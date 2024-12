Dulce no fue velada: su cuerpo se trasladó a la funeraria solo para ser incinerado, ¿en soledad?

La mañana del 25 de diciembre de 2024 el mundo del espectáculo se conmocionó con la trágica noticia de la muerte de la cantante Dulce. Quien hizo público su deceso fue su hermana, Isabel Noeggerath, a través de su cuenta de Facebook al publicar un breve pero emotivo mensaje:

“Hermana, ya estas con nuestra mamá en el cielo cantándole, te voy a extrañar, descansa en paz, te amo”

A partir de su anuncio, reinó el silencio y el hermetismo, hasta que horas después fue publicado un comunicado firmado por la familia y el equipo de Dulce en su cuenta oficial de Instagram. Sin dar Más detalles confirmaron sensible fallecimiento de la estrella de la música y pidieron espacio y comprensión para que su familia pudiera vivir su duelo en privacidad y paz.

Dulce: ¿un funeral a puerta cerrada y privado?

En ese momento se pensó que la velación sería en privado. Algunas personalidades se dieron cita en la casa funeraria. Tal fue el caso de Guillermo Rebolledo quien se presentó como expareja de la cantante. A su salida, comentó a la prensa que no se pudo despedir y que nadie le daba informes.

Rafael Herrerías también acudió al velatorio, a su llegada declaró que no había podido ver a la cantante en el hospital y que no había logrado establecer contacto con ningún familiar.

También acudió Marvin Olvera, asistente y presidente del club de fans de Dulce, y reveló que no se pudo despedir de dulce en la funeraria porque la familia así lo había decidido. El joven hizo un llamado a respetar dicha determinación.

La hija de Dulce no se ha presentado en la funeraria en la que están los restos de la cantante ¿por qué?

En una entrevista, Jorge Flores, vidente y amigo de Dulce, aseguró que la intérprete y Romina, su hija, “no eran muy cercanas”. Hasta señaló que, ésta no había respetado la última voluntad de la cantante que era ser sepultada en Matamoros al lado de su madre.

Además, el vidente señaló a Romina de no querer hacerle un funeral a su madre debido a que era “muy costoso”, así como que estaría muy “interesada” en el testamento de la intérprete de ‘Tu muñeca’. Por esta razón, optó por incinerar sus restos.

Ante la ausencia de la única hija de la intérprete de ‘Tu muñeca’, el productor Iván Cochegrus y Marvin Olvera aseguraron que Mircoli estaría enfrentado el duelo por la partida de su madre y que ese sería el motivo por el que no asistió a la funeraria.

Dulce: su cuerpo no fue velado, habría sido incinerado en soledad

TVNotas ha estado presente en todo momento fuera de la funeraria a la que trasladaron el cuerpo de Dulce. Sin embargo, el sitio luce desolado y sin la presencia de familiares o amigos de la cantante.

Hablamos con personal de la casa funeraria y nos revelaron que, en efecto, no se reservó una sala para que para que amigos y familiares acudieran a darle un último adiós.

Además, supimos su hija no quiso que hubiera un funeral y que los restos mortales de la cantante no fueron incinerados de inmediato porque, al ser el 25 de diciembre un día festivo, no se habría conseguido la autorización de las autoridades correspondientes.

Presuntamente, Ivan Cochegrus fue quien convenció a Romina de que hoy trasladaran la urna de cenizas de su madre a la Basílica de Guadalupe para que el público pueda despedirse de ella como lo merece.

Al momento sabemos que Romina estará presente en la misa en honor a su madre. En la funeraria pidieron al personal que tuvieran lista la urna para su salida a las 4:30 de la tarde para llevarla a La Villa.