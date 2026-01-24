Integrante de La casa de los famosos México rompe en llanto por el secuestro y muerte del padre de su hija

En el mundo del espectáculo no todo es glamour, alfombras rojas ni aplausos. A veces, las figuras públicas deben enfrentar tragedias personales mientras continúan bajo el ojo público. Ese fue el caso de una integrante de La casa de los famosos México,integrante de La casa de los famosos México, quien recientemente se quebró al recordar el asesinato del padre de su hija, un hecho que marcó su vida para siempre.

¿Cómo enfrentó la integrante de La casa de los famosos México la muerte del padre de su hija tras su secuestro?

Durante una entrevista en el programa De primera mano, la actriz Thalí García, habló sin filtros sobre lo difícil que fue atravesar este episodio. Aunque ya no era pareja del empresario Gabriel Romero, mantenían una relación cercana por el bienestar de su hija, lo que hizo aún más devastador el golpe.

“Cuando falleció Gabriel fue terrible, más el tener que salir a hablar de eso. Pero al final, son cosas que hay que pasar, porque no solo somos lo bueno que nos pasa. Por eso trato de ser empática y congruente”, expresó con la voz entrecortada.

La exhabitante de La casa de los famosos México fue quien tuvo que dar la noticia no solo a la prensa, sino también a personas cercanas, cargando con una responsabilidad emocional enorme mientras intentaba mantenerse fuerte por su familia.

¿Qué hizo Thalí García para proteger emocionalmente a su hija durante el secuestro y el duelo?

Más allá del dolor personal, Thalí García dejó claro que su prioridad absoluta fue su hija, fruto de su relación con Gabriel Romero. Desde el primer momento en que el empresario desapareció, la actriz activó un plan para proteger emocionalmente a la menor.

“Desde el día 1 lo hicimos (llevarla a terapia), desde que Gabriel desapareció, lo primero que hice fue buscar un psicoterapeuta para niños y así saber cómo tenía que manejar la situación” Thalí García

Cuando se confirmó la muerte del empresario, el acompañamiento psicológico se reforzó. Hasta hoy, su hija continúa en terapia para procesar la pérdida de su padre, un proceso que Thali ha descrito como largo, complejo y profundamente doloroso, pero necesario.

¿Quién fue el apoyo clave de Thalí García tras la tragedia del secuestro?

En medio de la oscuridad, Thalí García encontró un apoyo fundamental en el actor Alan Slim, quien no solo fue su pareja en ese momento, sino también una guía emocional. Él cuenta con estudios relacionados con la psicología, lo que resultó invaluable para ayudarla a comprender cómo acompañar a su hija durante el duelo.

La actriz también es madre de un hijo menor, fruto de su matrimonio con el productor Felipe Aguilar, de quien se divorció en mayo de 2025, por lo que tuvo que sostener emocionalmente a dos menores mientras enfrentaba su propia devastación interna.

¿Qué se sabe del secuestro y muerte de Gabriel Romero, exesposo de Thalí García?

Hasta ahora, el caso sigue rodeado de incertidumbre. No se ha identificado a los responsables del secuestro de Gabriel Romero ni se conocen con precisión las circunstancias de su muerte. En declaraciones al canal Vaya Vaya en enero de 2025, Thalí García detalló cómo ocurrió la desaparición.

Thalí García “Desapareció el 20 de noviembre, desde ese día nos dejó de contestar. Estuvo con nosotros en casa y el 20 tuvo que salir a trabajar. Ese mismo día nos dejó de responder el teléfono”.

El empresario permaneció tres semanas secuestrado, un periodo de angustia absoluta para su familia, hasta que finalmente se confirmó la noticia que nadie quería escuchar. Desde entonces, el silencio oficial y la falta de justicia han sido una herida abierta.