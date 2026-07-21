¿Lau Styling despedida de LCDLFM? Tras insultar a México luego de la final del Mundial 2026, Flor Vigna responde

Lau Styling de ‘La casa de los famosos México’ ha recibido muchas críticas por sus polémicas declaraciones sobre la reacción de los mexicanos ante el triunfo de España en el Mundial 2026. Algunos hasta exigieron que dejara de colaborar en el reality.

La estilista ha trabajado con exparticipantes del proyecto y se sabe que será la encargada de arreglar a Flor Vigna, quien ya está confirmada para la nueva temporada.

Esta última ya dio su postura ante la situación y dejó claro que no la va a despedir. En tanto que Gala Montes destapa que, presuntamente, Lau no es muy querida por la producción del show. Esto es lo que se sabe.

Lee: La casa de los famosos México 2026: Aquí las pistas del decimocuarto y decimoquinto habitante, ¡doble revelación!

Lau Styling se quejó de que México celebrara la victoria de España frente a Argentina en el Mundial 2026 / Redes sociales

¿Por qué Lau Styling de ‘La casa de los famosos México’ está siendo “funada” tras el Mundial 2026?

Durante el pasado fin de semana, se llevó a cabo la gran final del Mundial 2026. España logró vencer a Argentina y consiguió el ansiado trofeo. Esto generó muchas reacciones encontradas. En México, muchos celebraron este hecho, ya que durante la justa deportiva algunos argentinos insultaron al país.

Lau Styling, quien es originaria del país sudamericano, se dijo muy molesta por esta situación. En redes sociales, compartió un video quejándose del tema y diciendo que su nación sí logró llegar hasta el último partido.

“Todos los mexicanos de: ‘ay, ganó España’, pero ¿vos estuviste en la final? Ni en la cuarta estuviste, hijos de pu… Ni Paraguay, ni Brasil estuvieron vivos. Ahora bailan”. Lau Styling

En un principio, quiso justificarse. Aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y que estaba muy dolida por los insultos que había estado recibiendo a través de sus plataformas. Poco tiempo después, puso sus perfiles en internet en privado y lanzó un comunicado en el que se “disculpaba de corazón”.

“Reconozco que mis palabras generaron una reacción negativa y entiendo por qué muchas personas se sintieron molestas. Lamento sinceramente que mi publicación haya causado ese impacto. Mi intención nunca fue faltar al respeto a nadie. Respeto profundamente a todas las personas, sin importar su origen, y jamás promovería un mensaje de odio o discriminación”, puntualizó.

Checa: Ex de Massad Altamimi, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’, lo señala de ¿tacaño y mentiroso?

Lau Styling se disculpa por comentarios contra México / Redes sociales

Flor Vigna aclara por qué no despedirá a Lau Styling, pese a sus declaraciones tras la final del Mundial 2026

A través de su canal de difusión en redes sociales, Flor Vigna, quien fue la octava confirmada para ‘La casa de los famosos México 2026’, explicó por qué no despedirá a Lau Styling pese a lo que dijo sobre México por celebrar el triunfo de España en el Mundial 2026.

Si bien la influencer dejó claro que no aprueba lo dicho por su compatriota, señaló que no podía dejar sin trabajo a una persona de la nada. Su argumento fue que Lau tiene necesidades económicas.

“Estoy triste por todo lo que ha pasado con Laura, la estilista, pero, a la vez, no puedo dejarla sin trabajo. Siendo que eso me va a pesar más. Me siento mala persona si de repente yo le digo: ‘Devuélveme todo’ y la dejo sin trabajo en un momento en que sé que ella está pasando difícil. Está endeudada. Yo nunca hablaría así de ningún país. México me dio oportunidades de otro mundo”. Flor Vigna

Aunque sus intenciones aparentemente son buenas, muchos internautas criticaron la postura de Vigna. Incluso afirmaron que sería la primera expulsada de ‘La casa’ por “defender a una persona como Lau”.

“NO LA PUEDO DEJAR SIN TRABAJO”



Flor Vigna habla sobre la situación de Laura quien será su stylist esta temporada en La Casa de los Famosos México. #LCDLFMx pic.twitter.com/AVMvOG1hxT — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 21, 2026

¿Lau Styling tiene problemas con la producción de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Otra celebridad que reaccionó a la polémica de Lau Styling fue Gala Montes, quien en el pasado tuvo problemas con la estilista. A través de X, la actriz sugirió que la argentina habría tenido problemas con la producción de ‘La casa de los famosos México’. Y es que aseguró que nadie la soportaba.

“No te queremos en México. Se lo dije desde que salí de La casa de los famosos. La producción la odiaba. La única que se la cromaba era Briggitte, por eso la mandé alv con sus botas que se rompieron porque nunca fue buena Stylist”, puntualizó.

Hasta el momento, Lau no ha dicho más sobre esta controversia. Todo indica que la estilista se mantendrá alejada de internet, en espera de que las críticas en su contra cesen.

Mira: ¿Sian Chiong es gay? El exhabitante de La casa de los famosos México dice: “Mi preferencia siempre ha sido clara”