Moisés Peñaloza llega a La casa de los famosos México y advierte: “No le tengo miedo a la funa”

El actor Moisés Peñaloza, quien fue revelado como el quinto habitante de la cuarta temporada de La casa de los famosos México y está a unos días de ser aislado, señaló: “No le tengo miedo a la funa.

Moisés Peñaloza / Instagram

¿Qué dijo Moisés Peñaloza sobre las críticas y la “funa” antes de entrar a La casa de los famosos México?

Sé qué significa, pero la palabra me parece muy rara. Ahora por cualquier cosita te funan. Si me saco un moquito, lo van a hacer, y si me echo un pedito, me funarán por pedorro. Somos seres humanos y tenemos el derecho a equivocarnos”.

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¿Qué objetos y secretos llevará Moisés Peñaloza para sobrevivir dentro de ‘La casa de los famosos México’?

Nos reveló los accesorios y las prendas seductoras que llevará en su maleta: “Trajes, chamarras de piel, ropa interior, pijamas sexis, mamelucos atrevidos y un mandil. Mi gel-jabón para antes de dormir, el cortaúñas, pincitas de depilación, rastrillo, champú y 2 o 3 trucos, diría la tía Ninel Conde (ríe). Llevaré de todo un poco. Aunque no podré ingresar algo que haga alusión a la familia”.

Moisés platicó si ha pensado en una estrategia que lo lleve a la final. “No tengo un plan en el que diga: ‘Estoy dispuesto a esto para ganar el premio’. Simplemente deseo pasarla bien. Me gustaría conectar con las personas. Me verán

cocinar, con ropa y sin ropa, después de bañarme, dormido, desvelado y cansado”.

En cuanto a si enseñará sus atributos, comentó: “¿Carne o piel? Tampoco se imaginen que iré a desnudarme. Cuidaré mi imagen, pero también deseo que ustedes disfruten mi participación. Dejen de juzgar, mejor conózcanme. Vivan el proceso y no lastimen”.

A pesar de ser ordenado, asegura que intentará lidiar con quienes no lo son. “Soy meticuloso y a veces mi orden parece exagerado; sin embargo, soy muy relajado y creo que podría lidiar con los espacios desordenados. No estoy preparado para el encierro”.

Externó su deseo de dar a conocer lo que ha aprendido a lo largo de su trayectoria en el modelaje. “Quiero compartirles a los hombres los trucos que hago para cuidarme. Me gustaría que nos saquemos provecho en el sentido de arreglarnos”.

Confesó qué situaciones le molestarían dentro del reality. “No al grado de estallar. Aquellas cosas en que el otro habitante no tiene el derecho a meterse. Por ejemplo, esculcar mi clóset y que se pongan algo delicado sin mi permiso. Si se ponen una chamarra o sudadera, no pasará nada, pero si juegan con mi ropa interior y la rompen, buscaré al responsable. No sé cómo voy a responder”.

Esta será una de las claves de su juego: “Intentaré narrar cómo me siento. Quisiera comunicarles lo que pasa exactamente dentro de la casa. Diré: ‘Día uno, aquí están bien fumados, todos están pedos y no sé qué hacer’ (ríe)”.

Finalmente, sobre las declaraciones de otra de las habitantes, Cynthia Klitbo, cuando dijo: “Ronco como león para que lo sepan”, opinó: “El principal acuerdo que debe haber son las reglas comunes. No estaría padre ir al baño, levantar la tapa y que esté sucio. Con la roncada, ¿quién no ronca, se echa un pedito, se saca un moco o se le sal un salivazo? Quien diga que no, no es humano, es un therian”.

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Sus compañeros de escena lo despidieron con un pastel. Aquí con Óscar Medellín, Grisel Margarita, Samuel Zarazúa y Manelyk / Captura de pantalla

¿Quién es Moisés Peñaloza?

En 2021 fue parte de Las estrellas bailan en Hoy, donde quedó en segundo lugar junto a Pía Sanz.

En 2022 participó en Mister Supranational México, donde se colocó en el tercer lugar.

Lo hemos visto en telenovelas como Diseñando tu amor (2021), El ángel de Aurora (2024) y Corazón de oro (2026).

Cuenta con 331 mil seguidores en Instagram y 1.4 millones en TikTok.

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