Manelyk González pasa por cirugía de emergencia y rompe el silencio: ¿Cuál es su estado de salud?

La salud de Manelyk González encendió las alertas luego de que dio a conocer que fue sometida a una cirugía de emergencia, ¿qué le pasó a la exparticipante de Acapulco Shore y La casa de los famosos? Te revelamos todos los detalles.

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Qué le pasó a Manelyk González: cirugía de emergencia y actualización sobre su salud. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Manelyk González que fue hospitalizada de emergencia?

Manelyk González explicó los motivos que la llevaron a someterse a una cirugía de emergencia, luego de presentar una complicación relacionada con sus implantes. La influencer detalló que se trató de una situación que venía arrastrando desde hace tiempo y que finalmente tuvo que atender. Esto dijo en un encuentro con la prensa:

“Sí, me cambié los implantes, traía una contusión en uno de los implantes, tenía dos años postergando la operación” Manelyk González

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Manelyk González encendió las alarmas tras ser operada de emergencia. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Manelyk González tras cirugía?

Tras la cirugía a la que fue sometida, Manelyk González compartió que actualmente se encuentra bien y enfocada en su recuperación, luego de haber hecho una pausa en sus actividades para priorizar su salud. La también influencer explicó que, aunque no suele alejarse de sus proyectos, en esta ocasión decidió darse el tiempo necesario para atenderse.

“Yo soy chica de contenido, he estado mucho tiempo en televisión y en redes sociales, nunca me he ausentado y era de ‘¿Y si me ausento?’, el miedo, pero dije: ‘Primero es mi salud, primero soy yo, tengo que estar bien’. Me tomé tres meses y ya todo perfecto”, mencionó González.

Además, habló sobre la importancia de realizar este tipo de procedimientos con responsabilidad. “Las cirugías, tanto estéticas como no estéticas, pueden salir mal, depende mucho de con quién te la hagas, cómo lo hagas y lo barato sale caro, hay que hacer las cosas en el momento correcto y con la persona correcta”, señaló.

Finalmente dejó claro que cada uno de los procedimientos a los que se ha sometido han sido decisiones personales y costeadas por ella misma. “Lo que ven y lo que he hecho yo me lo he pagado, son decisiones de cada quién y muy personal, pero cada cosa que me he hecho es con mi dinero”, concluyó la actriz.

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¡Susto total! Manelyk González es operada de emergencia: ¿qué le pasó realmente? / Redes sociales

¿Quién es Manelyk González?

Manelyk García es una personalidad de televisión, influencer, actriz, modelo y empresaria mexicana nacida el 12 de enero de 1990 en la Ciudad de México. Alcanzó popularidad tras su participación en el reality Acapulco Shore de MTV Latinoamérica, donde formó parte desde su primera temporada en 2014 y permaneció durante varias entregas del programa, lo que la posicionó como una de las figuras más reconocidas del formato.

Tras su paso por este proyecto, amplió su presencia en televisión al integrarse a otros realities como Super Shore en MTV España y Resistiré, una coproducción internacional en la que llegó hasta la final. En 2021 se sumó a La casa de los famosos de Telemundo, donde, después de varias semanas en competencia, obtuvo el segundo lugar. También participó en programas como *Las Estrellas Bailan en Hoy* y *Los 50*, consolidando su presencia en distintos formatos de entretenimiento.

Además de su carrera en televisión, Manelyk ha desarrollado proyectos como conductora y ha incursionado en el ámbito empresarial con distintas líneas de productos, entre ellas artículos de cuidado personal, fajas y trajes de baño. Su actividad en redes sociales también forma parte de su perfil profesional, donde mantiene una comunidad amplia de seguidores y continúa generando contenido vinculado a su trayectoria.

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