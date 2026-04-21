Querida actriz presentaría complicaciones en su embarazo tras condena de su hermano por matar a su novia

El nombre de Luz Ramos, actriz que interpretó a Jenni Rivera en la serie ‘Dolores, la Jenn que yo conocí’, vuelve a ser tendencia en redes sociales. Y es que la actriz causó preocupación tras reportarse que habría presentado complicaciones en su embarazo. Todo esto, a dos años de que a su hermano mayor se le condenara por haberle quitado la vida a su exnovia. Esto es lo que se sabe.

Luz Ramos / Redes sociales

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¿Qué se sabe sobre las presuntas complicaciones en el embarazo de Luz Ramos?

En noviembre de 2025, Luz Ramos anunció que estaba embarazada. En aquel entonces, la actriz se dijo muy feliz por la noticia, ya que era su “bebé arcoíris” tras cuatro intentos fallidos.

“Muchas veces vi tan lejano este momento…Incluso teniendo el positivo en mi mano. Los tiempos y maneras de Dios son perfectos. Aquí estoy con miedo, aún no lo voy a negar, pero es más mi fe de que esta vez Dios me dejará a mi bebé conmigo. Cada lágrima y sacrificio ha valido la pena. Lo volvería a hacer… TE ESPERAMOS CON TODO NUESTRO CORAZÓN. EL AMOR QUE TENEMOS PARA TI ES INCONTABLE. Ya quiero tenerte en mis brazos”, dio a conocer en Instagram.

Desde ese momento, la celebridad ha usado sus redes sociales para compartir el avance de su embarazo. Hace tan solo unos días mostró fotos del baby shower y reveló que su bebé sería una niña.

Las alarmas comenzaron a surgir después de que el periodista Álex Kaffie diera a conocer que, aparentemente, el embarazo de la famosa es “delicado” y ha estado “lleno de sobresaltos”. También reportó que Luz ha tenido un aumento muy significativo de peso. Según él, ha subido 24 kilos.

“Su embarazo ha sido delicado y lleno de sobresaltos. Luz, cuyo peso regularmente es de 60, ha subido 24 kilos por su preñez. Ella hoy día pesa 84 kilos, el mismo peso que le exigieron subir cuando la contrataron para personificar a Jenni Rivera en la serie biográfica ‘Su nombre era Dolores. La Jenn que yo conocí’”. Álex Kaffie

Si bien no dio mayores detalles, esto fue suficiente para generar conmoción entre sus fans, principalmente porque ya ha perdido a cuatro bebés con anterioridad. En sus plataformas, le han deseado todo lo mejor para que su hijo nazca sano y sin ninguna complicación de por medio. Cabe mencionar que, hasta ahora, Ramos no ha mencionado tener problemas en su embarazo.

Luz Ramos / Redes sociales

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¿Por qué el hermano de la actriz Luz Ramos está en prisión?

En 2018, México se vio conmocionado por el caso de un hombre que le quitó la vida a su novia en plena vía pública. Al poco tiempo, se supo que el agresor había sido el hermano mayor de Luz Ramos, identificado como Miguel.

Lejos de intentar cubrir a su familiar, la actriz aceptó la culpabilidad de Miguel por el crimen. No obstante, pidió a las autoridades que se tomara en cuenta la condición mental de su hermano, quien padece esquizofrenia por el consumo de sustancias ilegales.

Debido a la pandemia y otras situaciones, el juicio concluyó hasta 2024. La autoridad lo encontró culpable y lo condenó a 20 años de prisión. En entrevista para TVNotas, Luz comentó que Miguel estaba cumpliendo su condena en un lugar especializado, donde recibe el tratamiento adecuado.

“Nosotros hacemos lo que está en nuestras manos. Confiamos en la institución. En que él se tome su medicamento y lo dejamos al destino. Todos los días le pido a Dios por él”, manifestó.

Luz Ramos y su hermano / Redes sociales

¿Quién es la actriz Luz Ramos?

Luz Ramos es una actriz mexicana. Actualmente tiene 39 años y se hizo conocida en su momento por protagonizar la serie no autorizada de Jenni Rivera ‘Dolores, la Jenn que yo conocí’. También se le ha visto en otros proyectos como:

La Rosa de Guadalupe

Los héroes del Norte

Como dice el dicho

Hasta que te conocí

Caer en tentación

Está casada con Osvaldo Vargas, un químico de profesión. Si bien el hombre trata de mantener un perfil privado, se ha mostrado muy enamorado de ella en redes sociales.

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