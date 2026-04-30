Caso Carolina Flores: Revelan las primeras palabras de Érika N al ser detenida, ¿lo negó todo?

Según dicen, se resistió, negó el crimen y presuntamente aseguró que nadie tenía autoridad para detenerla. Así fueron los primeros momentos del arresto de Érika ‘N’, suegra de Carolina Flores, ex reina de belleza asesinada en Polanco. Su captura en Venezuela destapó nuevos detalles del feminicidio que conmocionó a México y puso bajo la lupa a toda la familia.

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Caso Carolina Flores: Así era el lugar en el que estaba escondida Érika “N”, ¿qué hacía ahí? FOTOS / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Érika ‘N’ al ser detenida por el caso Carolina Flores en Venezuela? Revelan si negó el feminicidio

La detención de Érika María Guadalupe Herrera, suegra de Carolina Flores, no fue sencilla. De acuerdo con los primeros reportes desde Venezuela, la mujer de 63 años se resistió al arresto y presuntamente negó en todo momento haber asesinado a su nuera, la exreina de belleza que fue encontrada sin vida en un departamento de Polanco, en la Ciudad de México.

Según el periodista Norberto Mazza, corresponsal de N+ Foro en Caracas, Érika ‘N’ presuntamente reaccionó con sorpresa y molestia cuando las autoridades venezolanas intentaron detenerla. Durante el altercado, la mujer cuestionó a los agentes y lanzó una frase que hoy resulta clave dentro del caso: aseguró que “estaba en otro país” y que “no tenían autoridad” para detenerla por un delito que, según ella, “no había cometido”.

“Esto hizo que en un altercado, porque ella se negó a ser detenida, dijo que: '¿Por qué?’, que ‘estaba en otro país’, que: ‘no tenían autoridad como para detenerla por un delito que no había cometido’, incluso lo negó” Norberto Mazza

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Érika ‘N’ / Redes sociales

¿Cómo escapó Érika ‘N’ tras el asesinato de Carolina Flores en Polanco y cómo llegó a Venezuela?

El crimen de Carolina Flores salió a la luz el pasado 15 de abril, cuando se confirmó que la exreina de belleza de 27 años había sido asesinada a balazos dentro de su departamento en Polanco. Desde un inicio, tanto el video difundido de la escena como el testimonio de Alejandro Sánchez, esposo de la víctima, apuntaron directamente a su madre, Érika ‘N’, como la presunta agresora.

De acuerdo con la información oficial, la atacante habría disparado en al menos 12 ocasiones contra Carolina Flores: seis impactos en la cabeza y seis más en el tórax, lo que no le dio oportunidad de sobrevivir. Tras cometer el crimen, la mujer escapó del lugar a bordo de un taxi, sin que en ese momento pudiera ser detenida.

Las investigaciones señalan que Érika ‘N’ salió de México casi de inmediato. Según los reportes obtenidos en Caracas, ingresó a Venezuela el 16 de abril, es decir, apenas un día después del asesinato de su nuera. Para lograrlo, habría hecho escala vía Panamá y luego rentado un departamento, donde permaneció oculta durante varios días.

Este tiempo fue crucial. Norberto Mazza recordó que Alejandro Sánchez, esposo de Carolina Flores e hijo de la imputada, tardó un día en denunciar formalmente el homicidio, lo que habría facilitado que Érika ‘N’ lograra huir del país antes de que se emitiera una orden de búsqueda internacional.

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Asesina de Carolina Flores es detenida en Venezuela / Redes sociales

¿Érika ‘N’ fue detenida primero por desacato antes de ser acusada por el feminicidio de Carolina Flores?

Uno de los datos que más llamó la atención tras su captura fue que la detención inicial de Érika ‘N’ no estuvo relacionada directamente con el asesinato de Carolina Flores. De acuerdo con el corresponsal de N+ Foro, las autoridades venezolanas la aseguraron primero por desacato a la autoridad.

“La detención por desacato fue un pretexto legal”, explicó Mazza, quien detalló que la Fiscalía mexicana, a través de contactos en la agencia internacional, alertó al gobierno venezolano de que la sospechosa “posiblemente podría entrar” a su territorio y pidió que, al menos, la retuvieran mientras se formalizaba la alerta roja de INTERPOL.

El desacato permitió que Érika ‘N’ permaneciera detenida hasta por 48 horas. Durante ese lapso, llegaron los documentos oficiales de la tarjeta roja emitida desde la Ciudad de México, lo que finalmente autorizó a las autoridades venezolanas a detenerla formalmente por la presunción del homicidio de su nuera.

¿Cuántos años de prisión podría enfrentar Érika ‘N’ y cuándo sería extraditada a México?

Actualmente, Érika se encuentra detenida en dependencias de INTERPOL en Caracas, a la espera de que se concluyan los trámites diplomáticos correspondientes para su extradición a territorio mexicano. De acuerdo con Norberto Mazza, aún no se ha dado a conocer una versión detallada de la imputada sobre lo sucedido, más allá de haber negado el crimen durante su arresto.

Una vez que sea entregada a las autoridades mexicanas, Érika ‘N’ podría enfrentar una condena severa. Según el Código Penal de México, el delito de feminicidio contempla penas que van de los 35 a los 70 años de prisión, dependiendo de las agravantes que determine el juez, como el vínculo familiar con la víctima y la forma en que se cometió el crimen.

Además, el caso podría extenderse a otros implicados. Autoridades analizan la posible responsabilidad de Alejandro Sánchez, esposo de Carolina Flores, por el presunto delito de encubrimiento, ya que demoró un día en denunciar el asesinato. De confirmarse esta acusación, el hijo de Érika ‘N’ podría enfrentar una sentencia de hasta tres años de prisión.