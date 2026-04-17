¡Nuevo integrante en Exatlón México! Nace el bebé de Antonio Rosique y Michelle Saide, así lo anunciaron

La familia de Exatlón México está creciendo, pues hace unas pocas horas la periodista deportiva Michelle Saide y el conductor Antonio Rosique anunciaron el nacimiento de su primera hija, a través de redes sociales. De manera casi inmediata se desataron felicitaciones y mensajes de cariño por parte de seguidores, colegas y participantes del reality.

Antonio Rosique y Michelle Saide / Instagram

¿Antonio Rosique anunció el embarazo de su esposa, Michelle Saide, en Exatlón México?

Antonio Rosique, conductor de Exatlón México, utilizó la propia arena del programa para dar a conocer la noticia, a inicios del mes de diciembre de 2025. Todo ocurrió durante el “Duelo de los enigmas”, cuando sorprendió a los atletas al introducir una cuarta caja, algo inusual dentro de la dinámica.

La expectativa aumentó cuando Rosique tomó los cuatro tiros que acompañaban su anuncio. Con cada lanzamiento, tanto los participantes como el público comenzaron a sospechar que la revelación iba más allá de la competencia.

Finalmente, el conductor confirmó que se convertirá en padre de una niña , lo que desató una ola de aplausos, abrazos y muestras de afecto hacia él y su esposa.

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¿Cómo fue el anuncio del nacimiento de la hija de Antonio Rosique y Michelle Saide?

Fue Michelle Saide, esposa de Antonio Rosique, quien primero compartió la noticia mediante una historia en Instagram. En la imagen se observan los pequeños pies de la recién nacida, acompañados únicamente por el nombre de la bebé.

Minutos después, Antonio Rosique respondió a la emoción con sus propias palabras en redes sociales con otra fotografía en blanco y negro de la niña. “ Bienvenida ”, escribió el conductor.

Aunque no ofrecieron más detalles sobre el nacimiento, las imágenes bastaron para confirmar que tanto la madre como la bebé se encuentran bien.

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Anuncian nacimiento de la hija de Antonio Rosique y Michelle Saide / IG: michellesaide y redes sociales

¿Cuándo se casaron Michelle Saide y Antonio Rosique?

La relación entre Michelle Saide y Antonio Rosique ha sido discreta. La pareja celebró su boda el 2 de julio de 2021 en Monterrey, Nuevo León, tras haber formalizado previamente su unión por lo civil.

Desde entonces, ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada, aunque en ocasiones han compartido momentos especiales con sus seguidores.

La diferencia de edad entre ambos también ha sido señalada entre ambos. Mientras Rosique ya cumplió 50 años, Saide apenas tiene 31, algo que aunque ha desatado críticas, no ha impedido su felicidad.

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