Actriz y cantante confirmada ¿para regresar a La casa de los famosos México 4? Circula VIDEO que desata rumores

‘La casa de los famosos México’ pronto estará por anunciar a los participantes de esta nueva edición. Ante la expectativa de quiénes serán los nuevos famosos que se encerrarán a nivel nacional, varios rumores han surgido sobre probables nombres como el de Lupita Villalobos. Desde la producción no se ha confirmado nada al día de hoy, pero un video por parte de una de las exparticipantes revela detalles relacionados con el programa. ¿Qué pasó? Te contamos.

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¿Qué se sabe sobre la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México?

Aún con todo y rumores de listas filtradas de posibles participantes de ‘La casa de los famosos México’, la fecha de estreno será a finales de julio y principios de agosto. Incluso hay quienes ya especulan que en junio empezaron a grabar los videos promocionales.

Fue así que se especuló en un inicio que Lupita Villalobos participaría, la cuenta de Instagram Anto Garca señaló que fue vista a las afueras de la televisora, pero ella misma negó después que estaría. Por otro lado, Pablo Chagra es la persona que circuló que presuntamente ya comenzaron a grabar los videos promocionales porque, según él, los conductores y participantes de esta nueva entrega ya firmaron su contrato.

Según Chagra, al frente siguen Odalys Ramírez y Diego de Erice. Mientras que en las pre y post galas estarán Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

La casa de los famosos 2025: Todos los detalles de esta nueva temporada. / Redes sociales

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¿Qué exconcursante de ‘La casa de los famosos México’ regresaría en la nueva temporada?

Estamos llegando al cierre de junio y la producción de ‘La casa de los famosos México’ realizó un anuncio sorprendente. Un video en redes sociales de una exparticipante muestra de qué manera estará participando en el programa.

La noticia es de Elaine Haro, una actriz y cantante que ya estuvo en la competencia y ahora es confirmada por la misma producción para lo siguiente. Primero, el lunes se dio la noticia por las historias de Instagram de la cantante, Elaine Haro se dejó ver en un estudio de grabación y dice:

Les va a encantar lo que les estoy grabando. Elaine Haro en redes sociales

Después añadió: cuando se enteren, y un emoji donde le explota la cabeza, aludiendo a una gran sorpresa.

El día de Elaine Haro continuó normal y una hora después, las redes sociales del programa ‘La casa de los famosos México’, confirmaron esta noticia con un reel que muestra a Elaine Haro en el mismo set de grabación y en su publicación se lee:

Elaine Haro en la casa de los famosos 4.png / Redes sociales

@elaineharomusic está preparando EL TEMA MUSICAL de la temporada. ¡El estudio está ardiendo! Redes sociales de la casa de los famosos México

Entonces, la actriz Elaine Haro sí regresa al programa, pero no como concursante sino cantando el tema musical del reality.

¿Quién es Elaine Haro?

Elaine Haro es una actriz y cantante mexicana

Con el paso de los años, logró consolidarse en la actuación gracias a su participación en diversas telenovelas y series juveniles.

Paralelamente, desarrolló una carrera musical dentro del género pop, lanzando sencillos y proyectos dirigidos principalmente al público joven.

Su actividad en redes sociales la ha posicionado como una de las figuras emergentes del entretenimiento mexicano.

Su participación en La casa de los famosos México

Ahora, Elaine regresa al proyecto que marcó una etapa importante en su trayectoria, pero esta vez como la intérprete del tema musical que acompañará a la nueva generación de habitantes.