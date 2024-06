Thalí García admite que su polémica con Telemundo ha dañado su vida: “Han sido meses de llorar”

Desde hace algunos meses, Thalí García está envuelta en una batalla con Telemundo. Todo comenzó cuando, a mediados de febrero, abandonó voluntariamente ‘La casa de los famosos’.

Si bien en un principio dijo que quería proteger a su familia, poco después dijo que había tomado esa decisión por los supuestos maltratos que había recibido por parte de la producción durante su estancia en el reality.

A través de redes sociales, la mexicana también dijo que la televisora la había presionado para entrar al concurso y hasta la querían demandar por haberse salido.

Debido a esta situación, Thalí inició un proceso legal en contra de la empresa y advirtió que llegaría hasta las últimas consecuencias, pues, aparentemente, sus intentos por resolver la situación fuera de tribunales no han tenido éxito.

Thalí García / IG: @thaligarcia

Te podría interesar: Personal de Brincos dieras sufre accidente; se confirma lesionados y un fallecido

Thalí García confiesa que su polémica con Telemundo ha dañado su vida

En una reciente entrevista para promocionar su libro autobiográfico ‘Confesiones de una vieja adolescente’, la también presentadora confesó que su polémica con Telemundo ha afectado su vida.

“Esa parte fue muy difícil para mí. El nivel de exposición. La semana pasada volé de Miami para acá y siete personas me preguntaron ‘¿cómo va tu demanda?’. Es muy fuerte porque yo creo que, como individuos, por más que seas actor o actriz, hay una parte que quisieras mantener en privado. Hay gente muy imprudente”, indicó.

Pese a asegurar que se siente agradecida por todo el apoyo que le han dado sus fanáticos, mencionó que esta situación le ha provocado muchos problemas, principalmente en el ámbito laboral.

“Han sido noches de llorar, de batallar muchísimo. Perdí muchas campañas en marzo. La parte laboral, si no es porque nosotros decidimos reactivarla (estaría mal). Yo tengo esa manera de ver la vida, si se me cierra una puerta, toco otras cinco, alguna de ellas se abrirá” Thalí García

Si bien su carrera se ha ido estabilizando “poco a poco”, señaló que, en muchas ocasiones, los productores no quieren contratarla por temor a que tenga una demanda de por medio: “Muchos piensan ‘Thalí está demandada. Hasta la fecha, no tengo ni una demanda por parte de nadie. Cada cosa que he dicho ha sido verdad”, manifestó.

No te pierdas: Fallece actor de Hawaii 5.0 a los 56 años

Thalí García habla de Lupillo Rivera

Al ser cuestionada sobre si Lupillo Rivera la ha apoyado en este proceso, la celebridad se limitó a decir que, aunque sí están en contacto, cada uno tiene sus propios “asuntos”.

“Hay muy buenas intenciones. Desde que salió de la casa ha estado en contacto conmigo. Sales de la casa a la vida real. Él tiene chamba, yo también. Él trae sus propios temas de los que no me atrevería hablar”, señaló.

Cabe destacar que, en su momento, Lupillo aseguró que Telemundo había dañado su imagen y hasta los amenazó con exponer sus sucios secretos si continuaban “molestándolo”, por lo que se pensó que se uniría a Thalí para demandar a la empresa.

No obstante, tal parece que las cosas ya se resolvieron para el cantante, quien hace poco reveló que la televisora lo quiere contratar para ser juez en un concurso de canto que lanzarán muy pronto.

Mira: Cazzu estaría embarazada de Nodal pese a su separación