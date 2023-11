Paulina Mercado revela que padece un tumor en la cabeza y habla del apoyo incondicional de Juan Soler

La conductora de ’Sale el sol’, Paulina Mercado ha dado a conocer a sus seguidores el padecimiento de salud que está afrontando actualmente. Además la comunicadora destacó el amor y apoyo incondicional de Juan Soler, quien está con ella desde el día uno que le dieron el diagnóstico.

Paulina Mercado reveló que padece un tumor en la cabeza, aunque no diodetalles sobre este tumor, se refirió a el como “tumorcito” y anunció que pronto entrará al quirófano para su extracción, motivo por el que no puede evitar sentir miedo, debido a que es una cirugía delicada.

“Poca gente lo sabe. Tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar prontísimamente, pero es una operación que, amor, sí me da miedo porque, te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor, y demás”. Paulina Mercado

“Obviamente, amor, también a mí”, le respondió Juan Soler, en el video compartido por Paulina Mercado en Instagram.

Paulina Mercado sostuvo que no le importa lo que digan de Juan Soler, pues confía plenamente en el tipo de persona que es. / Facebook: Juan Soler

“Desde que me enteré, que ha sido estando contigo, tú me has acompañado de la manita en este proceso, yo que juego siempre a ser la mujer maravilla de que no pasa nada y hay que tener buena actitud... tú me has ayudado a soltarlo. Me has acompañado a mis estudios, a mis resonancias magnéticas”, dijo Paulina en el video junto a Juan Soler.

“En un tema así, no cualquiera jala y tú te has sido divino conmigo”, relató la presentadora, y confesó que cuando le preguntó a Juan sila querría si se quedara pelona; el con sentido del humor le dijo que claro y añadió que le compraría una “peluca”.

Juan Soler fue muy criticado en redes sociales al hacer un comentario sobre las piernas de Mónica Noguera. / Instagram: @paulinamercado007

Paulina Mercado afirmó que esto no ha sido una ruptura para ellos, al contrario, han crecido como pareja y se ha sentido apoyada por el actor. También aseguró que se mantiene muy positiva con la confianza de que todo saldrá bien.

¿Cómo comenzó la relación entre Paulina Mercado y Juan Soler?

El actor y la conductora se conocieron en el programa ‘Sale el sol’, donde comenzaron siendo amigos. En diciembre de 2022, fueron captados muy cariñosos en una tienda de autoservicio. Días más tarde confirmaron su romance en plena transmisión del matutino, que meses más tarde, Juan Soler abandonó para retomar su carrera en la actuación.