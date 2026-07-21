Madonna y Justin Bieber habrían tenido diferencias por el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 fue un evento que marcó precedente para el futbol internacional, pues es la primera vez que se hace un show musical al medio tiempo, al puro estilo de la NFL y el SuperBowl.

El espectáculo tuvo la actuación de personalidades muy destacadas de la industria musical, y una producción masiva para todos los artistas.

Sin embargo, este espectáculo también habría sido motivo de disgusto para algunos, pues trascendió la versión de que presuntamente Madonna y Justin Bieber habría tenido diferencias por su participación. ¿Por qué? Te contamos.

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Justin Bieber y Madonna / Instagram

¿Qué pasó entre Madonna y Justin Bieber en la final del Mundial 2026?

El anuncio de los artistas que encabezarían el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 emocionó a millones de fanáticos. No solo porque era la primera vez que el torneo tendría un espectáculo de este tipo, sino también porque reuniría a figuras de distintas generaciones musicales sobre un mismo escenario.

Sin embargo, detrás de cámaras la historia habría sido muy distinta. Lo que prometía ser una presentación histórica estuvo a punto de convertirse en un choque de egos por el protagonismo.

De acuerdo con el Daily Mail, que citó a una fuente cercana a la organización del evento, la tensión presuntamente surgió entre Madonna y Justin Bieber. Según dicen, el cantante canadiense buscaba que el espectáculo estuviera centrado en la música para recuperar credibilidad tras las críticas que recibió por su presentación en Coachella, la cual fue señalada por algunos como sencilla y sin propósito.

Madonna, por su parte, tenía una visión completamente diferente. La ‘reina del Pop’ quería ofrecer un show inolvidable en el que la música y el atractivo visual tuvieran el mismo peso.

Según la misma fuente, ninguno de los dos quería quedar en un segundo plano y ambos buscaban ser la figura principal del espectáculo, una situación que habría complicado el trabajo de Chris Martin, vocalista de Coldplay y encargado de coordinar el show de medio tiempo.

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Justin Bieber y Madonna en la final del Mundial 2026 / Instagram

¿Cómo lograron convencer a Madonna y Justin Bieber de compartir el escenario?

La pieza clave para resolver este supuesto conflicto habría sido el propio Chris Martin, quien intervino como mediador para encontrar un punto medio y darle a cada artista el protagonismo que buscaba, sin que uno opacara al otro.

¿El resultado? Madonna ofreció un espectáculo cargado de efectos visuales, color y la participación de varias figuras del futbol, fiel a su estilo. Justin Bieber, en cambio, apostó por una presentación mucho más íntima y enfocada en la música, acompañado únicamente de una guitarra acústica y con un atuendo sencillo.

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Madonna en compañía de Ronaldinho y Ronaldo Nazário / Instagram

¿Cómo fue el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

Como dato curioso, el show de medio tiempo provocó que el descanso del partido se extendiera hasta 27 minutos, por encima de los 15 minutos reglamentarios.

El espectáculo arrancó con Madonna interpretando su clásico ‘Music’, acompañada por dos leyendas del futbol: Ronaldinho y Ronaldo Nazário. Después fue el turno de Shakira y Burna Boy, que pusieron a cantar a los asistentes con el tema oficial del Mundial 2026, ‘Dai Dai’, mientras el grupo Ghetto Kids acompañó con la coreografía.

Más adelante, BTS hizo presencia con ‘Dynamite’, luciendo atuendos coordinados y una puesta en escena fiel a su característico estilo. El show también incluyó apariciones especiales de los Muppets y parte del elenco de la serie de futbol, ‘Ted Lasso’.

Finalmente, Justin Bieber cerró su participación con un momento mucho más íntimo. El cantante apareció solo sobre el escenario, acompañado únicamente por una guitarra acústica, mientras recorría la cancha interpretando ‘Everything Hallelujah’, ofreciendo un contraste total con la espectacularidad que había dominado el resto del show.

La final del Mundial 2026 dejó muchos momentos memorables, y no solo en lo deportivo, sino en lo artístico.

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