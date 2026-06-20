Paulina Mercado, conductora de Sale el sol, “abandonó” a su bebé en un gimnasio: ¿Cómo fue el momento?

La conductora mexicana Paulina Mercado, famosa por formar parta del matutino Sale el sol (y con rumores de salida del programa), contó una curiosa anécdota que para ella fue tanto incómoda, como inesperada: olvidar a su bebé en un gimnasio. ¿Qué pasó exactamente?

Paulina Mercado olvidó a su bebé en el gimnasio / Francisco Mancera

¿Cómo reveló Paulina Mercado que olvidó a su bebé en un gimnasio?

El momento salió a la luz durante una dinámica del programa matutino Sale el sol, en la sección “Trapitos al sol”, donde Paulina Mercado, pareja del actor Juan Soler, compartió dicho episodio personal.

En esta ocasión, la dinámica consistía en relatar un momento en el que la conductora hubiera “ olvidado algo muy valioso ”. Sin embargo, nadie en el foro imaginaba que la respuesta sería tan literal: su bebé de apenas tres meses .

Ana María Alvarado, presente en la emisión, reaccionó con sorpresa al recordar que ya conocía la historia, aunque confesó que escucharla nuevamente en voz de Mercado seguía siendo impactante por la naturaleza del descuido.

Te puede interesar: Paulina Mercado reacciona a la voluntad anticipada y testamento de Juan Soler: ¿no está de acuerdo?

¿Paulina Mercado y Juan Soler olvidaron a su bebé en un gimnasio? / Redes sociales

¿Por qué Paulina Mercado, novia de Juan Soler, olvidó a su bebé en el gimnasio?

Paulina Mercado explicó que el episodio ocurrió cuando su hijo era todavía un bebé. En ese momento, decidió llevarlo consigo a un gimnasio que contaba con áreas adaptadas para cuidar a los hijos de las usuarias mientras ellas realizaban ejercicio.

La conductora relató que entrenó con normalidad y, al terminar, salió del lugar, subió a su automóvil y emprendió el camino a casa sin notar que había dejado a su bebé en la zona infantil del gimnasio:

Llegué al gimnasio, dejé a mi chamaco y demás. Hice ejercicio, pero soy poco dispersa y me fui del gimnasio. Paulina Mercado

El descuido pasó desapercibido hasta que su chofer le hizo una pregunta que la hizo reaccionar de inmediato: “ Oiga señora, ¿y Pedrito? ¿quién lo va a llevar a la casa? ”, momento que la llenó de pena y vergüenza.

Para intentar manejar el momento, incluso improvisó una explicación diciendo que una amiga se encargaría de llevar al bebé, aunque en realidad no estaba segura de ello, por lo que decidió regresar personalmente al gimnasio.

Lee: Paulina Mercado revela que el día que anunció su divorcio a sus hijos fue el más triste de su vida

¿Quién es Paulina Mercado y cuál es su trayectoria?

Paulina Mercado es una conductora de televisión mexicana, quien también ha atravesado problemas de salud, es reconocida principalmente por su trabajo en programas de entretenimiento. Ha trabajado en distintas producciones, consolidándose como un rostro famoso en la audiencia.

Como parte de TV Azteca, Paulina Mercado formó parte de programas como:



El debate, pensar México,

La ciudad de las mujeres ,

, Ellas arriba,

Los del 7 y,

y, Hoy te toca.

Recientemente hasta hubieron rumores de infidelidad entre Paulina y Juan Soler, mismos que no fueron confirmados.

Tal vez te interese: Paulina Mercado habría incomodado a Juan Soler; le presume a los hombres con quienes estuvo, ¿celos? VIDEO