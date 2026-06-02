Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, en pleno embarazo conmueve con triste mensaje: “Ya no está”

Bertha Ocaña, hermana del fallecido actor Octavio Ocaña, lanzó un mensaje en sus redes sociales que consideraron “preocupante”, pues se encuentra en la segunda mitad de su embarazo y se mostró entre lágrimas. ¿Qué pasó?

Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, se convertirá en madre / Archivo TVNotas, IG @berthaocaa e internet / con permiso de publicar el embarazo

¿Cómo anunció Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, su embarazo?

Fue en marzo de este 2026 cuando Bertha Ocaña, hermana del actor Octavio Ocaña, anunció su primer embarazo junto a su pareja, Betuko Chew: “ El equipo crece, el amor se multiplica. Gracias, Dios. Tus tiempos son perfectos ”, escribió Bertha.

Posteriormente, Bertha contó a TVNotas que su hermano Octavio fue el primero en enterarse, eso gracias a una ceremonia que llevaron a cabo para darle la noticia:

Antes de decirle a mi familia y esposo, acudí a la iglesia para darle gracias a Dios y platicar con mi hermano. Sé que él ya está descansando en paz, pero quería compartirle la noticia. Le dije: ‘Si tú puedes conocerlo antes, sería mejor, porque ahorita es un angelito’. Bertha Ocaña a TVNotas

Según nos contó, ella tiene el plan de que, conforme vaya creciendo su bebé, le contará poco a poco la historia de su hermano, pues aunque tal vez no lo conozca, sabrá todo lo que pasó con su tío.

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Bertha Ocaña le contará a su hijo, sobre la vida de Octavio Ocaña / Instagram: berthaocaa

¿Cuál fue el preocupante mensaje que compartió Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña?

La tensión se apoderó de los seguidores de Bertha Ocaña en Instagram, ya que la hermana de Octavio Ocaña compartió un video en el que aparecía llorando, encendiendo las alarmas.

El clip de Bertha está acompañado por el siguiente mensaje:

El embarazo también es esto, estar bien y de repente quebrarte porque alguien que amaste con el alma, ya no está para conocer a tu bebé. Bertha Ocaña

Además, Ocaña también añadió que esto es por su hermano Octavio, a quien extraña demasiado y que le pone triste saber que su hijo no lo conocerá: "¿ Por qué tuviste que irte tú, hermanito ?”, escribió.

Luego de que muchos internautas creyeran que había pasado algo con su embarazo, el mensaje de Bertha fue claro, pues se trataba solo de un momento de nostalgia al recordar a su fallecido hermano.

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¿Cómo fue la muerte de Octavio Ocaña, actor de Vecinos?

Los hechos ocurrieron en una vialidad del Estado de México. De acuerdo con las versiones oficiales, elementos policiacos le indicaron que se detuviera; sin embargo, Octavio Ocaña presuntamente ignoró la orden y aceleró su vehículo para evitar ser interceptado.

Luego de una persecución, la camioneta en la que viajaba se impactó y el actor perdió la vida. Respecto a la causa de su fallecimiento, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó de manera preliminar lo siguiente:

A consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio disparó a sí mismo el arma de fuego que tenía en la mano derecha, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida. FGJ

Tras dos años de investigaciones, el 19 de diciembre de 2023 el exagente policial Leopoldo “N” fue encontrado culpable por los delitos de abuso de autoridad y homicidio doloso. Inicialmente recibió una condena de 20 años y 9 meses de prisión; sin embargo, la pena fue posteriormente reducida a 13 años.

Ante esta decisión, los familiares de la víctima anunciaron que continuarán con las acciones legales necesarias para buscar que se le imponga la sanción máxima prevista por la ley.

La familia de Octavio Ocaña ha realizado varios homenajes al fallecido actor, quien murió el 29 de octubre de 2021.

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