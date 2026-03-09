¡Nerea Godínez ya es mamá otra vez! Así nació la bebé de la ex de Octavio Ocaña

La vida de Nerea Godínez volvió a dar un giro lleno de emoción. La exprometida del fallecido actor Octavio Ocaña, recordado por su personaje de Benito en Vecinos, anunció que ya nació su segunda hija, un momento que compartió con sus seguidores a través de redes sociales.

Mira: Exnovia de Octavio Ocaña revela por qué no incluyó al actor en su altar de Día de Muertos ¡Desata críticas!

¿Cuándo nació la bebé de Nerea Godínez, ex de Octavio Ocaña?

La bebé de Nerea Godínez nació el 7 de marzo, convirtiendo a la joven en madre por segunda ocasión. La pequeña, llegó al mundo a las 10:26 de la mañana, con un peso de 3.740 kilogramos y una estatura de 52 centímetros.

La propia Nerea compartió los detalles del nacimiento a través de historias de Instagram, donde mostró momentos íntimos del parto y las primeras horas con su hija. En las publicaciones también aparece su pareja, Diego Alejandre, quien estuvo presente durante todo el proceso.

En varias de las imágenes se puede ver a la pareja abrazando a la recién nacida mientras disfrutan los primeros momentos como familia.

Lee: Exnovia de Octavio Ocaña confiesa los fuertes problemas que enfrenta en su embarazo; publica emotivo video

¿Cómo anunció Nerea Godínez su segundo embarazo en redes sociales?

El embarazo de Nerea Godínez, exnovia de Octavio Ocaña, fue revelado en octubre de 2025 con un video que rápidamente se volvió viral. En él, aparece caminando hacia su pareja Diego y hacia su hijo mayor, quien convivió muy de cerca con Octavio, mientras se escucha la canción “Eres mi religión”. Al girar, deja ver su pancita y confirma lo que muchos ya sospechaban: que estaba esperando a su segundo bebé.

El anuncio fue acompañado por un mensaje reflexivo que generó miles de reacciones:

“Sabes que ya hiciste lo correcto cuando te sientas en paz… Porque lo que haces en silencio es lo que construye el ruido que mereces”. Nerea Godínez

Incluso las hermanas del actor, Bertha y Leticia Ocaña, reaccionaron con cariño y felicitaron a Nerea cuando anunció la llegada de su hija:

“Tu nuevo futuro lleno de bendiciones y felicidad porque lo mereces. Felicidades”, escribió Bertha.



escribió Bertha. “Bienvenida una vez más a este maravilloso mundo llamado mamá… Nere, qué alegría, Dios es bueno”, agregó Leticia.

Mira: Familia de Octavio Ocaña rompe el silencio sobre el embarazo de su exnovia Nerea Godínez tras aborto

¿Cuántos hijos tiene Nerea Godínez y qué se sabe de su familia actual?

Actualmente, Nerea Godínez es mamá de dos hijos: su hijo mayor, quien convivió estrechamente con Octavio Ocaña, y ahora la recién nacida, fruto de su relación con Diego Alejandre.

El pequeño que creció junto al actor incluso lo llamaba “papá”, según reportes, lo que siempre generó comentarios entre los seguidores de la pareja. Desde la muerte de Octavio en 2021, la vida personal de Nerea ha sido tema constante en redes, tanto por sus duelos como por su deseo de continuar adelante pese a los ataques digitales.

La joven ha repetido en múltiples ocasiones que encontró estabilidad emocional con Diego, y que está decidida a formar una familia sólida tras un periodo complicado a nivel personal, mediático y emocional.