Caso Vicente: Revelan FOTOS de la escena en la que encontraron al bebé, ¿qué hizo su madre antes de verlo muerto?

El caso de Vicente, el niño que murió tras pasar más de 12 horas encerrado en un coche en Mexicali, sigue dando mucho de qué hablar. Y es que ahora se revela de forma oficial lo que hizo su madre antes y después de descubrir que su hijo estaba dentro del coche, así como el estado del cuerpo del pequeño. Esto es lo que se sabe.

Caso Vicente / Redes sociales

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¿Qué pasó con Vicente, el niño que murió encerrado dentro de un coche en Mexicali?

Durante la madrugada del 1 de mayo, una mujer identificada como Roxana llegó a su casa en el fraccionamiento ‘La Rioja’ tras asistir a una fiesta. Se bajó y luego procedió a dormir, olvidando a su hijo Vicente, quien se encontraba en su silla de seguridad.

Al mediodía del 2 de mayo, Roxana buscó al menor y lo encontró inconsciente dentro del coche, por lo que pidió ayuda. Desafortunadamente, nada se pudo hacer por él. De acuerdo con el testimonio del médico forense, el pequeño presentaba quemaduras de primer grado, ocasionadas por las altas temperaturas. La causa oficial del deceso fue un golpe de calor.

“El día 2 de mayo, a las 6 de la tarde, ingresó el cuerpo del menor. No presenta lesiones en general, pero se pudieron observar quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, producidas por el calor al que estuvo expuesto, y se concluye que la causa determinante del fallecimiento fue el golpe de calor. Eso es lo que tenemos hasta el momento”, declaró.

La madre del pequeño fue detenida y la Fiscalía General del Estado de Baja California la acusó formalmente de homicidio con dolo eventual, pues la mujer había ingerido alcohol cuando olvidó al menor en el auto.

Menor que murió en un golpe de calor en Mexicali / Pixabay/Redes sociales

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¿Qué video revelaron del bebé que murió en un auto en Mexicali?

Recientemente, las autoridades de Baja California compartieron las acciones de Roxana antes y después de dejar a su hijo en el coche. De acuerdo con el más reciente reporte, tras llegar de la fiesta, prendió el boiler para bañar a su hijo. No obstante, se quedó dormida y lo dejó en el auto.

De acuerdo con la fiscalía, la mujer declaró que se fue a acostar pensando que el menor estaba acostado en su habitación. Se despertó a las 11:30 de la mañana, pero no fue hasta una hora después que fue a ver al niño.

Al notar que no estaba en su cama, comenzó a buscarlo y lo encontró en el coche. Vicente estaba inconsciente y amarrado al portabebés.

“Al no encontrarlo en su dormitorio, fue hacia la camioneta donde lo halló muerto. El pequeño murió entre las 9 y las 10 am. A esa hora, el termómetro en Mexicali marcó los 30.9 grados Celsius. Permaneció toda la noche en el vehículo. Estuvo por 12 horas amarrado en la silla de bebés”, reportaron.

Mencionaron que la mujer, tras ver lo ocurrido, sacó al menor del coche y lo metió en la casa. Una hora después, la policía llegó al domicilio de la mujer, quien admitiría su culpabilidad.

“Luego de casi una hora, la policía llegó y, al entrar, encontró a Roxana sentada en el suelo y a Elsan, abuela del menor, sentada con el cuerpo entre los brazos. Tras oír el relato de Roxana, se la llevaron detenida”, indicaron.

También se confirmó que la mujer había ingerido alcohol y que, antes de dormir, tuvo actividad en redes sociales. En el video también aparece una estremecedora imagen del cuerpo del pequeño.

Este es el video difundido con las FOTOS de la fatal escena:

Me pasa eso y ahí mismo me echo gasolina y me prendo fuego para morir de la manera más horrible posible.



El infierno le va a quedar corto a esa pinche vieja.



Me cagaron el día. 😔😔😔😔😔 https://t.co/sT83b0w6NB — Mateo (@MrAzul97) May 6, 2026

¿Qué ha pasado con Roxana, la mamá del menor que murió encerrado en un coche?

Se reportó que el pasado 5 de mayo se realizó la audiencia inicial en contra de Roxana ‘N’. La Fiscalía quiere darle la pena máxima por el homicidio de su hijo, bajo el argumento de que estuvo usando las redes sociales antes de dormir, lo que indicaría que la mujer sí tuvo la oportunidad de sacar al menor del coche y evitar su muerte.

La Fiscalía también mencionó que, además de las lesiones por quemaduras, el menor presentaba otras heridas derivadas de su intento por liberarse de la silla para bebés. En estos días, se determinará la situación jurídica de la mujer.

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