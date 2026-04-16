Muere Alejandro Burillo Azcárraga: ¿Cuál era su relación con el empresario mexicano Emilio Azcárraga Jean?

La Liga MX y el entorno empresarial del deporte en México despidieron esta tarde a Alejandro Burillo Azcárraga, reconocido exdirectivo del futbol mexicano, expropietario del Atlante y figura clave en el impulso de proyectos deportivos de alto nivel en el país. Te contamos más.

Muere Alejandro Burillo Azcárraga / Redes sociales

¿Cómo anunciaron la muerte de Alejandro Burillo Azcárraga?

La muerte Alejandro Burillo Azcárraga comenzó a mencionarse en distintas redes sociales, pero la información se confirmó mediante un comunicado de Mextenis, la empresa creada por el propio Burillo:

“ Mexitenis informa con profundo pesar el fallecimiento de Alejandor Burillo Azcárraga, fundador de la organización en 1992 ”, se lee en el comunicado.

Posteriormente, la familia del empresario emitió un mensaje en el que expresó su dolor por la pérdida:

En el comunicado de su familia, retomado de El Universal, ya hay fecha para darle el último adiós al empresario:

Con profundo dolor, les informamos el fallecimiento de nuestro papá. Lo estaremos despidiendo hoy a partir de las 5:00 pm en Gayosso Lomas Memorial. Se llevará a cabo una misa a las 11:00 en el mismo lugar. Agradecemos profundamente su compañía, cariño y oraciones en este momento tan difícil. Comunicado de la familia Burillo, según El Universal

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Alejandro Burillo Azcárraga / Redes sociales

¿Quién fue Alejandro Burillo Azcárraga y de qué murió?

Alejandro Burillo Azcárraga fue un empresario mexicano que destacó por su influencia en el mundo del deporte, los medios de comunicación y el desarrollo de eventos internacionales en nuestro país. Su trayectoria estuvo estrechamente ligada a Televisa, así como al crecimiento del futbol y el tenis en México.

Burillo Azcárraga se convirtió en propietario del Club Atlante, uno de los equipos históricos del balompié nacional, conocido como los “Potros de Hierro”.

También formó parte de la estructura de la Federación Mexicana de Futbol, donde estuvo involucrado en la dirección de selecciones nacionales a finales de la década de los 90 y principios de los 2000.

Más allá del futbol, Alejandro Burillo Azcárraga dejó una huella profunda en el tenis. Fue uno de los principales impulsores del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, torneo que con el paso del tiempo se consolidó como uno de los más importantes de América Latina.

Hasta el momento no hay información sobre las causas que llevaron al empresario mexicano a la muerte, se espera que su familia dé más detalles en las próximos horas o días.

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Alejandro Burillo Azcárraga / Redes sociales

¿Qué parentesco tiene Alejandro Burillo Azcárraga con Emilio Azcárraga de Televisa?

La muerte de Alejandro Burillo Azcárraga ha generado otra interrogante, más allá de las causas de su muerte, usuarios desean saber sobre su relación con Emilio Azcárraga, presidente de grupo Televisa.

Tras compartir apellido, es sabido que Alejandro Burillo Azcárraga y Emilio Azcárraga son primos.

Alejandro es hijo de Carmela Azcárraga Milmo, hermana de Emilio Azcárraga Milmo “el Tigre”, padre de Emilio Azcárraga Jean, actual dueño de Televisa.

Tanto Alejandro Burillo, como “el Tigre” Azcárraga, murieron un 16 de abril.

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