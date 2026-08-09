Alejandra Tijerina lanza dardo vs. Manelyk; ¿no solo está en pelea con Masad Altamimi?: “Había una amistad”

Después de que Alejandra Tijerina obtuvo protección legal de Masad Altamimi, actual habitante de La casa de los famosos México 2026, rompió el silencio sobre el distanciamiento que tiene con Manelyk González pese a que se llegó a creer que tendrían una sólida amistad tras ser parte de La casa de los famosos All-stars. ¿La traicionó?

Te recomendamos: Ex de Massad Altamimi, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’, lo señala de ¿tacaño y mentiroso?

Alejandra fue una de las integrantes de la nueva generación de LCDLF All-stars. / Instagram

¿Qué pasó entre Alejandra Tijerina y Masad Alatmini, habitante de La casa de los famosos México?

Tras confirmarse la participación de Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México 2026, su expareja Alejandra Tijerina denunció públicamente que el creador de contenido continúa acosándola y mencionándola en sus transmisiones en vivo, a pesar de haber terminado su relación hace casi un año.

Para proteger su integridad, la modelo decidió emprender acciones legales acogiéndose a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tijerina solicitó apoyo a las autoridades de la Ciudad de México para frenar los actos de violencia mediática y psicológica en su contra.

Como respuesta a la denuncia, las autoridades capitalinas le otorgaron medidas cautelares y de protección a Alejandra Tijerina. Con esta resolución, Masad tiene estrictamente prohibido comunicarse, acercarse, intimidar o molestar a su expareja por cualquier medio.

Lee: Manelyk González pasa por cirugía de emergencia y rompe el silencio: ¿Cuál es su estado de salud?

Alejandra Tijerina pide medidas de protección de Masad. / Redes sociales

¿Qué detonó el distanciamiento de Alejandra Tijerina de Manelyk González?

Alejandra Tijerina y Manelyk González son dos de las personalidades más recordadas de La casa de los famosos All-stars debido a la cercanía que tuvieron en el reality show; aunque se llegó a especular que su amistad trascendería del programa, los usuarios se percataron de que desde hace meses se muestran distantes en redes.

En una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la modelo rompió el silencio y respondió a los constantes cuestionamientos sobre Manelyk González. De acuerdo con Tijerina, su distanciamiento ocurrió luego de que una conversación privada de ellas se filtró, lo que la llevó a recibir un ‘hate’ masivo.

Debido a que en esa conversación las exparticipantes de LCDLF All-stars hablaron sobre el fin de la relación sentimental de Tijerina, ella comenzó a ser atacada por los fans de su expareja, ya que en una televisora se especuló que todo había sido planeado.

Lee: ¿Moisés Peñaloza destapa romance con Manelyk González? Sorprende al decir: “Para el resto de mi vida”

Alejandra Tijerina y Manelyk en La casa de los famosos All-stars / Captura de pantalla

¿Alejandra Tijerina quiere recuperar la amistad de Manelyk González?

En su historia, Alejandra Tijerina dejó claro que, aunque en un principio pensó en formar un lazo de amistad con la exparticipante de Acapulco Shore, la serie de situaciones que desencadenó la conversación filtrada la llevó a descartarlo completamente.

Ahora que ha pasado un tiempo, Tijerina reflexiona sobre las veces que ha elegido callar aunque al final termine recibiendo ‘hate’. “He recibido demasiado hate que nunca ha sido detenido, y también pasó cuando había una amistad. Y no, Caramelo no tiene nada que ver”, señaló.

Cabe resaltar que hace unas semanas, Alejandra Tijerina y Caramelo sorprendieron al aparecer juntos, lo que comenzó a desatar rumores sobre una posible relación sentimental, acusaciones que desmiente completamente, pero sí resalta la lealtad que le ha brindado.

Lee: La casa de los famosos 2026: Manelyk arremete contra Celinee Santos antes de la gran final: “No merece ganar”

Alejandra Tijerina terminó su amistad con Manelyk. / Redes sociales

¿Cuál fue el último mensaje que Alejandra Tijerina le envió a Manelyk González?

Para concluir el tema, Alejandra Tijerina dejó claro que le envía sus mejores deseos a Manelyk González, pero resaltó que ha preferido conservar a las personas que le muestran lealtad dentro y fuera de las cámaras. Por ahora, todo parece indicar que su amistad está fracturada.

“Siempre le desearé lo mejor a Manelyk y espero que siga siendo la mujer exitosa que es. Y si en algún momento nos toca volver a compartir un proyecto, seremos compañeras de trabajo y también está bien”, concluyó Tijerina.

No te pierdas: Massad Altamimi: ¿A cuánto asciende la millonaria fortuna del habitante de La casa de los famosos México?