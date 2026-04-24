Filtran conversación entre Carolina Flores, exreina de belleza, y su suegra momentos antes del asesinato: VIDEO

El caso de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada en Polanco, sigue siendo motivo de debate en redes sociales. Y es que su suegra, identificada como Érika ‘N’, presuntamente, le quitó la vida por, aparentemente, sentirse celosa de ella.

Con el pasar del tiempo, van surgiendo mayores detalles sobre cómo era la dinámica entre suegra y nuera. Hace unas horas, se filtró un nuevo video que muestra la conversación que tuvieron antes del crimen. Te contamos todo lo que se sabe.

Carolina Flores / Redes sociales

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¿Cómo fue el asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza, en Polanco?

Todo ocurrió el pasado 15 de abril. Las autoridades recibieron un llamado de auxilio por una “situación crítica” en un departamento de Polanco, en CDMX. Al llegar, encontraron sin vida a Carolina Flores. La exreina de belleza de 27 años presentaba heridas realizadas por un arma de fuego, por lo que se inició una investigación por “homicidio doloso”.

La principal sospechosa era la suegra, identificada como Érika ‘N’. Tras los hechos, el periodista C4 Jiménez difundió un video en el que se ve el ataque que comprobaría su culpabilidad . El material muestra a la mujer siguiendo a Carolina hasta otra habitación.

Aunque no se ve lo que ocurre en ese cuarto, se escuchan varias detonaciones. Momentos después, aparece Alejandro, el esposo de Flores, y, de una forma que muchos consideran tranquila, le pregunta a su madre sobre sus acciones.

En respuesta, Érika simplemente le responde que ella “la hizo enojar” y asegura que la exmodelo le “robó a su familia”. Algo que llamó la atención fue que el hombre esperara hasta el día siguiente para denunciar legalmente los hechos. Esto ha hecho que muchos sospechen que Alejandro hizo esto para que su madre pudiera escapar.

Según la mamá de Carolina, Érika ‘N’ y su hija sí tenían problemas. No obstante, todo empeoró cuando esta última anunció su embarazo. Al parecer, la señora se volvió más controladora.

Carolina Flores / Redes sociales

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Así fue la última conversación entre Carolina Flores y su suegra previo al asesinato

A través de redes sociales, el periodista C4 Jiménez filtró un nuevo video que muestra la conversación que Carolina Flores y su suegra tuvieron previo al crimen. En dicho material, la presunta asesina le dice a su nuera que viajó por muchos días para llegar a su departamento.

Lejos de lo que se pudiera pensar, no discutieron. Carolina le preguntó sobre su trayecto y cómo se encontraba su mascota. También le comentaba sobre la inseguridad en la ciudad. La señora le contestaba de forma tranquila, algo que ha desatado la teoría de que el crimen fue planeado.

“Veníamos en carro… desde el sábado… (Se portó) Bien el perro, medio mareado. No (estaba estresado) porque bajábamos las ventanas y así”, se le escucha decir a Érika.

Si bien no se puede escuchar todo el intercambio de palabras por el ruido de fondo, en las imágenes se puede observar cómo Flores se levanta de la cocina. La suegra, con una mano en el bolsillo, va detrás de ella. El material finalizó con los sonidos de disparos.

Por otra parte, Jiménez también reveló que, aparentemente, el esposo de Carolina se habría quedado junto al cuerpo por un día entero para alimentar a su bebé, ya que todavía estaba en fase de lactancia.

“ASÍ COMENZÓ TODO. MANEJÓ por DÍAS PARA MATAR a CAROLINA. La cámara con sensor de movimiento que puso Caro para su bebé, captó todo lo que pasó con su suegra. Según su esposo, él permaneció un día con el cuerpo tratando de alimentar al bebé, pues aún está en lactancia”. C4 Jiménez

ASÍ COMENZÓ TODO.



MANEJÓ por DÍAS PARA MATAR a CAROLINA

La cámara con sensor d movimiento q puso Caro para su bb, captó todo lo q pasó con su suegra.

Según su esposo, él permaneció un día con el cuerpo tratando de alimentar al bb pues aún está en lactancia.@FiscaliaCDMX alista… pic.twitter.com/NPbQ1OXpxQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 23, 2026

¿Dónde está Érika ‘N’, señalada como la asesina de Carolina Flores?

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Érika ‘N’ y se le considera prófuga de la justicia. Las autoridades ya levantaron una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio doloso.

La mamá de Carolina Flores ha hecho un llamado mediante los medios de comunicación para que su consuegra se entregue a las autoridades. Ha declarado que solo desea que se haga justicia y que la señora pague por su crimen.

Según se ha mencionado en redes sociales, Érika ‘N’ es una persona sumamente peligrosa. Hace unas horas, ha circulado el rumor de que, presuntamente, la mujer tendría “contactos” que le facilitarían huir del país, por lo que internautas han exigido a las autoridades que la busquen de forma exhaustiva.

Hasta ahora, se desconoce si Alejandro, esposo de Carolina, también enfrentará cargos policíacos por, aparentemente, haber permitido que su mamá escapara.

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