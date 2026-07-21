‘La casa de los famosos México 2026’: El nombre de los tres cuartos y todo lo que se sabe previo al estreno

Hace unos momentos, se realizó la presentación oficial de ‘La casa de los famosos México 2026’. Durante la conferencia, no solo se dieron a conocer al decimocuarto y decimoquinto habitante de la temporada, sino que también se dieron algunos detalles inéditos. Te contamos lo que pasó.

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Presentación de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuántos habitantes habrá en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Mucho se ha especulado sobre el número de habitantes que habrá en ‘La casa de los famosos México 2026’. Si bien la productora Rosa María Noguerón contó que serían 15, Galilea sorprendió a todos al decir que habrá más.

Hasta el momento, se han presentado 15 concursantes, quienes son:

Ernesto Laguardia : Actor y presentador.

: Actor y presentador. Karina Torres: Influencer y estilista.

Influencer y estilista. Ximena Herrera: Actriz.

Actriz. Aldo Rendón: Influencer y asesor de imagen.

Influencer y asesor de imagen. Moisés Peñaloza: Actor, modelo y empresario.

Actor, modelo y empresario. Cynthia Klitbo: Actriz.

Actriz. Yahir: Cantante, actor y conductor.

Cantante, actor y conductor. Flor Vigna: Influencer y boxeadora.

Influencer y boxeadora. Massad Altamimi: Empresario e influencer.

Empresario e influencer. Arantza Ruiz: Actriz e influencer.

Actriz e influencer. Ese Pérez : Influencer:

: Influencer: Fede Vigevani: Influencer.

Influencer. Brianda Deyanara: Influencer.

Influencer. Memo Schutz : Comentarista deportivo.

: Comentarista deportivo. Yanet García: Conductora

En redes sociales, se rumorea que habrá 18 participantes. Se dice que los tres restantes serán revelados hasta el día del estreno. No obstante, no hay nada confirmado hasta el momento.

Yanet García en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Los cuartos de ‘La casa de los famosos México 2026’

En las ediciones anteriores de ‘La casa de los famosos México’, siempre hubo dos habitaciones con nombres temáticos. Sin embargo, para la cuarta temporada, habrá tres cuartos que hacen referencia a lugares turísticos, que son:

Tulúm

Ibiza

Malibú

Las habitaciones se designarán justo después de que todos los participantes entren a ‘La casa’. En el pasado, esto se realizaba mediante ciertas dinámicas al azar.

Durante la conferencia de prensa, Rosa María Noguerón, productora del programa, dijo que ‘La casa’ tuvo una transformación completa, asegurando que el tema del espacio no será ningún problema ahora que habrá concursantes extra.

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Estos son los cuartos de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuál es el calendario semanal de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Lunes : Prueba del líder.

: Prueba del líder. Martes : Inicio de la prueba semanal.

: Inicio de la prueba semanal. Miércoles: Nominación.

Nominación. Jueves : El líder defenderá el poder de la salvación.

: El líder defenderá el poder de la salvación. Viernes: Se anuncia al nominado que sale de la placa.

Se anuncia al nominado que sale de la placa. Domingo: Eliminación.

¿Cuándo y dónde ver ‘La casa de los famosos México 2026’?

‘La casa de los famosos México 2026’ se estrena el próximo 26 de julio de 2026, a las 8:30 pm. Se podrá ver a través del canal de Las Estrellas y VIX, aplicación que también dará acceso al ansiado 24/7.

Las galas semanales serán transmitidas por el Canal 5 y VIX, a partir de las 10 pm. En cuanto a las pre y postgalas, estarán disponibles en VIX media hora antes y tras el final de cada gala. Los conductores serán los mismos:

Galilea Montijo : Conductora estelar.

: Conductora estelar. Odalys Ramírez y Diego de Erice : Conductores de las galas semanales.

: Conductores de las galas semanales. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff: Conductores de las pre y postgalas.

Conductores de las pre y postgalas. Marie Claire Harp: Encargada de la parte digital.

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