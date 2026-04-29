Carolina Flores: Detienen a Érika N, suegra y asesina de la exreina de belleza; esto se sabe: VIDEO

La noche de este 29 de abril, se confirmó la detención de Érika ‘N’, quien asesinó a Carolina Flores, su nuera, en su departamento de Polanco, en la CDMX. De acuerdo con los primeros reportes, la señora fue aprehendida en Venezuela.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señalaron que la captura fue posible gracias a la emisión de una ficha roja, mecanismo que permitió localizar a la sospechosa en un país de Sudamérica y proceder con su detención.

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

Ahora, corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar la notificación formal a las autoridades capitalinas, paso indispensable para que se active el proceso de extradición, el cual deberá llevarse a cabo a través de los conductos diplomáticos establecidos.

Mientras tanto, el caso del feminicidio de la exreina de belleza continúa bajo investigación.

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¿Dónde y cuándo fue el asesinato de la modelo Carolina Flores?

El asesinato de la modelo mexicana Carolina Flores Gómez, ocurrió el 15 de abril en Polanco (aunque fue notificado a las autoridades hasta el día siguiente). De manera inmediata comenzaron a circular diversas versiones sobre quién habría sido la responsable, señalando principalmente a su suegra, Érika “N”, como principal implicada.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que el esposo de la víctima reportó el crimen hasta el otro día, lo que generó cuestionamientos, críticas y múltiples interpretaciones sobre su decisión.

A esto se sumó la difusión de un video por parte del periodista Carlos Jiménez, en el que se observa el momento en que la suegra sostiene una discusión con Carolina antes de atacarla. En las imágenes, luego de realizar seis disparos, se escucha un intercambio entre madre e hijo: él le reclama “¿Qué hiciste, mamá?”, ella responde que la modelo la había hecho enojar.

Alejandro, cuya reacción ha sido criticada por internautas, contesta: “¿Qué te pasa? Es mi familia”, mientras que Érika “N” termina diciendo:

“La familia es mía, tú eras mío y ella te robó. Érika “N”

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¿La familia de Carolina Flores teme por el bebé de la exreina de belleza?

Durante la entrevista, Javier Flores expresó su preocupación por el bienestar del bebé de Carolina Flores, cuestionando la capacidad de Alejandro para ejercer su rol como padre en medio de la tragedia:

“Se le tiene que alejar de ese bebé. El bebé está en peligro. (...) Por su falta de reacción y lo desorientado mental (del padre).” Javier Flores

Por otra parte, Javier Flores insistió en la idea de que la madre de Carolina viera el vídeo con el fin de entender que el actuar de Alejandro presuntamente no fue el correcto y que podría esconder las verdaderas causas:

Viendo el video no vas a tener dudas y no le vas a creer a este tipo. (...) Somos familia y todos queremos justicia para Carolina, y vamos a estar hasta el final apoyando y tratando de hacer… o sea, esto no lo estamos haciendo con afán de ningún tipo, más que la justicia y el bienestar de ese bebé. Javier Flores

Esperan que próximamente pueda, la madre de Carolina Flores, pelear por la custodia del bebé, con el fin de que esté lo más alejado posible de Alejandro.

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