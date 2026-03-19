Nerea Godínez, ex de Octavio Ocaña, explota por críticas a su cuerpo tras dar a luz: “Suficiente”

Nerea Godínez, exnovia del fallecido actor Octavio Ocaña, respondió a los comentarios que ha recibido en redes sociales tras el nacimiento de su hija, luego de que algunos usuarios la llamaron “tripuda”. La influencer se pronunció sobre el tema y compartió su postura por los cambios físicos que tuvo, ¿qué dijo? Te revelamos todos los detalles.

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Nerea Godínez rompe el silencio a las críticas por su apariencia tras dar a luz. / Foto: IG/nerea.gogo

¿Cuándo nació la bebé de Nerea Godínez, exnovia de Octavio Ocaña?

Nerea Godínez dio a conocer el nacimiento de su hija, quien llegó al mundo el 7 de marzo. La bebé nació a las 10:26 de la mañana, marcando así una nueva etapa para la influencer, quien se convirtió en madre por segunda ocasión.

A través de sus historias de Instagram, Nerea compartió detalles del momento, donde mostró parte del proceso de parto y las primeras horas con la recién nacida. En las publicaciones también apareció su pareja, Diego Alejandre, quien estuvo presente durante todo el nacimiento.

En las imágenes difundidas, se observa a la pareja junto a la bebé durante sus primeros momentos, en escenas donde sostienen y acompañan a la recién nacida tras su llegada. Estas publicaciones permitieron conocer cómo transcurrieron las primeras horas de la familia tras el nacimiento.

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Mensajes contra Nerea Godínez. / Redes sociales

¿Qué respondió Nerea Godínez, exnovia de Octavio Ocaña, a las críticas por su aspecto?

Nerea Godínez ha compartido en sus redes sociales parte de los cambios físicos que ha experimentado durante y después de su embarazo, lo que generó diversos comentarios entre usuarios. Entre ellos, algunos señalaron “Quedó muy tripuda”, lo que llevó a la influencer a responder y reflexionar sobre el proceso que vive su cuerpo tras dar a luz.

En una de sus publicaciones, Nerea mostró una imagen frente al espejo, donde aparece de pie en un baño, vistiendo ropa interior y enfocando su abdomen, acompañado del texto “Aquí su tripuda fav”. En otra captura, se observa una interacción en la que responde directamente a un comentario de una mujer que escribió “Quedó muy tripuda” , así como un mensaje adicional donde señala: “Siempre son las más curiositas las que andan criticando”, evidenciando la conversación que se generó en torno a su aspecto físico.

Posteriormente compartió un mensaje más amplio sobre el proceso de recuperación tras el parto, donde explicó:

“Tu cuerpo no necesita ser apretado… necesita ser escuchado. Acabas de crear vida, y eso ya es suficiente”. Nerea Godínez

En el mismo texto, detalló que después del nacimiento “el útero comienza a regresar a su tamaño, los órganos se reacomodan poco a poco, los tejidos sanan y el piso pélvico se fortalece nuevamente”, señalando que se trata de un proceso que requiere tiempo.

Asimismo abordó prácticas relacionadas con la recuperación física y la importancia de respetar los tiempos del cuerpo.

Nerea Godínez “Nada de esto sucede de un día a otro… y no necesita ser forzado. Fajarte demasiado pronto o con demasiada presión puede interferir con ese proceso”

Finalmente, añadió: “Sanar también es parte de este proceso. Y sanar no es apretar, es respetar… Date permiso de ir despacio… Tu cuerpo sabe cómo volver a su equilibrio. Confía en él. Abrázalo… te ves perfecta”.

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A inicios de marzo, Nerea Godínez dio a luz a su hija. / Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Nerea Godínez, exnovia de Octavio Ocaña?

Nerea Godínez es madre de dos hijos. Su hijo mayor convivió de manera cercana con Octavio Ocaña, mientras que recientemente dio la bienvenida a su segunda hija, nacida de su relación con Diego Alejandre. Con ello, la influencer ha compartido distintas etapas de su vida familiar a través de redes sociales.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el hijo mayor de Nerea creció en un entorno cercano al actor, con quien mantenía un vínculo cotidiano. Esta convivencia fue visible para seguidores de la pareja en su momento, quienes siguieron de cerca esa dinámica familiar.

Tras la muerte de Octavio Ocaña en 2021, la vida personal de Nerea Godínez ha permanecido en el foco de atención en plataformas digitales, donde ha compartido aspectos relacionados con su proceso personal y su decisión de continuar con sus proyectos. En este contexto, también se ha mantenido el interés en su entorno familiar.

Además, Nerea mantiene relación con Bertha Ocaña, hermana del actor, con quien ha coincidido en distintos momentos, lo que ha sido mencionado en medio de la atención que continúa alrededor de su historia personal.

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