Tania Rincón aparece en plena transmisión de Hoy con problemas en la vista; ¿qué le pasó en el Mundial 2026?

Después de que Tania Rincón protagonizó un momento viral con Lionel Messi en pleno Mundial 2026, la conductora regresó al programa Hoy entre abrazos y porras de sus compañeros; sin embargo, alarmó a la audiencia al presentar problemas en la vista. ¿Cuál es su estado de salud? Te contamos.

No te pierdas: Tania Rincón recibe inesperado mensaje antes del Mundial 2026: “Te admiro profundamente”, ¿fue su exesposo?

Tania Rincón regresa al programa Hoy tras cobertura del Mundial 2026. / Mezcalent/Redes sociales

¿Cómo fue el regreso de Tania Rincón al programa Hoy?

A poco más de una semana de que Tania Rincón vivió un vergonzoso momento en el programa Hoy, la presentadora volvió por completo al matutino de Televisa tras una larga cobertura del Mundial, en la que vivió inolvidables momentos.

En medio de la euforia de sus seguidores por verla nuevamente todas las mañanas, Tania Rincón apareció con lentes durante la transmisión y sin maquillaje en los ojos, lo que causó preocupación.

Durante la sección de ‘Desayunando y chismeando’, Rincón confesó que, pese al éxito de su jornada en el evento deportivo, pescó una infección que le causó problemas en la vista, razón por la que tiene que utilizar lentes. ¿Es grave?

Lee: Tania Rincón sufre accidente durante transmisión EN VIVO de ‘HOY’, ¿se lastimó?: “Déjenla respirar”

Tania Rincón tuvo problemas de vista durante su regreso a Hoy. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es la infección que Tania Rincón tiene en la vista tras el Mundial 2026?

Tania Rincón, actual pareja de Pedro Pereyra, no tiene una infección grave en sus ojos, pero eligió tomar medidas para que el problema no cause mayores problemas en su visión durante su conducción en el programa Hoy.

En la misma sección de espectáculos, la excolaboradora de Venga la alegría explicó: “Hacía mucho aire, sí, no sé si a lo mejor pesqué algo, no sé, tanto polvo, pero ayer amanecí así (inflamada del ojo) y hoy un poquito más. Dije: '¿Qué me está pasando?’”

De acuerdo con la presentadora, se trata de un orzuelo, lo que comúnmente se conoce como ‘perrilla’, pero la molestia es mayor porque salió en el interior del ojo, por lo que decidió no maquillarse esa zona y usar lentes que mejoren su visión.

Lee: ¡Tania Rincón revela si se sube al ring contra Marcela Mistral! ¿Hay tiro entre conductoras para Ring Royale?

Tania Rincón problemas en la vista. / Programa Hoy

¿Qué es un orzuelo y por qué es común que aparezca?

De acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología , un orzuelo es un pequeño bulto rojo y doloroso que sale en el borde del párpado, usualmente, es parecido a un granito o un barro.

, un orzuelo es un pequeño bulto rojo y doloroso que sale en el borde del párpado, usualmente, es parecido a un granito o un barro. Principalmente, se crea cuando las glándulas sebáceas de las pestañas se infectan o se tapan . Algunos expertos señalan que, durante viajes largos, como la cobertura de un Mundial, es común que salgan por estrés, desvelos o aire acondicionado constante.

. Algunos expertos señalan que, durante viajes largos, como la cobertura de un Mundial, es común que salgan por estrés, desvelos o aire acondicionado constante. Sin embargo, también pueden desarrollarse por falta de higiene o tocarse la cara con las manos sucias, así como dormir con maquillaje o usar prolongadamente lentes de contacto.

De acuerdo con Tania Rincón, desconoce la causa principal, pero sabe que estuvo expuesta a gran cantidad de polvo, lo que terminó afectando su visión, pero pudo desenvolverse con éxito en el matutino.

No te pierdas: ¿Despiden al Chef Mariano de HOY? Galilea Montijo “lo corre” EN VIVO y Tania Rincón aboga por él ¿se van los dos?