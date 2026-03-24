Thalí García revive el momento en que reconoció el cuerpo de su entonces pareja: “Sentí que me iba a morir”

A más de un año de la muerte de su ex, Gabriel Romero, Thalí García recuerda el duro momento en que tuvo que reconocer su cuerpo en la morgue.

La actriz también habla de las criticas que llegó a recibir de la gente que no entendía porque le afectó tanto la muerte de su expareja y padre de su hija, a pesar de que ambos ya habían continuado sus caminos por separado.

Gabriel fue el primer esposo de Thalí y tuvieron una hija / Instagram

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¿Qué le pasó al exesposo de Thalí García?

El 8 de diciembre Thali García dejó en shock a sus seguidores al compartir en redes sociales que Gabriel Romero, su exesposo y padre de su hija, había fallecido.

La actriz indicó que Gabriel fue secuestrado y que ya hay una carpeta de investigación, aunque no dio más detalles porque aún se está trabajando en el caso que aún no está claro, aunque tiene la esperanza de encontrar respuestas y que se haga justicia por la muerte de Gabriel.

“Desapareció el 20 de noviembre, ese día nos dejó de contestar. El 20 tuvo que salir a trabajar y el 20 dejó de contestar el teléfono. El último mensaje que me mandó fue para mi cirugía: ‘Chaparra, a qué hora te intervienen para estar ahí, para verte’. Le dije, ‘a las 4 de la tarde’. Contestó) ‘Ok, ok’. Fue el último mensaje que tengo y el 21 sí fue extraño regresar de la clínica y no verlo porque él siempre estaba en los momentos importantes y fue una pesadilla que duró hasta el 7 de diciembre que pude encontrarlo, en unas condiciones que nunca hubiera querido encontrarlo”. Thalí García

“No tenemos todas las respuestas aún, creo que por eso no te daría una declaración oficial, pero te puedo decir que lo secuestraron. Es lo que sabemos. Gabriel era un empresario muy exitoso. Hay una carpeta de investigación, pero nada nos va a regresar a Gabriel”, explicó.

Gabriel Romero y Thalía García tuvieron una hija juntos / Instagram

Thalí García responde a críticas por llorar a su exesposo mientras estaba casada

Thalí García fue invitada al pódcast “Enkamados”, donde habló sobre los comentarios que ha visto en redes sociales de personas poco empáticas que la han criticado por mostrarse profundamente afectada tras la muerte de su exesposo, Gabriel Romero, aun cuando ya estaba casada con Felipe Aguilar, de quien se divorció apenas seis meses después.

“Para mucha gente es muy complicado entender que dos exesposos se puedan amar de la manera en que Gabriel y yo nos amamos siempre, aun estando yo casada en un nuevo matrimonio”, dijo.

“La gente es muy básica a veces porque quiere; todo el 2024 ha sido así, cuando en realidad es cosa de ser empáticos”, reveló sobre las críticas que ha recibido.Para la gente es muy fácil decir ‘vieja rara’ porque le llora tanto al ex”. Thalí García

Thalí reveló porque su ex era tan importante en su vida:"Gabriel era mi mejor amigo desde muy jóvenes; fue mi primer amor, mi única relación antes de Felipe. Procreamos a nuestra hija, que es una de las cosas más bellas que tengo en este mundo, y después del divorcio decidimos que íbamos a seguir siendo mejores amigos; incluso se convirtió en nuestro compadre”.

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Thalí confesó lo que sucedió con su ex, quien falleció inesperadamente / Twitter/ YouTube

¿Qué pasó cuando Thalí García reconoció a su exesposo en la morgue?

Thalí García abrió su corazón y compartió uno de los momentos más dolorosos de su vida: el instante en que tuvo que reconocer el cuerpo de su exesposo, Gabriel Romero, en la morgue. La actriz describió esa experiencia como un quiebre emocional que la llevó al límite, al enfrentarse de golpe con la pérdida de alguien que fue parte fundamental de su historia.

“Ese día que yo perdí a uno de mi tribu, en las condiciones en las que lo perdí… yo dije: ‘me voy a morir porque no puedo ya con esto, es demasiado’, porque ha sido una cosa tras otra. Neta decía: ‘¿Dios, en serio? Ya no más’”. Thalí García

Tras ese episodio, Thalí confesó que cayó en una profunda depresión, de la cual ha intentado salir poco a poco, aferrándose a sus hijos y a sus proyectos personales como una forma de sanar. Explicó que escribir y expresarse fue clave para sobrellevar el duelo y no rendirse ante el dolor.

“Después de eso vino ese hoyo del que todos saben porque lo he contado. Para sobrevivir, hacer esos libros fue la manera en la que dije: ‘aquí estoy, no me voy a ir a ningún lado y me voy a aferrar por mí y por mis hijos’”. Thalí García

La actriz también habló de cómo el duelo transformó por completo su vida cotidiana. Durante mucho tiempo, dejó de celebrar fechas importantes y se sumergió en un proceso de tristeza constante que aún hoy sigue sanando.

“Me aferré desde la depresión, lloré y sigo llorando, ya menos. Yo no sabía que los seres humanos podíamos llorar tanto. No hubo Navidad, no tuve cumpleaños, porque el cumpleaños de él y el mío eran días que más pasábamos juntos. No quería seguir existiendo en una vida donde mi hija era huérfana”, concluyó.

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