Dan el último adiós al exesposo de Thalí García, Gabriel Romero, en Sonora

Este fin de semana, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’, Thalí García, conmocionó a sus seguidores al anunciar el trágico fallecimiento de Gabriel Romero, exesposo de la actriz y padre de su primera hija a los 39 años.

El 8 de diciembre, Thalí compartió la dolorosa noticia a través de sus redes sociales, confirmando que el deceso ocurrió el 21 de noviembre. En un mensaje lleno de amor y nostalgia, la actriz expresó su tristeza por la pérdida de quien fue una parte fundamental de su vida. “Decirte que te amo es poco. Eres, fuiste y siempre serás la mitad de mi corazón. Gabo, vuela alto, mi Chapito. Tus hijos, tu compadre y yo te honraremos el resto de nuestras vidas”, escribió.

Por si no lo viste: Thalí García de luto; fallece el papá de su hija

QEPD / Instagram

Funeral de Gabriel Romero, ex de Thalí García en Hermosillo, Sonora

La despedida final a Gabriel Romero tuvo lugar el 9 de diciembre en la Funeraria San Martín de Hermosillo, Sonora, ciudad natal del exesposo de Thalí.

Según se sabe, los servicios funerarios comenzaron a las 10 de la mañana. El martes 10 de diciembre, la actriz agradeció públicamente a todos quienes se acercaron a dar su apoyo, tanto de manera presencial como a través de mensajes de aliento. “Queremos agradecer enormemente a quienes pudieron acompañarnos ayer de manera presencial en lo que fue el día más triste de nuestras vidas y también a quienes nos han enviado mensajes de aliento en este difícil momento que atravesamos como familia”, expresó Thalí.

Thalí agradeció a quienes acudieron al funeral de su ex / Instagram

Y añadió: “Gracias de todo corazón en nombre de nuestra familia y también de la familia Romero Reynoso. Llegaron una infinidad de flores y muchas personas a despedirse de nuestro Chapito… Gracias”.

La actriz también agradeció a los medios de comunicación por su respeto y empatía en este momento tan doloroso y dijo: “También (gracias) a la prensa que ha sido tan respetuosa y generosa, hemos leído muchas notas donde no hacen más que homenajear la vida de nuestro querido Gabriel y nuestra hermosa familia”.

Además, confesó que están viviendo una “pesadilla” y los días más difíciles apenas se acercan: “Aunque parecería que la pesadilla que comenzó hace unas semanas ya llegó a su fin, ahora viene la parte más difícil: aprender a vivir la vida sin uno de los pilares de nuestra familia”, dijo.

Por último, Thalí hizo una petición para el público y su gente cercana: “Poco a poco iremos respondiendo mensajes, no es personal si te leemos y no respondemos, en este momento no tenemos cabeza más que para consolar a nuestros hijos e intentar sobrellevar los hechos”.

Checa: Actriz de El señor de los cielos reacciona a la inesperada muerte de su ex

Así confirmó Thalí la muerte de su expareja y padre de su hija / Instagram

¿De qué murió el exesposo de Thalí García?

Aunque Thalí no reveló las causas exactas del fallecimiento de Gabriel, su mensaje el fin de semana fue revelador y emotivo: “Francamente no existe poder humano, que hubiera podido impedir, que yo te trajera de regreso a tu casa. Subestimaron lo infinitamente amado que eres. No solo por Dios, si no por todos los que te rodeamos”, dijo.

Y continuó: “Agradezco al universo que me diera la fuerza y el coraje para honrar tu vida que no se ha acabado, solo se transformó en algo mucho más grande; ahora eres mí ángel en el cielo y el abrazo que siempre extrañaré en la tierra. Así como prometí que te encontraría y lo cumplí. Te aseguro que haré todo lo que esté en mis manos para que nuestra princesa crezca sana y feliz recordando todos los días lo mejor de ti y nuestro guapito ni se diga, el siempre orgulloso de ‘su papá Gabriel’”.

El fallecimiento de Gabriel Romero ha dejado muchas preguntas entre los seguidores de Thalí, quienes aún no logran comprender la rapidez de su partida. Y si bien, la actriz no detalló las causas de su deceso, el profundo dolor reflejado en sus palabras da cuenta de lo inesperado de la pérdida.

Puedes ver: Fallece actor de Stranger things