¿La casa de los famosos 2026 confirma pareja? Actriz mexicana se dará oportunidad con un participante: VIDEO
Dos excompañeros de La casa de los famosos 2026 podrían ser la próxima pareja confirmada del reality de Telemundo. Una actriz mexicana lo revela en vivo.
La sexta temporada de La casa de los famosos de Telemundo aún cuando llegó a su fin hace unos meses, sigue dando de qué hablar. Lejos de las polémicas y los enojos, ahora dos participantes de dicha edición se darán una oportunidad como pareja. ¿Quiénes son?
¿Quiénes fueron los participantes de La casa de los famosos de Telemundo 2026?
Uno de los romances más comentados de la reciente temporada de La casa de los famosos de Telemundo fue el de Caeli y Kenzo, quienes fueron más allá del reality y disfrutan de su compañía.
Al parecer, no es la única pareja formada del programa, pues otros dos participantes se habrían dado la oportunidad. Por lo pronto, te compartimos la lista completa de famosos que estuvieron en esta sexta temporada:
- Oriana Marzoli
- Laura Zapata
- Lupita Jones
- Kunno
- Caeli
- Jailyne Ojeda
- Kenny Rodríguez
- Vanessa Arias
- Josh Martínez
- Laura González
- Fabio Agostini
- Julia Argüelles
- Stefano Piccioni
- Celinee Santos
- Yoridan Martínez
- Kenzo Nudo
- Curvy Zelma
- Horacio Pancheri
- Luis Coronel
- Eduardo Antonio
- Sergio Mayer
¿Quiénes son los nuevos tortolitos?
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¿Qué participantes de La casa de los famosos 2026 se “están conociendo”?
Los rumores sobre un posible romance entre Stefano Piccioni y Julia Argüelles cobraron fuerza en los últimos días debido a las constantes apariciones que ambos han realizado juntos en redes sociales.
Finalmente, la actriz mexicana rompió el silencio durante una entrevista en el programa Hoy día, reveló detalles de cómo fue esa “transición” de una amistad a algo más:
El ‘shipp’ empezó por la gente, como que teníamos miradas bonitas de amigos que se quieren y no lo habíamos pensado así nosotros. Pero cuando vimos los videos dijimos ‘Ah, qué bonito’ y empezamos a hablar.
Posteriormente, aceptó que existe una intención de llevar su amistad a otro nivel, por lo que han estado coincidiendo más:
Nos estamos conociendo, somos muy buenos amigos, ahorita estamos juntos aquí en Miami, fue a México también a verme, cenamos.
Stefano permanecía detrás de cámaras durante la transmisión, pero entró al foro para acompañar a Julia en los últimos minutos de la conversación, algo que alimentó todavía más las versiones sobre un posible noviazgo.
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¿Quién es Julia Argüelles y en qué programas ha participado?
Julia Argüelles es una actriz, cantante, conductora y creadora de contenido mexicana que ha estado presente en diversos proyectos televisivos.
Estos son algunos de los programas y las telenovelas más conocidas en las que participó:
- Mi amor sin tiempo,
- Bia,
- Pienso en ti,
- Como dice el dicho,
- La casa de los famosos 2026, entre muchos otros.
Tras su salida del reality, Julia ha expresado su intención por continuar desarrollándose en distintas áreas del espectáculo.
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