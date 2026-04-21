Se cumple regla de 3 en México: Mueren tres figuras clave del espectáculo en una semana

La farándula mexicana vuelve a estremecerse y, como si se tratara de una amarga coincidencia, la famosa regla de 3 volvió a cumplirse. En apenas siete días, tres nombres reconocidos ligados al espectáculo, la cultura y los medios perdieron la vida, dejando una estela de tristeza y sorpresa entre el público.

Las muertes ocurrieron en fechas distintas, sin relación aparente entre sí, pero para muchos seguidores del medio artístico el patrón resulta imposible de ignorar. Gabriel Abaroa Martínez, Alejandro Burillo Azcárraga y Ricardo de Pascual se suman a una lista que ha reavivado el debate sobre esta creencia tan arraigada en el mundo del entretenimiento.

A continuación te contamos quiénes fueron, cómo se dio a conocer su fallecimiento y por qué sus muertes causaron tanto impacto.

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Muere / Redes sociales

¿Qué artistas y figuras fallecieron y por qué se habla de la regla de 3?

Alejandro Burillo Azcárraga

El primero de esta secuencia que más tarde encendería las alarmas entre fans y usuarios en redes sociales fue Alejandro Burillo Azcárraga, empresario mexicano con una trayectoria estrechamente ligada al deporte, los medios y los grandes eventos internacionales.

La muerte del empresario fue confirmada mediante un comunicado oficial de Mextenis, empresa fundada por el propio Burillo en 1992. Posteriormente, su familia emitió un mensaje retomado por El Universal, donde también se dio a conocer el lugar y hora para darle el último adiós:

“Con profundo dolor, les informamos el fallecimiento de nuestro papá. Lo estaremos despidiendo hoy a partir de las 5:00 pm en Gayosso Lomas Memorial. Se llevará a cabo una misa a las 11:00 en el mismo lugar. Agradecemos profundamente su compañía, cariño y oraciones en este momento tan difícil”.

Muere Alejandro Burillo Azcárraga / Redes sociales

Alejandro Burillo Azcárraga fue una figura clave en Televisa, en el desarrollo del futbol mexicano y, especialmente, del tenis profesional. Fue propietario del Club Atlante, uno de los equipos históricos del balompié nacional, y tuvo participación directa en la Federación Mexicana de Futbol durante finales de los 90 y principios de los 2000. Además, fue uno de los principales impulsores del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, evento que con los años se consolidó como uno de los torneos más importantes de América Latina.

Su apellido también despertó curiosidad, ya que Alejandro Burillo Azcárraga y Emilio Azcárraga Jean eran primos. Alejandro era hijo de Carmela Azcárraga Milmo, hermana de Emilio Azcárraga Milmo “El Tigre”. Un detalle que llamó la atención es que tanto Burillo como “El Tigre” fallecieron un 16 de abril.

Hasta ahora, no se han revelado las causas de su muerte.

Muere Alejandro Burillo Azcárraga: ¿Cuál era su relación con el empresario mexicano Emilio Azcárraga Jean? / Redes sociales y canva

¿De qué murió Gabriel Abaroa Martínez, famoso músico mexicano y padre de una exintegrante de Pandora?

El domingo 19 de abril se confirmó la muerte de Gabriel Abaroa Martínez, compositor, arquitecto y figura fundamental dentro de la música familiar en México.

La noticia fue dada a conocer por su hijo, Alejandro Abaroa, quien compartió un emotivo mensaje de despedida a través de redes sociales, mismo que rápidamente despertó reacciones entre colegas, amigos y seguidores del medio artístico:

“Este jovenazo de casi 94 añitos hoy nos deja para reunirse con Diosito”. Alejandro Abaroa

Gabriel Abaroa Martínez también fue padre de Liliana Abaroa, exintegrante del grupo Pandora, quien formó parte de la agrupación entre 1989 y 1996, participando en giras, conciertos y presentaciones que marcaron una etapa importante del grupo femenino.

Muere Gabriel Abaroa, padre de ex Pandora / IG: el_aletz

¿De qué murió Ricardo de Pascual, actor de ‘El chavo del 8’, a los 85 años?

La madrugada del martes 21 de abril se confirmó la muerte de Ricardo de Pascual, actor y comediante mexicano, ampliamente recordado por su participación en ‘El chavo del 8’, ‘El tesoro del saber’ y otros programas icónicos de la televisión.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales:

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual @ricardodepascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”.

Ricardo de Pascual / Redes sociales

Hasta el momento, la familia no ha confirmado oficialmente las causas de su fallecimiento. Sin embargo, meses atrás el propio actor reveló que padecía EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

Ricardo de Pascual nació el 21 de agosto de 1940 y dejó una extensa carrera en teatro, televisión y comedia popular. En los programas de Chespirito interpretó personajes inolvidables como el señor Calvillo y el señor Hurtado, además de aparecer en producciones como Vecinos, Una familia de diez, Mujer, casos de la vida real y muchas más.

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