Conductora de Cuéntamelo ya! da la bienvenida a su bebé y lo anuncia en redes sociales: ¿Un milagro?

Una famosa conductora y actriz mexicana, quien anunció su embarazo en octubre de 2025, dio oficialmente la bienvenida a su bebé. La colaboradora de Cuéntamelo ya! compartió la noticia en sus redes sociales, desatando una ola de comentarios y felicitaciones a ella y su esposo, luego de enfrentar etapas complicadas en la gestación del pequeño. Te contamos los detalles.

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¿Qué conductora de Cuéntamelo ya! se convirtió en madre recientemente?

La noticia fue dada a conocer la tarde noche del jueves 16 de abril, cuando en su cuenta oficial de Instagram, Sofía Garza, conductora de Cuéntamelo ya!, publicó una imagen en la que aparece junto a su pareja, su hija y el recién nacido.

Como pie de foto, la actriz escribió “ Party of four ”.

En cuestión de minutos llegaron cientos de comentarios de seguidores y celebridades que compartieron su felicidad:



Jimena Longoria: “ Me muerooooooo, qué felicidad! ”,

”, Carmen Aub: “ Felicidades! ” y,

” y, Victoria Ruffo: “ Qué bellezas!!!! Dios es grande! Felicidades ”.

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Sofía Garza anuncia nacimiento de su bebé / IG: chofagarza

¿Por qué el embarazo de Sofía Garza, conductora de Cuéntamelo ya!, era contra todo pronóstico?

El embarazo de Sofía Garza fue contra todo pronóstico, cuando ella anunció que estaba esperando a su segundo hijo, su mensaje fue el siguiente:

Contra todo pronóstico. Una trompa de falopio. Un itsmocele. Endometriosis. Hipotiroidismo. Hematoma en la placenta. Tres ingresos al hospital. Aquí vamos. Gracias por luchar para estar con nosotros. Sofía Garza en redes sociales

En el video que publicó para dar a conocer la noticia, Sofía reunió distintos momentos en los que amigos, familiares y colegas reaccionan al enterarse de la noticia.

Durante su embarazo, sus seguidores mostraban preocupación, ya que la actriz y conductora tiene 38 años actualmente, edad para muchos, avanzada, para tener un bebé. ¡Todo salió bien!

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Sofía Garza, revela a sus amigos que está embarazada por segunda ocasión / Redes sociales, IG: chofagarza canva

¿Quién es Sofía Garza y cuál es su trayectoria?

Sofía Garza es una actriz y conductora mexicana que ha desarrollado una carrera tanto en la actuación como en la música. Con el paso del tiempo, ha destacado al integrarse en proyectos de teatro musical, televisión y conducción.

Su salto a la popularidad en televisión ocurrió en 2019, cuando encabezó la telenovela Cita a ciegas, donde compartió créditos con figuras como Victoria Ruffo, Omar Fierro, Gonzalo Peña y Sara Corrales.

Más adelante, Garza sumó una nueva faceta a su trayectoria al incursionar como conductora en el programa Cuéntamelo ya!, convirtiéndose en un rostro reconocido en la televisión Méxicana.

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