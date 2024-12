Thalí reaparece tras la muerte de su ex y padre de su hija: “Ha sido difícil de entender”

Thalí García reaparece ante los medios tras la muerte de Gabriel Romero, su ex pareja y padre de su hija, un acontecimiento que la ha marcado profundamente. La actriz se hizo tendencia hace unos días después de que se divulgara que había sido diagnosticada con cáncer, justo en el momento en que se conoció el fallecimiento inesperado de Gabriel a los 39 años.

A pesar de las dificultades que marcaron su relación, Thalí y Gabriel siempre compartieron un lazo especial. Aunque la actriz luego se casó con el director Felipe Aguilar y formó una nueva familia, Gabriel siguió siendo una figura importante en su vida.

Profundamente conmovida por su pérdida, Thalí expresó su dolor en redes sociales, dejando claro que la presencia de Gabriel siempre fue esencial para ella.

“Decirte que te amo, es poco. Eres, fuiste y siempre serás la mitad de mi corazón. Gabo, vuela alto mi Chapito! Tus hijos, tu compadre y yo te honraremos el resto de nuestras vidas”, escribió junto a una fotografía en la que se les veía juntos en tiempos felices.

Así enfrenta Thalí García su duelo a pocos días de terminar el año

En una entrevista con los medios, Thalí habló abiertamente sobre lo desafiante que ha sido sobrellevar esta dolorosa despedida.

“Bueno, supongo que ya están al tanto de todas las situaciones, han sido unas semanas muy extrañas, muy inesperadas, la pérdida de Gabriel ha sido algo súper difícil de entender y de procesar para mí y para mis hijos, estamos echándole muchas ganas. No les voy a mentir por eso he estado un poco ausente de las redes sociales, ha sido un día a la vez”. Thalí García

“Qué te puedo decir un año extraño, momentos muy dolorosos tratando de ser fuertes y positiva como siempre me conocen saben que no me rajo y aquí seguimos”,añadió.

Thalí se apoya en Dios para seguir adelante este 2025

Sin embargo, Thalí mantiene su fe en Dios y su esperanza en que este difícil proceso le permita fortalecer su resiliencia. A pesar de que 2024 ha sido un año lleno de retos, se muestra optimista respecto al 2025.

“Sé que es época de celebrar y a pesar de que mi familia no la esté pasando tan bien, son momentos felices para todos. Al menos a mí no me gusta ser portadora de malas noticias, pero nada ha sido un año retador, pero yo creo mucho en Dios y creo que es por que viene algo grande para el próximo año, espero que sea así, creo cuando Dios nos pone estas pruebas es para hacernos más resilientes”. Thalí García

Con una mirada puesta en el futuro, Thalí García expresó: “Espero que el 2025 sea reparador, sea de oportunidades”.

Thalí agradece haber superado el cáncer y aclaró que se encuentra muy sana:

“Quiero aclarar que estoy muy bien de salud, sí tuve cáncer, pero se detectó a tiempo...Estoy sana fuerte, no necesite quimios, radioterapias, ahorita solo es precaución y fotoprotector solar obligado en todo el cuerpo”, finalizó.

