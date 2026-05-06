¿Suegra de Carolina Flores cambió su apariencia para evitar ser detenida? Revelan nuevo giro en el caso

El asesinato de la exreina de belleza, Carolina Flores sigue dando de qué hablar y ahora un nuevo detalle ha encendido aún más la polémica. Mientras las autoridades avanzan con el proceso de extradición de Erika ‘N’, comenzaron a surgir versiones sobre las estrategias que habría utilizado para evitar ser identificada tras huir del país.

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¿Suegra de Carolina Flores se cambió el look para evitar su captura?

El caso de la muerte de Carolina Flores, exreina de belleza, sigue generando conversación, especialmente por los movimientos de su presunta agresora, Erika María ‘N’. De acuerdo con declaraciones de la periodista Ana María Alvarado, la mujer presuntamente habría optado por un cambio de imagen estratégico para dificultar su identificación por parte de las autoridades.

“Quedé en averigüarles en qué va el caso. Ya se sabe que fue la señora, está el video, la evidencia, la prueba. Ya se sabe que está en Venezuela, se sabe ahora de estas cartas. Se cambió el color de cabello porque lo tenía negro y ahora lo trae rubio”, expresó Alvarado en su canal de YouTube.

Este detalle, aparentemente superficial, cobra relevancia dentro del contexto legal, pues la extradición de Erika ‘N’ desde Venezuela aún está en proceso, y cualquier intento por pasar desapercibida podría complicar su seguimiento.

Además, el caso se ha vuelto altamente mediático debido a la evidencia en video, que ha sido clave en la investigación por el asesinato de Carolina Flores, lo que ha incrementado la presión pública para que se haga justicia.

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¿Cómo va la extradición de Erika ‘N’ por el asesinato de Carolina Flores? Últimas actualizaciones del caso

Mientras crece el interés por la transformación física de Erika ‘N’, el proceso legal también avanza. La Fiscalía de la Ciudad de México ya habría formalizado la solicitud de extradición, aunque el camino aún es largo.

Según lo que se ha dado a conocer, la mujer permanece en Venezuela, donde enfrenta restricciones que le impiden abandonar el país o quedar en libertad fácilmente.

“Por el momento, Erika no puede salir de Venezuela, ni ser liberada, salvo por una resolución judicial extraordinaria”, se explicó.

Este tipo de procesos pueden extenderse desde semanas hasta varios meses, dependiendo de factores legales y diplomáticos, lo que mantiene el caso de Carolina Flores en constante actualización.

Suegra de Carolina Flores / Redes sociales

¿Por qué el esposo de Carolina Flores grabó videos tras el crimen? La verdad detrás de la polémica

Otro de los puntos que ha generado controversia es el comportamiento de Alejandro, esposo de Carolina Flores, quien fue criticado por grabar videos en lugar de acudir de inmediato a denunciar.

Sin embargo, esta situación tiene un contexto importante que fue aclarado por Reyna Gómez, madre de la víctima. Según explicó, los videos tenían una razón médica y no estaban relacionados con una falta de reacción ante el crimen.

“El niño tiene un problema, le diagnosticaron un problemita de manos, pies, oral y sensorial, entonces no agarraba nada más que el pecho de mi hija y ya estaban dándole terapias con una esponjita, entonces de eso es que grabó los videos”, detalló.

Esto cambia por completo la narrativa, ya que el contenido que circuló en redes forma parte de un proceso terapéutico para el bebé, quien enfrentaba dificultades para alimentarse.

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¿Cuál era la relación entre Carolina Flores y su suegra Erika ‘N’? Conflictos familiares revelados

La relación entre Carolina Flores y su suegra no era precisamente armoniosa. Según testimonios cercanos, existían tensiones constantes que habrían agravado la convivencia familiar.

Reyna Gómez reveló que uno de los puntos de quiebre fue cuando Carolina decidió poner límites tras el nacimiento de su bebé, solicitando que la familia política no la visitara inicialmente, con la intención de disfrutar su maternidad en tranquilidad.

Además, se informó que Erika ‘N’ criticaba constantemente la forma de crianza de Carolina Flores e incluso enviaba mensajes negativos a su hijo, generando un ambiente tenso y conflictivo.

Las diferencias habrían sido tan profundas que la exreina de belleza optó por mudarse a la Ciudad de México y mantener en privado su dirección, evitando cualquier tipo de convivencia con su suegra.