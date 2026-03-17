Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, anuncia que está embarazada: ¡Bebé en camino! VIDEO

Bertha Ocaña anunció que está embarazada, una noticia que hizo dio a conocer recientemente y con la que comparte un momento personal en su vida. La hermana del fallecido actor Octavio Ocaña reveló detalles de esta nueva etapa, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

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¿Cómo confirmó Bertha Ocaña que está embarazada?

Bertha Ocaña compartió en sus redes sociales un video con el que dio a conocer que está embarazada. En la grabación aparecen las manos de su esposo, Rodrigo Acevedo, las de ella y las patitas de su perrito colocadas una sobre otra, formando una composición al centro de la imagen.

A lo largo de la secuencia, cada una de las manos y las patitas se van retirando de manera gradual, guiando la atención hacia el centro del encuadre, donde se encuentra el elemento principal del anuncio.

La imagen muestra un peluche con estampado y, frente a él, una fotografía de ultrasonido colocada sobre una superficie de vidrio, que queda completamente visible tras retirarse las manos.

“Un pedacito de nosotros viene en camino 2026”, dijo Ocaña en el mensaje con el que confirmó que está embarazada.

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¿Cuántos hijos tiene Bertha Ocaña?

Bertha Ocaña está esperando a su primer bebé, noticia que compartió a través de sus redes sociales, donde también expresó un mensaje sobre este momento en su vida personal.

“El equipo crece, el amor se multiplica. Gracias, Dios, tus tiempos son perfectos”, escribió en la publicación con la que confirmó que se encuentra en esta etapa.

La actriz y emprendedora recibió diversos mensajes de felicitación y buenas vibras, entre ellos destacó la reacción de Nerea González, quién fuera novia de su hermano Octavio Ocaña, que escribió “Amo, amo, amo”.

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¿Quién es Bertha Ocaña?

Bertha Ocaña es una de las hermanas gemelas del actor Octavio Ocaña. Desde temprana edad tuvo acercamiento con el medio artístico e incursionó en la actuación, con participaciones en producciones como Vecinos y La rosa de Guadalupe.

Además de su paso por la televisión, desarrolló un proyecto junto a su esposo Roberto Acevedo con la apertura de la barbería Barba Roja, un espacio cuyo logotipo retoma la imagen del propio Octavio Ocaña como parte de su identidad.

Tras la muerte del actor, Bertha Ocaña se mantuvo activa en el seguimiento del caso y se convirtió en una de las voces dentro de su familia que han solicitado el esclarecimiento de los hechos, postura que ha sostenido de manera pública desde entonces.

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