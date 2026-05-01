Conductora de Cuéntamelo ya! presume FOTO de su embarazo y revela si será niña o niño; redes reaccionan

Una destacada conductora de Cuéntamelo ya! anunció hace un par de semana que sería mamá y presumió cómo va su embarazo en redes sociales. Los seguidores no tardaron en enternecer el momento con varios comentarios.

Además de presumir que será mamá, reveló si será niña o niño, lo que dejó a los internautas más sorprendidos al saber el sexo de su bebé. ¡Estos son todos los detalles.

Conductora de Cuéntamelo ya! será mamá. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es la conductora de Cuéntamelo ya! que está embarazada?

Se trata de Alix Aspe, conductora de Cuéntamelo ya!, quien a finales de marzo de este año anunció de manera sorpresiva e inesperada que está embarazada y ya sería mamá.

Fue en la mañana del 25 de marzo, durante el programa matutino ‘Despierta’, donde también participa al lado de Daniela Dithurbide, donde dio la noticia.

Su compañera, Danielle Dithurbide, compartió la feliz noticia totalmente en vivo, donde dio a conocer que una de las integrantes se convertirá en mamá.

“Va a haber un nuevo integrante en la familia de Despierta; el bebé Betanzo Aspe viene en camino. Ya nos moríamos por contarlo, pero no puedo creer que no se dieron cuenta… Ahora ya lo sabe todo el mundo, estoy supercontenta”. Danielle Dithurbide.

Tras poco más de un mes del anuncio, Alix Aspe dio a conocer una fotografía en sus redes sociales donde presumió su pancita.

Alix Aspe anuncia embarazo en Despierta. / Foto: Las estrellas.

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¿Cuál es la fotografía que Alix Aspe, conductora de Cuéntamelo ya! que presumió en sus redes de su embarazo?

A través de redes sociales, Alix Aspe, conductora de Cuéntamelo ya!, dio a conocer en una fotografía su tierna pancita, lo cual hizo reaccionar a sus seguidores.

Los comentarios por parte de los internautas fue:



“Muchas felicidades por tu embarazo”.

“Cosita hermosa”.

“Serás una mamá muy linda”.

“Divina”.

“Te ves muy linda”.

“Qué rápido”.

“Te sigues viendo súper hermosa”.

“Salud para la mamá y el futuro bebé”.

Pero no solamente presumió lo bella que se ve, también reveló si será niño o niña, lo que dejó ver más bello el momento.

Alix Aspe indicó que será niño, por lo que en unos meses se convertirá en mamá de un hermoso varón.

“Esperando a mi niño”. Alix Aspe.

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¿Quién es Alix Aspe?

La carrera de Alix Aspe se ha centrado en la televisión abierta por ser conductora de varios espacios de la programación abierta.

Sus primeros trabajos en conducción fueron en el programa de Telemundo ‘La mesa caliente’. Actualmente forma parte de la conducción de espacios televisivos como ‘Cuéntamelo ya!’ Y ‘Despierta’.

En estos dos programas se ha convertido en una de las figuras más recurrentes e importantes, lo que la ha dejado ganar notoriedad entre el público.