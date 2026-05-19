Antonio Rosique presume a su hija por primera vez y revela que es su “clon” ¡Solo tiene un mes de nacida!

En la familia de Exatlón México hay pura miel, ternura y emoción y es que Antonio Rosique, conductor del reality, no puede más del amor por su hija, quien ya cumplió su primer mes de nacida. La pequeña, fruto de su matrimonio con la periodista deportiva Michelle Saide, se ha robado los corazones en redes sociales, pero lo que más llamó la atención fue la reacción del propio Rosique… quien sin filtro soltó tremenda confesión: ¡es su clon!

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Antonio Rosique y Michelle Saide / Instagram

¿Qué dijo Antonio Rosique sobre su hija y por qué la llamó “mi clon”?

Antonio Rosique, conductor de Exatlón México, no escondió la emoción al ver las fotos de su bebé en redes sociales. Fue en una publicación de su esposa, Michelle Saide, donde el presentador soltó la frase que se volvió viral:

“¡Mi clon!” Antonio Rosique

El comentario desató una ola de reacciones, pues seguidores y fans coincidieron en que la pequeña sí tiene un enorme parecido con su papá.



“Sí se parece mucho a ti”

“Bella como su papi”

“Sí, sólo un 200 %”

Además, Rosique acompañó sus reacciones con emojis de caritas con corazones, dejando claro que está completamente fascinado con su nueva etapa como papá primerizo.

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¿Cómo celebraron Michelle Saide y Antonio Rosique el primer mes de su bebé?

La celebración del primer mes de su hija llegó con imágenes que derritieron las redes sociales. Michelle Saide compartió una serie de fotografías en Instagram donde la bebé aparece con un delicado conjunto blanco y un moñito en la cabeza.

Junto a las imágenes, la comunicadora escribió: “Eres lo mejor de mí.. te amo”

El mensaje fue acompañado del hashtag #1M, haciendo referencia al primer mes de nacida.

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Antonio Rosique dio a conocer que espera una hija en Exatlón México / Intagram / Captura de pantalla

¿Cómo anunciaron el nacimiento de la hija de Antonio Rosique y Michelle Saide?

Cuando nació su bebé la noticia fue revelada de manera muy emotiva en redes sociales. Primero, Michelle Saide compartió una imagen donde se veían los pequeños pies de la bebé, acompañados únicamente por su nombre.

Minutos después, Antonio Rosique publicó otra fotografía en blanco y negro con un breve pero significativo mensaje: “Una nueva aventura nos espera. La más grande y hermosa de todas. Bienvenida al mundo”

Aunque no dieron detalles sobre el parto, las imágenes fueron suficientes para confirmar que todo salió bien y que tanto mamá como bebé estaban en perfecto estado. Desde ese momento, la pareja ha compartido poco a poco su nueva vida como papás.

¡Nuevo integrante en Exatlón México! Nace el bebé de Antonio Rosique y Michelle Saide, así lo anunciaron / IG: michellesaid, redes sociales y canva

¿Cuándo se casaron Antonio Rosique y Michelle Saide y cómo ha sido su historia?

Antonio Rosique y Michelle Saide iniciaron su relación en 2018, aunque siempre han mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida privada.

Fue el 2 de julio de 2021 cuando la pareja decidió dar el siguiente paso y casarse en Monterrey, Nuevo León, en una ceremonia que celebraron lejos del escándalo mediático.

Desde entonces, han construido una relación sólida, y aunque la diferencia de edad, Rosique con más de 50 años y Saide en sus 30, ha generado comentarios, ellos han demostrado que su amor está por encima de cualquier crítica.

La llegada de su bebé no hizo más que consolidar su familia y abrir una nueva etapa que ambos están disfrutando al máximo, compartiendo solo los momentos más especiales con sus seguidores.