguardia tras el melodrama que marcó época en la televisión mexicana.

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¿Cómo ha cambiado el elenco de Corona de Lágrimas a más de 14 años de su estreno?

La telenovela Corona de Lágrimas se estrenó el 24 de septiembre de 2012 y rápidamente se convirtió en uno de los melodramas más exitosos de Televisa. Su historia, centrada en el sacrificio materno, conectó de inmediato con la audiencia y consolidó al elenco como uno de los más recordados de los últimos años.

Más de una década después, el elenco de Corona de Lágrimas ha evolucionado tanto en lo personal como en lo profesional. Algunos se mantienen vigentes en la televisión, otros conquistaron plataformas internacionales y varios diversificaron su carrera fuera de los foros. Lo cierto es que el paso del tiempo ha dejado huella, pero también crecimiento en cada uno.

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Victoria Ruffo como Refugio Hernández: ¿por qué sigue siendo la reina de las telenovelas?

Victoria Ruffo fue, sin duda, el alma de Corona de Lágrimas. En 2012 dio vida a Refugio Hernández, una madre sufrida que fue capaz de soportar humillaciones, abandono y dolor por el bienestar de sus hijos. Su interpretación la reafirmó como la llamada “Reina de las telenovelas”, título que conserva hasta hoy.

En 2012 tenía 50 años, y en 2026 suma 63, manteniéndose como una de las actrices más sólidas y respetadas de la televisión mexicana. Tras el éxito de Corona de Lágrimas, participó en proyectos como



Las amazonas (2016)

Cita a ciegas (2019)

Además de sorprender a los fans al retomar su icónico personaje en Corona de Lágrimas 2 (2022–2023). Aunque ha hecho pausas parciales por motivos familiares y actividades públicas, Victoria Ruffo continúa siendo referente de los melodramas y una figura clave en la historia de la televisión.

¿Qué fue de los hijos de Refugio? Así siguieron sus carreras José María Torre, Mané de la Parra y Alejandro Nones

José María Torre interpretó a Edmundo Chavero, el hijo rebelde y complejo. En 2012 tenía 34 años y hoy, con 48, ha construido una carrera multifacética que va más allá de la actuación. Tras Corona de Lágrimas, participó en exitosas producciones como:



Señora Acero

Guerra de ídolos

Por amar sin ley

El juego de las llaves.

Además, incursionó en el cine con Después de Lucía, filme premiado internacionalmente. Fuera de los reflectores, se consolidó como empresario, fundador de la marca ÖCHO Store y director creativo de New Era México.

Por su parte, Mané de la Parra fue Ignacio “Nachito” Chavero, el hijo noble y trabajador que se ganó el cariño del público. Tenía 29 años durante las grabaciones y actualmente tiene 43. Tras el melodrama, combinó su faceta como actor con la música, participando en telenovelas y series como:



Cachito de cielo

Amor de barrio

La reina soy yo

¿Qué le pasa a mi familia?

En 2024 protagonizó Mi amor sin tiempo, confirmando su vigencia en el medio.

Alejandro Nones dio vida a Patricio Chavero, uno de los personajes más odiados por su ambición desmedida. En 2012 tenía 29 años y hoy, con 43, su carrera ha alcanzado proyección internacional. Tras Corona de Lágrimas, brilló como villano en Amar a muerte y participó en producciones como:



Pasión y poder

Cuna de lobos

Y la exitosa serie de Netflix ¿Quién mató a Sara?, lo que lo posicionó como uno de los actores mexicanos más reconocidos fuera del país.

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Maribel Guardia y Ernesto Laguardia: ¿siguen vigentes los villanos y personajes clave de Corona de Lágrimas?

Maribel Guardia interpretó a Julieta Vásquez, un personaje elegante y determinante dentro de la historia. En 2012 tenía 53 años y en 2026 cumple 66, demostrando que la disciplina y constancia pueden desafiar al tiempo. Tras Corona de Lágrimas, participó en telenovelas como Muchacha italiana viene a casarse, además de mantenerse activa en teatro, realities y espectáculos en vivo. Su presencia en medios y redes sociales la ha convertido en un referente de belleza y estilo.

Maribel Guardia / Redes sociales

Ernesto Laguardia encarnó al villano Rómulo Ancira, un personaje que dejó una profunda huella entre los seguidores de la historia. Tenía 52 años en 2012 y hoy, con 66, sigue vigente como actor y conductor.

A lo largo de los años ha demostrado una evolución constante, consolidándose como una figura querida por el público y respetada en el medio artístico.