¿Otra ‘Perdida’ en La casa de los famosos México 2026? Circulan rumores de posibles confirmados: VIDEO

Una variedad de creadores de contenido, periodistas y amigas de celebridades hacen circular los rumores de los posibles nuevos concursantes de La casa de los famosos 2026. Entre ellos, un periodista dice saber en exclusiva los tres posibles participantes que presuntamente ya habrían firmado contrato con la casa. ¿Entrará otra integrante de ‘las Perdidas’?

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¿Qué integrante de ‘las Perdidas’ podría formar parte de La casa de los famosos México 2026?

La cuarta entrega de La casa de los famosos México nos hace estar en vilo. Después de que, incluso, llegara una nueva versión a competir en formato digital, los mexicanos quieren destapar quiénes son los posibles famosos que se encerrarán en ‘La casa’ por varias semanas.

La casa de los famosos México 2026 / Mezcalent/Redes sociales

Una entrevista a la prensa de espectáculos con una amiga de Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, revela quiénes podrían ser los nuevos concursantes.

Se trata de Evelyn, ‘la Mamita’ Hernández, quien fue cuestionada sobre si sería ella u otra ‘Perdida’ quien entre a la nueva temporada:

Esperen el cast, va a estar muy bueno. No puedo decir nada, pero va a estar muy bueno Evelyn, amiga de Wendy Guevara

Aunque la influencer no dio detalles, en redes sociales ha circulado la versión de que, presuntamente, Karina Torres podría ser parte de esta nueva temporada. ¿Será?

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¿Quiénes serían los posibles confirmados de La casa de los famosos México 2026?

El creador de contenido, Eddy Nieblas también comentó en sus redes sociales algunos posibles nombres que se postulan como favoritos, interesantes o rumorados en participar, entre ellos:



Brianda Deyanara,

Aldo Rendón,

Karina Torres,

Lalo España,

Consuelo Duval

eddy nieblas especula sobre aldo rendón para casa de los famosos / redes sociales

Asimismo, Ernesto Buitrón News aseguró que tendría a los que presuntamente serían los tres primeros confirmados del reality, entre ellos:



Una conocida excantante de OV7.

Aldo Rendón, estilista de celebridades.

Brianda Deyanara, recientemente relacionada con Nicola Porcella.

Aldo rendón y Brianda Deyanara para casa de los famosos 2026.png / redes sociales

Sin embargo, la producción de La casa de los famosos México aún no ha emitido ningún tipo de comentario o publicación que revele quiénes serán los nuevos habitantes. Por esta razón, todo lo anterior queda en puntual calidad de RUMOR.

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