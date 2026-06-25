¡Laura G ya no esconde su amor! Confirmaría romance con galán de ‘La casa de los famosos 2026'

Laura González Díaz participó en ‘La casa de los famosos 2026'. La modelo colombiana, quien no solo destacó por su relación amistosa con el influencer mexicano Kunno, sino también por la situación de su hermano, sorprendió al revelar que sostiene un nuevo romance. ¿Quién es? Te contamos.

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¿Quién es la expareja de Laura González Díaz, integrante de ‘La casa de los famosos’?

Antes de entrar a ‘La casa de los famosos Telemundo’, Laura González Díaz tuvo una relación con Juan Martín Montero. Su relación se hizo conocida por su viaje a Dubai y terminó en fracaso después de que ella dijera que, supuestamente, la tenía amenazada. De igual manera, él la acusó de robarle dinero y de tener vínculos con un estafador, de acuerdo al diario La Razón

Para Los 40 Colombia, Laura González explicó que su relación duró 20 días y las razones para terminar fueron por considerarlo “una persona impulsiva”, además de haber pasado por cosas que “no la hicieron sentir cómoda”.

Según Laura González Díaz, Juan Martín Montero le pidió perdón en una entrevista de ‘La corona TV ‘y dijo que después la siguió insultando.

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¿Laura González tuvo novio en ‘La casa de los famosos 2026'?

Luego de que Laura González entró soltera a ‘La casa de los famosos’, explicó que:

No buscaba un novio dentro del reality (...) Mi foco era otro y no estaba buscando una relación Laura González Díaz en mayo

Aunque su participación estuvo vinculada por un momento con Fabio después de rumores falsos de besos entre ambos hechos por el equipo contrario. Ella aclaró que solo fue un beso en la mejilla y “un beso de hermanos”.

Después, en una entrevista de radio, Laura González Díaz, contó que la manera en que los hombres la pueden conquistar es “siendo atento y detallista con ella”, aclaró que no se refería a regalos materiales sino a detalles de compañía; también dijo que ya busca casarse y tener una hija. En otra entrevista, contó que está acostumbrada a salir con hombres que le regalen bolsos, joyas y autos de lujo.

Laura González Díaz / Redes sociales

¿Quién es el nuevo novio de Laura González Díaz, de ‘La casa de los famosos 2026'?

Aunque no salió con novio del reality de Telemundo, Laura González Díaz hizo relaciones estrechas con Yoridian Martínez. Se insinuó que podrían estar juntos, pero Laura le explicó que su paso en el reality era un reto personal para darse a conocer y no para entrar en una relación.

No obstante, el 11 de junio, Laura publicó la primera foto que insinuaría que su relación con Yoridian estaría en puerta. Una foto besándose y escribió “mi premio"; esto abrió la conversación sobre un nuevo romance para la presentadora de televisión.

Laura González Díaz y Yoridian Martínez / Redes sociales

El 15 de junio, Laura publicó un ramo de flores que Yoridian le mandó con el siguiente mensaje:

“Tus ojos tienen esa magia que alegra mis días, que me hace sonreír incluso cuando estás lejos y que me recuerda lo afortunado que soy de tenerte en mi vida. Estas flores son solo un pequeño detalle para recordarte lo especial que eres para mí. Mensaje de Yoridian Martínez a Laura González

Mensaje de amor y ramo de flores de Yoridian Martínez a Laura González / Laura González

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¿Yoridian Martínez confirmó salir con Laura González?

En redes sociales de Yoridian Martínez, participante de ‘La casa de los famosos 2026', publicó un video el pasado 23 de junio donde baila con Laura González y escribió: “con mi bella”, en otras fotos de Laura le comenta “reina bella”.

En un video en vivo transmitido por la pareja y retomado por redes sociales el 15 de junio, Laura dice que Yoridian aún no le pide que sean novios y se dice ser una mujer soltera y libre, Yoridian responde: “Hay que hacerlo oficial, pero eso es un momento especial, no es así como así, ustedes saben”.

Ese mismo día, Al punto noticias entrevistó a Laura y respondió que “Yoridian es un hombre increíble” y ¡asegura que ya conoció a sus padres!

Laura González Díaz y Yoridian Martínez no han confirmado su relación a la fecha, pero ya dejan verse como enamorados.

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¿Quién es Laura González Díaz de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Laura González Díaz, mejor conocida como Laura G , es una conductora, periodista y modelo colombiana.

, es una conductora, periodista y modelo colombiana. Actualmente tiene 29 años.

En sus inicios, participó en muchos programas relacionados con el medio artístico.

Su salto a la fama se dio en 2017 , cuando participó en ‘Protagonistas de telenovelas’.

, cuando participó en ‘Protagonistas de telenovelas’. Tiene un millón de seguidores de Instagram.

¿Quién es Yoridian Martínez, de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Yoridán Martínez es un atleta cubano, creador de contenido y entrenador personal .

. Nació en La Habana, Cuba .

. A los 12 años se mudó a España, donde fortaleció su formación deportiva.

Practicó béisbol desde temprana edad y estuvo cerca de llegar a las Grandes Ligas.

Actualmente reside en Fontana, California, Estados Unidos.

Alcanzó notoriedad en televisión gracias a su participación en Exatlón Estados Unidos. Formó parte del team ‘Contendientes’ (equipo azul) dentro del reality deportivo.

Formó parte del team ‘Contendientes’ (equipo azul) dentro del reality deportivo. En 2023 se convirtió en el primer hombre de los Contendientes en ganar una edición All Stars de Exatlón Estados Unidos.

Obtuvo el campeonato de la séptima temporada All Stars y un premio de 200 mil dólares.

y un premio de 200 mil dólares. En 2026 participó en la sexta temporada de ‘ La casa de los famosos’

participó en la ‘ Permaneció 115 días dentro de la competencia.

Logró posicionarse entre los finalistas más destacados de la temporada. Finalizó su participación en el reality ocupando el quinto lugar.

Finalizó su participación en el reality ocupando el quinto lugar. Además de su trayectoria deportiva, ha desarrollado una comunidad digital enfocada en el ejercicio, el bienestar físico y el estilo de vida saludable.