Actriz de El señor de los cielos reacciona a la inesperada muerte de su ex

Gabriel Romero, exesposo de la actriz Thalí García y padre de su primera hija, falleció inesperadamente a los 39 años, dejando un profundo dolor en su familia y seres queridos.

La noticia fue confirmada por la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ a través de sus redes sociales el 8 de diciembre, aunque el deceso ocurrió el 21 de noviembre. En un emotivo mensaje, Thalí expresó su dolor y el vacío que deja su partida en ella y en su familia pues eran muy cercanos a pesar de ya no ser pareja desde tiempo atrás.

“Decirte que te amo es poco. Eres, fuiste y siempre serás la mitad de mi corazón. Gabo, vuela alto, mi Chapito. Tus hijos, tu compadre y yo te honraremos el resto de nuestras vidas”, escribió.

Por si no lo viste: Thalí García de luto; fallece el papá de su hija

Gabriel fue el primer esposo de Thalí y tuvieron una hija / Instagram

Isabella Castillo se despide de su expareja, Gabriel Romero

En 2023, Gabriel le abrió las puertas al amor nuevamente y tuvo una relación con la también actriz de ‘El señor de los cielos’, Isabella Castillo quien es 10 años menor que él.

Aunque terminaron su romance tiempo después, para Isabella esta relación también significó mucho porque igualmente le abrió las puertas al amor de nuevo tras su escandaloso divorcio de Matías Novoa.

En una ocasión, Isabella quien suele ser reservada con su vida personal, describió a Gabriel como alguien que “me apoya en todo y me hace sentir mejor mujer”.

Ahora, al revelarse su inesperado deceso, Isabella dedicó un mensaje a través de redes sociales y se despidió de Gabriel con el corazón destrozado, según expresó en su publicación de Instagram.

Checa: Exesposa de Matías Novoa se presume enamorada de su pareja y sus seguidores celebran verla feliz

Isabella Castillo reaccionó a la muerte de su ex en redes sociales / Instagram

“Fly (vuela)”, escribió con corazones rotos y palomas junto a un video de Gabriel siendo libre en la naturaleza y jugando con hojas de los árboles.

“Vuela alto”, continuó junto a otro video en el que aparecen bailando juntos muy divertidos y lo acompañó con la canción ‘Cabr0n y vago’ de Los dos carnales.

Además, Isabella fue incluida en algunas fotografías que compartió Thalí en redes sociales para despedir a Gabriel en donde se ve a la actriz compartiendo con la hija de ambos.

Thalí publicó unas fotos de Gabriel junto a Isabella en redes sociales / Instagram

Hasta el momento se desconoce si Isabella acudirá al último adiós a su expareja que se realizará en Hermosillo, Sonora de donde era originario. La actriz actualmente se encuentra en Miami, Estados Unidos protagonizando la telenovela ’Sed de venganza’ junto a Danilo Carrera en Telemundo.

¿De qué murió Gabirel Romero, ex de Thalí García e Isabella Castillo?

Aunque Thalí no reveló las causas de su fallecimiento, su mensaje a través de las redes sociales además de emotivo fue inquietante para sus seguidores que aún no pueden creer que Gabriel ya no está en este plano.

“Francamente no existe poder humano, que hubiera podido impedir, que yo te trajera de regreso a tu casa. Subestimaron lo infinitamente amado que eres. No solo por Dios, si no por todos los que te rodeamos. Agradezco al universo que me diera la fuerza y el coraje para honrar tu vida que no se ha acabado, solo se transformó en algo mucho más grande; ahora eres mí ángel en el cielo y el abrazo que siempre extrañaré en la tierra. Así como prometí que te encontraría y lo cumplí. Te aseguro que haré todo lo que esté en mis manos para que nuestra princesa crezca sana y feliz recordando todos los días lo mejor de ti y nuestro guapito ni se diga, el siempre orgulloso de ‘su papa Gabriel’..”, escribió.

Así confirmó Thalí la muerte de su expareja y padre de su hija / Instagram

Esposo de Thalí García se despide de Gabriel Romero

El inesperado fallecimiento de Gabriel dejó un vacío en la vida de quienes lo conocieron, pero su recuerdo perdurará en las memorias y corazones de su familia y amigos cercanos, así como lo dijo Felipe Aguilar, actual esposo de Thalí en su despedida para su compadre.

La relación entre Thalí, Felipe y Gabriel siempre fue polémica porque a pesar de que Thalí y Gabriel ya no estaban juntos, cuando Felipe tuvo un hijo con la actriz le pidieron a Gabo que fuera el padrino y entre los tres criaban a la hija que Thalí tuvo con su ex, así como al hijo que tuvo con Felipe ya que el pequeño era cercano a Gabriel al ser su padrino.

A través de su cuenta de Instagram, Felipe se despidió diciendo: “Compadrito, no tengo palabras en esta tierra que remplacen la alegría de tu presencia en nuestras vidas, así que espero mis oraciones lleguen al cielo y retumben como tu risa. Siempre estaré orgulloso de ti, de nosotros y de esta amistad que con el tiempo y mucho amor se convirtió en hermandad”.

Mira: ¿Qué dijo el esposo de Thalí de la supuesta atracción entre la actriz y Lupillo Rivera en LCDLF 4?: Audio

Gabriel Romero y Felipe Aguilar son los papás de los hijos de Thalí García / Instagram

“Hoy me dueles porque pierdo a mi partner, pero en mi memoria quedan todos esos momentos compartidos y disfrutados en familia. Te prometo que seguiré cuidando de nuestros hijos y mantendremos en ellos el amor y el recuerdo vivo de lo que significaste para nosotros y para muchos. Gracias por tanto compadre, que Dios te abrace siempre y te haga sentir el cariño y respeto que siempre te tuve. QEPD”, dijo.

Por último Thalí les agradeció por haber sido tan unidos por el bien de sus hijos: “Gracias por eso tan mágico que lograron construir. El mejor regalo para mis hijos. Tener a los dos mejores papás del mundo y aparte convertirse en los mejores amigos, soy la más afortunada de haberme topado en la vida con 2 hombres tan maravillosos. Los amo”.