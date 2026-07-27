Anuncian en Hoy inesperado embarazo; ¡muestran fotos de la pancita! “Bebé en camino”

La mañana de este 27 de julio, los conductores de Hoy sorprendieron a la audiencia al compartir una noticia que nadie veía venir. Entre fotografías inéditas, una pancita de embarazo y mensajes llenos de emoción, se confirmó que un reconocido deportista mexicano está a punto de vivir una de las etapas más importantes de su vida. El anuncio desató una ola de felicitaciones y reacciones en redes sociales.

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Conductores de Hoy / Redes sociales

¿Qué embarazo anunciaron en el programa Hoy y por qué sorprendió a los fans?

El programa Hoy arrancó la jornada con una noticia que rápidamente llamó la atención de los televidentes. Durante la sección Las calientitas, los conductores dieron a conocer que el futbolista mexicano Jesús Gallardo se convertirá en padre nuevamente.

La información fue presentada en vivo junto con imágenes que mostraron a la esposa del jugador luciendo su embarazo. Las fotografías provocaron emoción entre los seguidores del deportista, quienes no esperaban que la pareja compartiera una noticia tan especial.

En la emisión, los conductores destacaron el momento familiar que vive el seleccionado nacional y señalaron:

“Bebé en camino, el futbolista Jesús Gallardo anunció que muy pronto se convertirá en papá. Junto a su esposa compartió la feliz noticia con una emotiva publicación que de inmediato se llenó de felicitaciones”. Programa Hoy

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¿Qué publicó Jesús Gallardo sobre la llegada de su nuevo bebé?

Tras el anuncio realizado en televisión, los fanáticos acudieron a las redes sociales del futbolista mexicano Jesús Gallardo para conocer más detalles sobre esta nueva etapa. Fue a través de Instagram donde Jesús Gallardo compartió las imágenes que confirmaron el embarazo.

En las fotografías aparece acompañado de su esposa y de su hijo mayor, dejando ver la felicidad que atraviesa la familia ante la próxima llegada del nuevo integrante. La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios positivos.

Junto a las imágenes, el jugador escribió un mensaje que enterneció a sus seguidores: “La vida nos sonríe una vez más. Ahora seremos cuatro”. La frase se volvió viral entre aficionados y colegas del deporte, quienes celebraron la noticia.



“Felicidades amigo”

“Muchas felicidades bro”

“Qué alegría Jesús”

“Que esta nueva etapa esté llena de salud, amor y momentos inolvidables para toda tu familia”

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¿Quién es Jesús Gallardo, futbolista mexicano que anunció que será papá?

Jesús Gallardo es uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos de los últimos años. Nació el 15 de agosto de 1994 en Cárdenas, Tabasco, y se desempeña como lateral y extremo izquierdo.

Su carrera profesional comenzó con Pumas UNAM, institución en la que debutó en 2014 después de completar su formación en las fuerzas básicas. Gracias a su rendimiento logró consolidarse como una de las promesas más importantes del futbol mexicano.

Posteriormente fichó con Rayados de Monterrey, equipo con el que conquistó títulos relevantes tanto en la Liga MX como en competencias internacionales de la Concacaf. Desde 2024 forma parte del Deportivo Toluca, donde continúa siendo una pieza importante dentro del plantel.

Además de su trayectoria en clubes, Gallardo ha tenido un papel constante con la Selección Mexicana, debutando en un torneo oficial durante la Copa Oro de 2017. Desde entonces ha participado en diversos procesos con el representativo nacional y se ha consolidado como uno de los jugadores habituales en las convocatorias.

Mientras continúa su actividad profesional en el futbol mexicano, Jesús Gallardo está casado con Orquídea Garza, con quien mantiene una relación desde hace varios años. La pareja tiene un hijo llamado Daniel, nacido en 2021, y en febrero de 2026 celebró su boda; ahora esperan a su segundo bebé, por lo que muy pronto se convertirán en una familia de cuatro.