Alicia Vilarreal presintió la muerte de Dulce, revela Hugo Mejuto

El 25 de diciembre se confirmó la muerte de Dulce, la icónica cantante que había estado hospitalizada desde principios de mes. A pesar de los esfuerzos médicos, su salud sufrió severas complicaciones, lo que culminó en su fallecimiento.

Este desenlace repentino desató una ola de expresiones de cariño por parte de amigos y admiradores, quienes lamentaron profundamente su partida.

Aunque la intérprete de ‘Tu muñeca’ había enfrentado diversos problemas de salud en las últimas semanas, nadie imaginaba que su vida llegaría a su fin de manera tan prematura.

Mira: Dulce, la cantante: Sus familiares no acudieron a darle el último adiós ¿Cuál es la razón?

Dulce muerte, comunicado de la familia / Familia y equipo de Dulce

Sin embargo, Alicia Villarreal, amiga cercana y colega de Dulce, presintió que ya no la volvería a ver. Durante su última presentación juntas, Alicia aprovechó la oportunidad para expresar todo su amor, cariño y admiración hacia su amiga.

Alicia, conocida por su cercanía y apoyo incondicional a sus seres queridos, habría experimentado un presagio particular antes de la muerte de Dulce, de acuerdo con declaraciones de Hugo Mejuto. A pesar de las complicaciones médicas que aquejaban a la cantante, Dulce nunca dejó de estar activa y cumplir con sus compromisos profesionales.

Mira: Dulce comenzó a enfermar luego de que su hija le prohibiera ver a su nieto, asegura su amigo Jorge Flores

Hugo Mejuto revela que Alicia Villarreal presintió su muerte

En un encuentro organizado por el productor Hugo Mejuto, Alicia Villarreal compartió con él una sensación extraña que la inquietaba profundamente. La cantante sentía que ese sería el último adiós a Dulce, un presentimiento que más tarde fue confirmado por Mejuto, quien relató cómo Alicia observó algo en los ojos de su amiga que la hizo sentir que el fin estaba cerca.

El último encuentro entre Alicia y Dulce tuvo lugar en Villahermosa, Tabasco, durante un evento en el que ambas artistas compartieron escenario. Hugo Mejuto, quien produjo ambos proyectos, recordó que Alicia le confesó su presentimiento con gran preocupación.

“Me agarró del brazo Alicia y me decía: ‘Ay amigo siento algo muy extraño con Dulce’ y yo le dije ‘¿por qué Alicia?’, me dijo: ‘siento que es la última vez que la voy a ver… se lo veo en sus ojos’, ella así me lo comentó, Alicia sí sabía, presentía totalmente”, relató Mejuto.

Según lo que narró el productor, en ese evento, Alicia no dejó de abrazar a Dulce, quien acababa de salir del hospital tras someterse a una cirugía en la que le extirparon un riñón. Fue en ese momento que Alicia, casi de manera intuitiva, percibió en los ojos de su amiga una premonición de lo que estaba por suceder.

Mira: Dulce reveló el importante regalo que pensaba dejarle a su hija antes de morir, ¡ya lo estaba preparando!

Alicia Villarreal presintió muerte de Dulce / IG: @lavillarrealmx

Alicia no para de llorar por la muerte de Dulce

La partida de Dulce ha dejado un vacío profundo e irreparable en la música mexicana. Su legado artístico y humano ha marcado generaciones, y figuras como Alicia Villarreal no han dejado de rendirle homenaje. “Alicia está devastada”, comentó Hugo Mejuto, refiriéndose a la tristeza palpable de la cantante de ‘La ladrona’, quien compartió con él el dolor por la pérdida de su amiga.

¿De qué murió Dulce?

A pocas horas de la muerte de Dulce, ocurrida el 25 de diciembre a las 9 am, María Luisa Valdés Doria, jefa de redacción de Multimedios, aseguró que la cantante falleció a causa de cáncer de pulmón. Jorge Flores, vidente y amigo cercano de Dulce, confirmó esta versión en una conversación con Multimedios, mencionando que ya sentía la partida de su amiga.

Gerardo Medina, otro amigo de la cantante, explicó que, aunque inicialmente le diagnosticaron un tumor en el riñón, lo que se le encontró después fue metástasis en el pulmón debido al cáncer. Iván Cochegrus también confirmó que la cantante descubrió que tenía cáncer de pulmón en las últimas semanas.

Mira: Dulce: Así fue el encontronazo entre la cantante y Lisset en vivo ¿No se soportaban?